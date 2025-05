Álvaro Uribe se unió a las críticas contra Roy Barreras por decir que no es petrista y le envió pulla a Claudia López: “Hay otros que la plagian”

Álvaro Uribe se fue en contra de Claudia López y Roy Barreras - crédito @RoyBarreras/X - EFE y Claudia López/Facebook

Roy Barreras, exembajador de Colombia en el Reino Unido, enfrentó críticas en redes sociales tras rechazar públicamente ser identificado como parte del movimiento político que respalda al presidente Gustavo Petro.

Su declaración generó reacciones de diversas personalidades políticas que cuestionaron su postura.

Frente a esta negación política de Barreras, varios usuarios han compartido un video en el que el exembajador celebraba el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones de 2022.

A las críticas se sumó el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, que también arremetió en contra de Claudia López por medio de un mensaje que escribió en su cuenta de la red social X .

“La marca de la dra Claudia López no es exclusiva”, dijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó al video de Roy Barreras celebrando el triunfo de Gustavo Petro, y aprovechó para lanzar una crítica dirigida a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

En la publicación hizo una alusión crítica a las posturas políticas tanto de Barreras como de López. En su mensaje en X, Uribe afirmó: “La marca de la dra Claudia López no es exclusiva, hay otros que la plagian y en extremos”.

Álvaro Uribe cuestionó a Roy Barreras luego de sus controversiales declaraciones en una entrevista - crédito @AlvaroUribeVel

La publicación de Álvaro Uribe Vélez surgió como respuesta a un mensaje de la abogada Julia Correa, quien compartió un video con la celebración de Roy Barreras tras la victoria de Gustavo Petro. En su mensaje, Correa señaló: “Así celebró Roy Barreras el triunfo de Petro. Sí, el mismo que ahora dice que no es petrista”.

De hecho, ante el mensaje de Julia Correa, Roy Barreras respondió en su cuenta de X, aclarando su posición política: “Hola Julia, no te conozco pero celebré nuestro triunfo como lo que soy y he sido toda la vida: un Liberal Social Demócrata que apoyó a la izquierda históricamente excluida. Gracias por insistir en que yo soy un petrista militante de la izquierda, eso me acerca a las bases del petrismo pero no sería legítimo que yo pretendiera ser lo que no soy”.

Roy Barreras contestó a las críticas a quienes cuestionaron que él dijera que no era petrista - crédito @RoyBarreras

De igual manera en su mensaje Barreras explicó las dinámicas políticas que, según él, se malinterpretan. Explicó que en 2022 triunfó una coalición compuesta por sectores liberales, de centro y la izquierda. Además, señaló que el presidente Gustavo Petro ha contado durante más de 30 años con el acompañamiento de militantes de izquierda, a quienes algunos llaman “petristas históricos”.

A lo anterior el exembajador de Colombia en el Reino Unido agregó lo siguiente en su publicación: “No soy un irrespetuoso que ahora pretenda ser uno de ellos. La izquierda tiene voceros legítimos que Ustedes que les gustan los “ismos” prefieren llamar petrismo. Ojalá entendieran las diferencias de fondo y así sabrían que no hay una izquierda sino varias izquierdas, y hay socialdemócratas y hay liberales y entonces entenderían lo que va a ser el FRENTE AMPLIO".

La polémica se originó a raíz de una entrevista radial en la que el comunicador Ricardo Ospina de Blu Radio cuestionó a Roy Barreras sobre el cumplimiento de las reformas prometidas por el presidente Petro, dirigiéndose a él como representante del sector oficialista. En respuesta, Barreras negó ser petrista, a pesar de haber desempeñado un rol importante en la campaña presidencial y de ser uno de los estrategas detrás de la lista del Pacto Histórico al Congreso.

El congresista vallecaucano compartió en sus redes sociales, aquel 19 de junio de 2022, el júbilo por la victoria del líder progresista, en los comicios en los que Petro derrotó al fallecido Rodolfo Hernández - crédito @MariaFdaCabal/X

La respuesta de Roy Barreras fue rápida y rechazó ser catalogado como “petrista” y se identificó como un político independiente. “Bueno, primero, gracias por el epíteto, pero estoy seguro de que si yo le dijera a usted, por ejemplo, duquista (seguidor del expresidente Iván Duque Márquez), usted diría que no soy duquista. Soy un hombre independiente (...) pero usted a mí no me diga petrista…”, comentó en este espacio Barreras.

De hecho, a raíz de estas declaraciones por parte del exfuncionario público la senadora María Fernanda Cabal reaccionó diciendo lo siguiente: “Que no se moleste porque le digan petrista.¿O cómo se le dice al que celebró el triunfo y luego fue funcionario de su Gobierno?”.