Karina García reveló a cuántas cirugías estéticas se ha sometido para mejorar su físico: “Tengo unos retoques”

Estas son todas las cirugías estéticas que Karina García se ha practicado

La visita de Karina García a La casa de los famosos Colombia 2025 volvió a poner a la modelo paisa en el ojo del huracán mediático, pues allí, en medio del brunch al que el Jefe le pidió asistir y formular cinco preguntas para los participantes, la eliminada fue llamada “fea” por parte de Melissa Gate, que atribuyó su atractivo a “la ciencia médica”.

Por lo anterior, tras culminar su fin de semana en el reality de convivencia al que regresó para compartir con los semifinalistas, la influencer aclaró cuántos procedimientos estéticos se ha practicado, ya que muchos en redes sociales empezaron a encontrar cambios notables con relación a cómo lucía antes de hacerse popular en el mundo digital.

Los rumores sobre sus glúteos no se corresponden con la realidad, según afirmó la modelo antioqueña Karina García en entrevista con Los impresentables de la emisora Los 40 Colombia donde desmintió especulaciones sobre posibles procedimientos estéticos en esa parte de su cuerpo, asegurando que sus nalgas son totalmente naturales y que el resultado es fruto de años de dedicación y trabajo.

Con estas declaraciones, buscó poner fin a las críticas que han circulado sobre su figura.

Respecto a intervenciones quirúrgicas, hizo público que sí se ha sometido a tres procedimientos: una rinoplastia, una liposucción y un aumento de senos: “Me hice nariz, los senos y una lipo, la cola si es natural aunque no lo crean. Me ha costado muchos sacrificios, esfuerzo y ejercicio, por muchos años la he entrenado”.

La modelo se mostró abierta al hablar del tema, dejando claro cuáles han sido las modificaciones que ha elegido realizarse.

Otro de los momentos que captó la atención del público fue su mención a Melissa Gate, con quien en el pasado mantuvo una amistad y compartió diversas experiencias. La revelación dejó sorprendidos a los oyentes, ya que no se conocía públicamente esa conexión entre ambas mujeres.

Así lucía Karina García antes de ser reconocida y entrar a ‘La casa de los famosos’

Dentro de un formato telerealidad, la vida de Karina García, participante de La casa de los famosos Colombia, ha cobrado protagonismo al revelar su desafiante trayectoria antes de convertirse en una figura pública y modelo destacada. A través de confesiones dentro del reality, la paisa de 34 años ha compartido detalles de su vida que han captado la atención tanto de sus compañeros como de la audiencia.

A sus 34 años, Karina García habitante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' ha pasado varias veces por el quirófano - crédito @rastreandofamosos y @karinagarciaoficiall/Instagram

Durante una conversación con otros participantes, Karina recordó cómo, desde temprana edad, se enfrentó a un entorno lleno de limitaciones económicas. Proveniente de Yolombó, Antioquia, narró su rutina diaria, que incluía salir de su hogar en el municipio de Donmatías a las 3:00 a. m. para trasladarse hasta Medellín, donde trabajaba en un hospital. Su labor, que abarcó áreas tan variadas como urgencias, maternidad, cardiología y pediatría, le permitió conocer el significado real del esfuerzo. “El trayecto era extenuante”, compartió en el programa, “pero aquello me enseñó a valorar cada oportunidad”.

En redes sociales, el impacto de su historia no pasó desapercibido. Imágenes del pasado compartidas tanto por Karina como por numerosas cuentas de usuarios muestran a la participante en su etapa como profesional de la salud. Estas publicaciones contrastan con su imagen actual, una transformación física y profesional que también ha capturado la curiosidad de sus más de 2.5 millones de seguidores en Instagram. Ya en noviembre de 2024, Karina había sorprendido a sus fans al revelar fotografías de aquella época, abriendo una ventana a su vida anterior.

Pese al potencial para ejercer la medicina en un nivel más especializado y con el sueño de ser neurocirujana, su vida dio un giro inesperado con la llegada de su primera hija, Isabella, quien actualmente tiene 17 años. Según Karina, el embarazo provocó una ruptura con su familia y la pérdida del apoyo económico que esta le ofrecía. Desde entonces, su enfoque cambió hacia asegurar el sustento de su hija. Esta nueva realidad la llevó a renunciar parcialmente a su vocación de salvar vidas y encontrar otros modos de mejorar su situación financiera.

Hoy en día, Karina, además de ser madre de Isabella, quien reside en Estados Unidos e incursiona en la creación de contenido digital, cría a Valentino, su pequeño hijo de 4 años, con quien vive actualmente. Su pareja, Andrés Altafulla, también forma parte de su presente. En medio de los desafíos del pasado y las enseñanzas acumuladas, Karina presenta una imagen reforzada, que combina su faceta materna, su evolución profesional y su vida pública dentro del reality.

Su historia, considerada por muchos como inspiradora, revela un trasfondo que va mucho más allá de su vida en el presente. En aquel cansado trayecto de Donmatías a Medellín, tal vez ella no imaginaba que años después estaría narrando ese mismo recorrido frente a millones de espectadores, transformando su experiencia personal en un mensaje de perseverancia y adaptación.

Karina García, participante 'La casa de los famosos Colombia 2025' es madre de dos hijos, Isabella, la mayor tiene 17 años y vive en Estados Unidos, Valentino, su varón todavía la acompaña en casa - crédito @rastreandofamosos y @karinagarciaoficiall/Instagram