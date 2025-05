Yina Calderón respondió a la falta de apoyo de reconocida marca de maquillaje en ‘La casa de los famosos’: “No los conocía”

La DJ aseguró que desconocía la existencia de la marca y que gracias a ella y su paso por LCDLFC crecieron en fama - crédito @yinacalderontv/IG

Yina Calderón se consolidó como una de las participantes más controversiales de La casa de los famosos Colombia en 2025, programa que ha revolucionado la televisión por su formato que combina convivencia y competencia entre famosos. La DJ utilizó sus cualidades para llamar la atención consiguiendo posicionarse como un personaje central dentro del programa.

Desde su ingreso a la casa, Yina generó diversas reacciones entre sus compañeros y la audiencia, gracias a su estilo directo y sin filtros; sin embargo, también tuvo problemas con las marcas patrocinadoras como ocurrió con Montoc, que pidió no ser relacionada con la empresaria de fajas por su comportamiento. “Nos duele profundamente ver cómo un espacio pensado para el autocuidado, unir y realzar la belleza se ha transformado en un espacio que no refleja lo que somos como marca”, aseveró la marca en su declaración.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Comunicado de Montoc destaca valores de comunidad e identidad tras críticas a su patrocinio - crédito Montoc / Instagram

Su manejo de las relaciones interpersonales dentro del reality reflejó una estrategia clara para mantenerse vigente y atraer la atención del público; sin embargo, recientemente expuso su opinión sobre lo ocurrido con la marca de maquillaje que se aisló del programa de convivencia y le retiró su respaldo.

“La marca Montoc hizo un comunicado en el que no aceptaban que yo, en donde estaba la marca hiciera contenido de chisme, de polémica porque no les identificaba. Con razón me sacan de ahí, pero, ¿qué hacen metiéndose a un reality show? O sea, cualquiera que vea un reality se imagina peleas, amores, controversias, chismes. No es nada contra la marca, a mí me encanta Montoc (...) tanto azaré por eso”, indicó inicialmente la empresaria.

Montoc lamenta que su espacio patrocinado fomentara dinámicas de irrespeto en el reality colombiano - crédito canal RCN

La experiencia de Yina en La casa de los famosos no solo puso en juego su capacidad para afrontar la convivencia bajo presión, sino su habilidad para gestionar su imagen pública en un entorno altamente mediático y competitivo. Por eso, su mensaje concluyó cuando dijo que “siento que yo no conocía Montoc, lo vine a conocer en La casa de los famosos. Entonces que si ganaron, sí”.

Su recorrido en el programa de convivencia y estas declaraciones generaron opiniones divididas en redes sociales, pues le recordaron que todo ocurrió por el comportamiento que tuvieron las llamadas Chicas Fuego con otras participantes como Norma Nivia o Melissa Gate.

Entre los más destacados están: “Se le olvida como trapeó el piso con Norma o incluso con Manelyk que le intentó bloquear su ingreso”; “creo que Yina tiene mala memoria porque fue bien agresiva ahí”, entre otros.

Así quedó la DJ tras la nueva cirugía a la que se sometió

Yina Calderón quedó a gusto con la reconstrucción de su cola tras retirarse los biopolímeros por los que sufrió en ‘La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @yinacalderon.tv/Instagram

A lo largo de la competencia de convivencia en la que Yina Calderón estuvo bajo supervención médica y no participó de pruebas físicas extremas, los residuos de biopolímeros se desplazaron hacia la parte baja de su espalda, generando un sufrimiento constante que la influenciadora describió como insoportable. En una publicación posterior a la cirugía.

“Ha sido mi recuperación, pues pensé que iba a quedar más ‘culiplana’, pero pues no, igual lo único que me importa mi salud, pues se pueden dar cuenta, tenía producto también en parte de la espalda, entonces tuvieron que remover. Eh, mi nalga la reconstruyeron muy bien, pero pues todavía estoy llena de líquido, estrenando y tratando de recuperarme. Así voy”, mencionó la influencer.

Yina Calderón habló de su recuperación tras retirarse los biopolímeros de su cuerpo - crédito @yinacalderon.tv/Instagram

Según informó el cirujano plástico, encargado del procedimiento, la operación fue exitosa y Calderón se encuentra actualmente en proceso de recuperación, siguiendo estrictamente las indicaciones médicas.

“Sinceramente, no sé cómo Yina pudo aguantar tanto tiempo el dolor en La casa de los famosos. Tenía prácticamente un tumor”, afirmó el especialista, subrayando la complejidad de la intervención quirúrgica y el impacto que los biopolímeros habían tenido en la salud de la huilense.