Revelan nuevos audios de David Racero donde estaría negociado puestos en Positiva y Colombia Compra Eficiente: “Vale mucho”

Este lunes 26 de mayo de 2025 se conocieron nuevos audios del representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, que se encuentra en el centro de la polémica por el audio donde se denuncia un presunto abuso laboral a sus empleados.

En el programa Reporte Coronell, de W Radio, el periodista Daniel Coronell presentó nuevos audios que vinculan a Racero con presuntas prácticas de clientelismo político e intercambio de favores en dos entidades estatales de alto nivel.

En uno de los audios se puede escuchar al representante presuntamente hablando con el entonces director de Colombia Compra Eficiente, Stalin Ballesteros, de un canje de puestos.

Presuntamente el cambio sería entre la vicepresidencia de la aseguradora estatal por la subdirección de la agencia de contratación pública de Colombia Compra Eficiente, entidad que maneja el Secop.

“Papi, recuérdame el cargo este que me dices que quieres ponerlo a negociación. Hoy me voy a ver con el director de Positiva. Él es del Partido Liberal, compañero mío del Congreso, Juan José Correa. José Luis Correa, perdón. Y puede que yo pueda... pueda hacer un cambalache con el hombre, si te parece. ¿Cómo es que es el que me diste? El director de no se qué jodas, de sistemas. ¿Y qué perfil es? ¿Cómo es? ¿Cuánto gana? Explícame un poco más para poder explicar”, se escucha a Racero en los audios revelados por Coronell.

José Luis Correa sigue siendo director de la compañía de seguros Positiva, cargo en el que se encuentra desde 2022. Además, fue representante a la Cámara por Caldas en el periodo legislativo 2018-2022 por el Partido Liberal.

El otro audio expuesto por el periodista en la emisora radial, es la respuesta que le entregó Ballesteros a Racero sobre el presunto “cambalache”.

Ballesteros advierte que la negociación puede ser problemática para sus intereses, pues, presuntamente dice, la vicepresidencia de Positiva no tiene la misma importancia para “todos los favores de todas las entidades”, que, según Ballesteros, so tiene Colombia Compra Eficiente.

“Papi, pero habría que ver qué nos dan desde Positiva porque supuestamente el man de Positiva iba a colaborarnos por la subdirección. Esa subdirección vale mucho, marica. Es la dirección que maneja el Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública). Todos los favores de todas las entidades, marica”, indicó Stalin Ballesteros en los audios revelados por Daniel Coronell.

El Secop, o Sistema Electrónico para la Contratación Pública, es la plataforma oficial del Estado colombiano para la gestión y publicación de los procesos de contratación pública.

A través del Secop, las entidades estatales deben transparentar las licitaciones, concursos y demás modalidades de contratación, permitiendo el acceso abierto y público a la información sobre compras y contratos del sector público.

El tercer audio, Ballesteros, que renunció a la dirección de la entidad en febrero de 2024, le explica la importancia de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico de Colombia Compra Eficiente

“Yo no sé ahora, en este momento, cómo hacer con ellos porque hay que esperar pa’ saber qué tienen ellos ¿Qué tienen ellos que pueda ser comparable? Pero soltar una subdirección de una vaina que puede ser tan importante. O sea, imagínate que esta vaina se convierte en agencias de compra del Gobierno ¿Lo vamos a soltar por qué? O sea, ¿a cambio de qué? ¿Positiva qué tanto juego tiene?”, precisó Ballesteros.

El cargo por el que David Racero presuntamente estaba negociando fue ocupado por Carlos Francisco Toledo, que además de ser ingeniero y abogado, es hijo de Carlos Toledo Plata, uno de los fundadores del M-19.

Esta información se suma a otras denuncias que involucran al congresista del Pacto Histórico en presuntas prácticas de clientelismo en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). También se le señala por la gestión de un negocio familiar de frutas y verduras, donde habrían trabajado integrantes de su unidad de trabajo legislativo (UTL) en condiciones laborales precarias, con jornadas de hasta 13 horas diarias, sin prestaciones sociales y un salario cercano a un millón de pesos.