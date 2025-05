Camilo Trujillo reveló por qué se distanció de Karina García si a él le gustaba: “Nunca estuve detrás de ella, nunca le caí”

Camilo Trujillo reveló que fue Karina García que inicialmente le pareció atractiva, pero que con el desarrollo del juego esa atracción desapareció - crédito Infobae Colombia

Camilo Trujillo fue el último eliminado de La casa de los famosos Colombia durante la gala del 25 de mayo de 2025. Su salida, que se definió por el voto del público —con un respaldo del 8,02%— marcó el cierre de su participación en el reality, en el que permaneció más de 100 días. En entrevista con Infobae Colombia, el actor compartió detalles sobre su experiencia dentro del programa, abordó los conflictos que vivió en la convivencia, sus estrategias de juego, y respondió abiertamente sobre sus sentimientos hacia Karina García, una de las figuras más comentadas de esta edición.

Durante la conversación, Camilo Trujillo fue consultado directamente sobre la percepción que tuvo hacia Karina García en los primeros días del reality. El exconcursante reconoció que sí sintió atracción por su compañera: “Sí, yo le dije: ‘ve, me parece como atractiva, me gusta’, eh, bacano, si me puede ayudar”, afirmó, añadiendo que ese comentario lo compartió con Mauricio en un momento específico del juego.

Sin embargo, con el pasar de los días y a medida que se fue desenvolviendo la convivencia, su percepción hacia ella cambió: “Nunca estuve detrás de ella, nunca le caí. Ya con las acciones de ella y cuando la fui conociendo y eso, obviamente ese gusto se fue desvaneciendo”, dejando claro que, aunque inicialmente se sintió atraído, el vínculo no se fortaleció como podría haberse esperado.

Este reconocimiento coincide con una de las dinámicas más observadas por el público, en la que la relación entre ambos parecía mantenerse en una línea ambigua. No obstante, según Camilo, sus sentimientos no se profundizaron, y el juego evidenció diferencias fundamentales en sus formas de actuar.

La postura de Camilo Trujillo frente a las estrategias de Karina García

Más allá de los sentimientos iniciales, Trujillo también se refirió al comportamiento de Karina dentro del programa, analizando sus decisiones desde una perspectiva estratégica. Cuando se le preguntó si consideraba que ella fue coherente en su juego, respondió con cautela: “Pues llegó bastante lejos, entonces sí creo que su estrategia le funcionó hasta cierto punto, pero ahí es donde uno dice, ¿a qué costo?”.

Camilo agregó que en su opinión, dentro de este tipo de competencias, se debe mantener un equilibrio entre el juego y la imagen que se proyecta al exterior: “Yo tengo una estrategia, pero también pienso cómo me va a ver Colombia, cómo me va a ver mi familia, cómo me van a ver mis hijos o ¿no?”, reflexionó.

Esto último teniendo en cuenta que la modelo paisa tuvo una relación con Andrés Altafulla, en donde se les vio en el 24/7 teniendo relaciones, después de que su hija la visitara en la dinámica de congelados y le sugiriera que no se metiera con hombres

En redes llamaban “mueble” a Camilo y reaccionó a esto

Desde los primeros días del programa, una parte del público en redes sociales comenzó a referirse a Camilo Trujillo con el apodo de “mueble”, un término que suele utilizarse en este tipo de realities para señalar a participantes que aparentan tener poca participación o protagonismo. Al ser consultado al respecto tras su eliminación, el exconcursante se mostró tranquilo y aseguró que este tipo de etiquetas no le afectan.

“No, la verdad no, no me afectó ni nada de eso. A mí, la verdad, los malos comentarios nunca me han afectado en mi vida cotidiana, no me afectan y menos en un juego”, afirmó. Más aún, señaló que su enfoque estuvo en demostrar con hechos que esa percepción no era justa: “Lo que hice fue cambiarles esa opinión con hechos. Entonces nada, me dediqué a lo mío y a tratar de ganarme todas las competencias”.

Conflictos en la convivencia: el caso de “La Toxi”

Otro de los momentos que Camilo Trujillo rememoró durante la entrevista estuvo relacionado con su relación con una compañera conocida popularmente como “La Toxi”. Al respecto, relató que al principio mantuvieron una relación cordial, y que incluso ella le manifestó que le gustaba, aunque él no correspondió sus sentimientos.

“Yo la verdad no le respondí nada porque no sentía, pues obviamente lo mismo que ella”, explicó, añadiendo que intentó evadir el tema sin generar conflicto.

La situación, sin embargo, se tornó tensa luego de algunas nominaciones, lo que llevó a un distanciamiento entre ella y el grupo al que él pertenecía: “Ella no le gustó mucho que yo la nominara, que mi otro compañero la nominara, porque empezó a verlo como si la estuviéramos atacando. Entonces ahí fue donde ya ella empezó como a cogernos rabiecita a todos”.

Con el tiempo, la tensión disminuyó y ambos lograron aclarar la situación: “Ya me pidió disculpas por una vez que me dijo varios insultos, obviamente, y yo acepté sus disculpas. Y en su momento también le dije: ‘por mi culpa te hice sentir eso, también te pido disculpas’, y ya. El resto, todo bien, quedamos superbién”.