Karina García aclaró si el equipo de fútbol al que perteneció con Melissa Gate era de prepagos: “Éramos niñas modelos”

Karina García negó los señalamientos que hizo Melissa Gate acerca del equipo de fútbol en el que ellas se conocieron - crédito Cortesía Canal RCN y @elpirobo_tm/Instagram

Luego de su visita a La casa de los famosos Colombia 2025, Karina García se pronunció sobre las acusaciones de Melissa Gate en el reality de convivencia sobre ‘Las divas del fútbol’, equipo de balompié femenino en el que ambas se conocieron ocho años atrás.

“Eso es un grupo de niñas que se reunían a entrenar, pero luego me enteré de lo que hacía después y me salí porque yo no me dedico a eso”, dijo “la rela” del programa.

Por su parte, la creadora de contenido paisa que revolucionó la segunda temporada del formato del Canal RCN con sus polémicas, desmintió la versión que dio sobre esta escuela deportiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Yo vi algo que Melissa dijo: ‘Ay, no, Melissa es demasiado mala’. O sea, ¿cómo se le ocurre decir que eso era un equipo de, pues, como de prepagos y cosas así? Eso es totalmente falso”, esto fue lo primero que respondió Karina García en su paso por la cabina de Los 40 Colombia en donde estuvo como invitada del programa radia Los impresentables.

Tras ser confrontada sobre la verdadera actividad que ejercían las jugadoras de ‘Las divas del fútbol’, aunque Karina se mostró extrañada, al final respondió con humor negando lo dicho por su excompañera de competencia e incluso añadió que para esa época, eran muy unidas.

Karina García contó cómo conoció a Melissa Gate, antes de reencontrarse en ‘La casa de los famosos Colombia 2025′

Un video del pasado ha generado un intenso debate en redes sociales al mostrar a las influenciadoras paisas que se reencontraron en La casa de los famosos Colombia, compartiendo momentos de camaradería en un equipo de fútbol recreativo. Las imágenes, que datan de hace aproximadamente siete años, revelan una relación mucho más cercana entre ambas influenciadoras de lo que se había conocido hasta ahora. En el video, ambas aparecen vestidas con uniforme deportivo, abrazándose y mostrando una evidente complicidad.

El material audiovisual, que rápidamente se viralizó, muestra a las dos mujeres en un ambiente de amistad y compañerismo. En ese entonces, Melissa Gate era conocida como Melissa Puerta, y Karina García se refirió a ella con palabras de afecto, destacando la unión que existía entre ambas. “Tenemos una unión bastante grande, la verdad nos queremos muchísimo, nos tenemos en cuenta para todo. Cero envidias, nada de eso, acá eso no se ve”, expresó Karina frente a las cámaras, según consignó el medio.

El contexto en el que se grabó el video ha despertado curiosidad entre los seguidores del reality, quienes han comenzado a especular sobre la naturaleza de la relación entre ambas en aquel momento. Aunque ya se sabía que las dos se conocían desde hace varios años, pocos imaginaban que su vínculo fuera tan estrecho. Este descubrimiento ha añadido una nueva dimensión a la dinámica que actualmente mantienen en el programa, donde su relación ha sido descrita como inestable.

La publicación de este video no solo ha generado interés por la relación entre Melissa y Karina, sino también por las actividades que realizaban en el equipo de fútbol en el que entrenaban. Melissa Gate ha compartido recientemente detalles sobre lo que realmente ocurría en ese grupo deportivo, insinuando que las actividades del equipo iban más allá de los partidos recreativos. Aunque no se han revelado más detalles al respecto, estas declaraciones han incrementado la atención sobre el pasado de ambas influenciadoras.

La difusión de este material ha provocado una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores de La casa de los famosos Colombia han debatido sobre cómo este vínculo previo podría influir en la relación actual entre Melissa y Karina dentro del reality. Mientras tanto, las declaraciones de Melissa Gate sobre las actividades del equipo de fútbol han dejado abiertas muchas preguntas, generando aún más interés en su historia compartida.