Juicio a Álvaro Uribe: Rodrigo Lara habló sobre visitas al ‘Tuso’ Sierra en Estados Unidos y el papel de Iván Cepeda y Piedad Córdoba

Rodrigo Lara Restrepo, hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y que fungió como exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, rindió declaración el lunes 26 de mayo de 2025 en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que enfrenta cargos por presunto soborno, fraude procesal y soborno de testigos. Su testimonio, considerado clave en este caso, fue escuchado por la jueza 44 Sandra Heredia, la fiscal del caso y la contraparte.

En su testimonio, Lara entregó detalles sobre la conformación y el trabajo de la comisión del Senado que visitó a exparamilitares extraditados a Estados Unidos, y reveló las discrepancias y cuestionamientos surgidos durante esas visitas. Todo esto, en el día número 46 del proceso que se adelanta contra el ex jefe de Estado, en el que han desfilado tanto los testigos de la parte denunciante como los de la defensa, incluido el del joven político, exmiembro del legislativo.

Así se conformó la comisión oficial del Senado para hacer seguimiento a exparamilitares extraditados

En primer término, Lara Restrepo explicó que la comisión encargada de realizar el seguimiento a los ex jefes paramilitares extraditados fue conformada por la Mesa Directiva del Senado y tuvo un carácter pluripartidista, con un representante de cada partido con asiento en la corporación. Sobre la integración del grupo, el exsenador detalló que fue compuesta, en efecto, por varios congresistas, entre ellos la fallecida senadora Piedad Córdoba, del liberalismo.

“Es conformada básicamente por la mesa directiva del Senado de la República y esas comisiones tienden a ser pluripartidistas. Se escoge a un miembro de cada partido con representación en el Senado. Por eso, en esa comisión estuvo integrada inicialmente u oficialmente, llamémoslo de esa manera, por Jesús Piñacué, si no recuerdo mal, cuyo partido no recuerdo cuál era exactamente; Aurelio Iragorri, senador del Partido de la U, Piedad Córdoba por el Partido Liberal; y Jorge Enrique Vélez, Cambio Radical. No recuerdo si se me escapa algún otro senador y yo”, afirmó el excongresista.

El excongresista reveló que fueron un grupo de parlamentarios de diferentes partidos los que acudieron a Estados Unidos como parte de una comisión para que se garantizara la colaboración con la justicia - crédito suministrado a Infobae Colombia

En ese sentido, recordó que la visita a Juan Carlos El Tuso Sierra, uno de los 17 cabecillas paramilitares extraditados, fue encargada a él y a Córdoba, con el apoyo de Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo: que según el excongresista no hacía parte formal de la comisión, pero acompañó a Córdoba en ese recorrido. Es válido precisar que, de acuerdo con la declaración del excongresista, que hizo parte de Cambio Radical, la comisión se creó en junio de 2009.

Lo anterior, mediante una proposición en el Senado con el fin de garantizar que los extraditados continuaran compareciendo ante la justicia colombiana desde Estados Unidos, luego de ser extraditados en 2008 en el gobierno Uribe. “Se presentó una proposición en el Senado para conformar una comisión oficial con el propósito de garantizar que estas personas extraditadas siguieran colaborando”, afirmó Lara, en lo concerniente a los casos en mención.

Así habría sido la visita de Lara Restrepo, Piedad Córdoba e Iván Cepeda al ‘Tuso’ Sierra

Sobre el encuentro con el ‘Tuso’ Sierra, el exsenador señaló que el exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia fue uno de los que tenían previsto entrevistar. “Hubo una reunión con él en su lugar de reclusión. No recuerdo la fecha exacta, pero eso consta en las actas. La reunión fue larga, como todas las que tuvimos con esas personas, que tienden a hablar mucho porque son privados de la libertad y hablan incluso de su situación personal”, afirmó el excongresista.

Acto seguido, Lara Restrepo puso de manifiesto su inconformidad por las declaraciones públicas que, en su momento, hizo Iván Cepeda y por la divulgación de información obtenida en esas visitas por parte de Piedad Córdoba. Y aclaró que la comisión tenía un mandato oficial y que la filtración de datos comprometía la labor institucional que le había sido encomendada a los senadores en territorio estadounidense.

El exsenador recordó cómo, según él, fue el papel del hoy congresista de la República en la visita a Juan Carlos 'Tuso' Sierra, uno de los testigos en el caso del expresidente Álvaro Uribe - crédito suministrados a Infobae Colombia

“Se confirma con esta con este informe que y con este comunicado a la opinión pública que efectivamente el senador Iván Cepeda estaba haciendo declaraciones a los medios de comunicación. Más aún, cuando el senador Cepeda, pues no, no hacía parte oficial de esta comisión. Mi homóloga era la senadora Piedad Córdoba y las personas que ella llevaba no tenían por qué, menos aún, a salir a dar declaraciones sobre lo que escuchaban en esas reuniones con estos individuos”, indicó Lara.

Fue entonces cuando expresó su rechazo a la utilización de esa información unilateralmente entregada, según él, por estas personas privadas de la libertad ante la opinión pública. “Siempre fui enfático con Piedad Córdoba: cumplíamos una misión oficial como senadores, con un propósito concreto, que era garantizar la colaboración eficaz de personas que cometieron graves delitos de lesa humanidad con la justicia colombiana”, apuntó el excongresista.

La extradición, agregó, se hizo sin las medidas necesarias para garantizar esa colaboración durante su permanencia en cárceles de Estados Unidos. “Esta misión fue encargada por el Congreso y la asumí con sentido patriótico, por eso la propagación de ese relato me parecía irresponsable y no debía hacerse”, comentó el exparlamentario sobre este caso, y los motivos que lo llevaron a participar en estos encuentros con exintegrantes de las fuerzas paramilitares.

La fuerte controversia entre Rodrigo Lara y Piedad Córdoba por el acta presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A su vez, el exsenador reveló que se elaboró un acta sobre las visitas a los paramilitares, pero que no firmó el documento final debido a discrepancias y errores; especialmente tras la reunión con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. En este punto fue enfático en señalar en que Piedad Córdoba se ofreció a hacer la transcripción, pero el texto contenía información que él consideró inexacta, por lo cual se apartó definitivamente del mismo.

“No le vi malicia y le dije ‘perfecto’, nos encontramos al día siguiente para la entrega del documento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos siguieron su camino y yo el mío, y cuando me presentaron el documento para firma no lo firmé por discrepancias y por inexactitudes, especialmente respecto a lo dicho por Mancuso”, dijo el hijo del abatido ministro de Justicia durante el Gobierno de Belisario Betancur, que fue citado por la defensa de Uribe Vélez.

En específico, una de las imprecisiones que motivó su rechazo fue la inclusión del nombre de los hijos del expresidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, lo cual nunca se mencionó en la reunión. “Devolví inmediatamente el documento a Piedad Córdoba y le llamé la atención porque mencionaban a Tomás y Jerónimo Uribe. Le dije que era una absoluta inexactitud, más que una exactitud, que era falso, y que no iba a firmar ese documento”, refirió Lara Restrepo.

En su declaración, el exsenador habló de lo que habrían sido los ofrecimientos a los exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia por parte de la fallecida senadora Piedad Córdoba, en países como Suiza y Argentina - crédito suministrado a Infobae Colombia

Rodrigo Lara y el “papel limitado” de Iván Cepeda en las reuniones; habló de ofrecimientos

Asimismo, Lara negó que Cepeda haya tenido un papel activo en la comisión y en la entrevista con el Tuso Sierra. Además, expresó su preocupación por las declaraciones públicas que Cepeda hacía sobre estas reuniones, que como lo mencionó, estaban enfocadas a las apariciones de Cepeda a los medios, de acuerdo con su versión, cuando no era un integrante de la citada comisión.

El exsenador agregó que siempre consideró indispensable verificar judicialmente las versiones de los exparamilitares.“Lo que escuchaba de excriminales me generaba sospechas y consideraba necesario verificar esas versiones ante las autoridades judiciales”, acotó. Del mismo modo, confirmó que, durante esas visitas, algunos exparamilitares expresaron preocupación por la seguridad de sus familias y contó que Córdoba ofreció ayuda para tramitar asilo en Suiza o Argentina.

“Ellos manifestaban preocupación, algunos con más ahínco que otros, por la seguridad de sus familias ante la posibilidad de seguir colaborando con la justicia. Naturalmente, lo primero que expresaban era temor por sus seres queridos. Respecto del asilo, recuerdo que existió ese ofrecimiento por parte de Piedad Córdoba, quien mencionó que podía ayudar a tramitar un asilo en Europa, en Suiza, si no estoy mal, o en su defecto en Argentina”, comentó.