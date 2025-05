Amparo Grisales, jurado de ‘Yo me llamo’, sorprendió con una confesión: “Nací muerta”

La actriz contó las complicaciones al nacer y cómo los cuidados de su madre fueron esenciales - crédito @agrisales333/Instagram

Amparo Grisales, la actriz y jurado del programa Yo me llamo, compartió detalles íntimos sobre su vida personal durante una entrevista en Teleantioquia.

En esta conversación, la artista habló sobre la profunda conexión que mantiene con su madre Delia Patiño de Grisales, que falleció el 13 de octubre de 2016 a los 85 años.

Su madre murió tras enfrentar una infección pulmonar que la mantuvo hospitalizada en la Clínica del Country, en Bogotá. A pesar del tiempo transcurrido, Grisales expresó que sigue sintiendo la presencia de su madre en su vida cotidiana.

La actriz recordó con emoción cómo su madre fue una figura fundamental en su vida, describiéndola como una mujer sabia, solidaria y amorosa. Amparo destacó que siempre le agradeció en vida por el apoyo incondicional que le brindó y por el amor que le transmitió.

“Le decía, ‘Tú fuiste la que me pariste, la que me engendraste, la que me gestaste, la que me tuviste’ y le daba las gracias siempre, siempre se las di en vida. (...) Fue un amor muy lindo. Mejor dicho, yo creo que uno nunca olvida a la madre. Te pueden pasar miles de cosas, pero la mamá es la mamá y sigue siendo la mamá (...) Yo la siento que me habla, yo a veces la voy a llamar y digo, pero si no está”, expresó con nostalgia.

La pérdida de su madre no fue el único golpe emocional que enfrentó en un corto período de tiempo. Según relató Amparo Grisales, su padre falleció hace una década, y un año después perdió a su hermano, que era el único varón de la familia.

La actriz aseguró que la muerte de su hermano afectó profundamente a su madre, que falleció al año siguiente. Además, durante la misa de aniversario de su madre, su perro Tanguito, que había sido su compañero durante 17 años, también murió.

“Es que fue muy seguido. Mi papá se fue hace 10 años, al año se fue mi hermano, muy joven (...) al año se fue mi mamá, después de mi hermano, porque literalmente se le partió el corazón y yo creo que pues los padres no están para que se les vaya un hijo. Y era el varón de la casa (...) mi mamá se fue al año de mi hermano y al año se me fue mi perrito Tanguito, de 17 años. Justo cuando estábamos haciendo la misa de aniversario de mi mamá, al otro día y al 14 se murió el perrito. Así que yo le dije a Dios, ‘Por favor, ¿puedes mirar para otro lado, por favor, ya?’”, recordó Grisales al hablar de ese difícil momento.

En la entrevista, la manizaleña también reveló detalles sobre su propio nacimiento, un momento que describió como crítico. Amparo explicó que su madre se insoló 15 días antes del parto, lo que complicó su llegada al mundo: “Nací casi muerta (...) y me bautizaron de emergencia el tercer día. Y yo sé que fue el amor de ella, el que me salvó. El amor de ella y los cuidados de ella”.

Este episodio marcó profundamente la relación entre madre e hija, fortaleciendo un vínculo que, según Grisales, permanece intacto incluso después de la muerte: “Yo todos los días hablo con ella. La siento en mi corazón totalmente. Sé que me coge de la mano, que me guía, que me sigue protegiendo como cuando yo era chiquita y yo la tengo muy tatuada en mi corazón y en mi mente. Siempre está en mis oraciones y le doy gracias por todo ese amor”.

La artista destacó que, a pesar del dolor por la ausencia física de su madre, ha encontrado formas de mantener viva su memoria. Una de ellas es a través de las flores, que siempre fueron un símbolo especial en su relación. Amparo recordó que solía enviarle flores a su madre en cada cumpleaños, un gesto que ella apreciaba profundamente: “Yo le mandaba flores que le fascinaban. Ella dijo: ‘Cuando yo me vaya, siempre estaré en una flor.’ Entonces, cuando yo veo flores lindas, veo a mi mamá.”.