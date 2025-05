Paro nacional: suspenden clases en Cartagena de Indias y los turistas tendrán que desplazarse en lancha hacia Barú

La Alcaldía de Cartagena busca garantizar tanto el derecho a la protesta como la seguridad y el bienestar de los ciudadanos - crédito EFE

El miércoles 28 y jueves 29 de mayo de 2025, Cartagena será escenario de un paro nacional convocado por centrales obreras y colectivos afines al Gobierno nacional, en respaldo a la reforma laboral y la consulta popular que actualmente tramita la administración de Gustavo Petro en el Congreso de la República.

Según informó la Alcaldía de Cartagena, encabezada por el alcalde Dumek Turbay, se han tomado medidas para garantizar la seguridad y minimizar el impacto en la ciudad durante las 48 horas de movilización.

Según la cartera, la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación General del Trabajo, entre otras organizaciones sindicales, liderarán las manifestaciones en la ciudad. Ante esta situación, la alcaldía realizó un Consejo de Seguridad para coordinar acciones que aseguren la tranquilidad en zonas céntricas, áreas productivas e industriales, así como en los principales puntos turísticos.

Instituciones públicas no tendrán clase

De acuerdo con el alcalde Dumek turbay, solo se cancelarán clases en colegios públicos porque los docentes harán parte del paro - crédito AFP

Entre las decisiones adoptadas se encuentra la suspensión de clases en las Instituciones Educativas Oficiales durante los días del paro. Esta medida responde a la participación de los docentes afiliados a Fecode y Sudeb en las movilizaciones. Además, no se implementarán planes de contingencia como talleres o actividades en casa, y tampoco habrá transporte escolar ni suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los colegios públicos.

Por otro lado, el distrito ha garantizado que las actividades académicas en colegios y universidades privadas se desarrollarán con normalidad. Según declaraciones del alcalde Dumek Turbay, no se espera que la ciudad enfrente caos o alteraciones significativas en la rutina diaria. “La ciudad no se paralizará ni esperamos que haya un caos o un estallido social que altere la normalidad o las rutinas. Solo se cancelan clases en colegios públicos porque los docentes harán parte del paro; de lo contrario, proyectamos que Cartagena no tendrá grandes contratiempos entre el miércoles y el jueves”, afirmó el mandatario.

Seguridad en Cartagena

La ciudad contará con el apoyo del Cuerpo de Guardacostas, la Armada Nacional, la Policía Metropolitana de Cartagena y la Fiscalía General de la Nación - crédito Alcaldía de Cartagena

En el ámbito turístico, la alcaldía, a través de Corpoturismo, ha recomendado a hoteles, alojamientos y agencias de turismo que trasladen a sus clientes hacia la zona insular de Barú por vía marítima, en caso de que se presenten bloqueos en la carretera que conecta con esta península. Esta medida busca garantizar que los turistas puedan disfrutar de sus planes sin interrupciones.

Para coordinar las acciones de seguridad durante el paro, se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde las 5:00 a. m. del miércoles. Este estará liderado por la Secretaría del Interior, la Oficina de Gestión del Riesgo, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y el Cuerpo de Bomberos. Además, contará con el apoyo del Cuerpo de Guardacostas, la Armada Nacional, la Policía Metropolitana de Cartagena y la Fiscalía General de la Nación, que han asegurado estar preparados para atender cualquier eventualidad.

El dispositivo de seguridad estará complementado con la participación de gestores de convivencia de la Secretaría del Interior, que trabajarán de manera articulada con las demás autoridades. Asimismo, se desplegará personal en puntos estratégicos como el aeropuerto y otros sectores prioritarios de la ciudad. En el ámbito de la salud, el Dadis emitirá una alerta amarilla hospitalaria para que los servicios de urgencias estén preparados ante cualquier situación que pueda surgir durante las jornadas de protesta.

La alcaldía, a través de Corpoturismo, ha recomendado a hoteles, alojamientos y agencias de turismo que trasladen a sus clientes hacia la zona insular de Barú por vía marítima - crédito ProColombia

Con estas medidas, la Alcaldía de Cartagena busca garantizar tanto el derecho a la protesta como la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y visitantes durante los días del paro nacional.

Recomendaciones para la ciudadanía

Finalmente, la cartera compartió las siguientes recomendaciones, tanto para las personas que vayan como no a participar en las movilizaciones en Cartagena:

Consulte la información actualizada en los canales oficiales de la Alcaldía de Cartagena y las respectivas autoridades de la ciudad.

Planee sus desplazamientos con anticipación, por lo que deberá considerar posibles desvíos o cierres viales.

Si participa en una manifestación, hágalo de manera pacífica y respetuosa con los derechos de todas las personas.