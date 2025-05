Catalina Sandino brilló en el estreno mundial de ‘Ballerina’, película en la que actúo junto a Keanu Reeves y Ana de Armas

Catalina Sandino interpreta a Lena en la película 'Ballerina' junto a Keanu Reeves y Ana de Armas - crédito @Ccatalinasandinomoreno/Instagram

Catalina Sandino Moreno reapareció en público durante la premier mundial de la película Ballerina, que se realizó este 24 de mayo en Londres, Inglaterra. Allí, la recordada protagonista de la cinta María, llena eres de gracia, que hace parte de esta historia junto a Keanu Reeves y Ana de Armas, brilló con un diseño rojo y pelo recogido.

La actriz nacida en Bogotá y que se convirtió en la primera colombiana en ser nominada un permio Oscar de la academia, expresó la felicidad que siente de pertenecer al elenco principal de esta nueva entrega que hacer parte de la saga de acción de John Wick: “Orgullosa y agradecida de ser parte de esta película increíble”, escribió en su cuenta personal de Instagram.

Catalina Sandino Moreno, reconocida por su trayectoria en producciones internacionales, forma parte del elenco de Ballerina, el esperado spin-off de la saga John Wick, que llegará a los cines el 6 de junio de 2025, la película se sitúa cronológicamente entre la tercera y cuarta entrega de la franquicia, expandiendo el universo de asesinos que ha caracterizado a esta serie cinematográfica.

Catalina Sandino posó al lado de Keanu Reeves y Ana de Armas en el estreno de 'Ballerina' cinta del universo de John Wick en la que actúan juntos - crédito @Ccatalinasandinomoreno/Instagram

En esta nueva entrega, dirigida por Len Wiseman y protagonizada por Ana de Armas, Sandino Moreno interpreta a un personaje clave dentro de ‘Ruska Roma’, la organización criminal que entrena a bailarinas con habilidades letales. Aunque los detalles sobre su papel se han mantenido en secreto, su participación promete reforzar el tono distintivo de la narrativa: un mundo estructurado por jerarquías, códigos estrictos y una violencia estilizada que se ejecuta con precisión casi coreográfica, según detalló la producción.

El reparto de Ballerina incluye a figuras icónicas de la franquicia, como Keanu Reeves en su emblemático rol de John Wick, Ian McShane como Winston, Anjelica Huston en el papel de la directora y el fallecido Lance Reddick, quien interpretó a Charon. La trama sigue a Eve, interpretada por Ana de Armas, una joven entrenada para matar que busca vengar el asesinato de su familia. En este contexto, el personaje de Sandino Moreno, aunque no es protagónico, aporta una presencia significativa que contribuye a la tensión y profundidad del relato.

La película fue filmada en Praga entre 2022 y 2024, con escenas adicionales supervisadas por Chad Stahelski, director principal de la saga John Wick. Este proyecto no solo amplía el universo de la franquicia, sino que también consolida la participación de Sandino Moreno en producciones de alcance global, manteniendo su enfoque en personajes complejos y cargados de matices.

Catalina Sandino interpreta a Lena, la antagonista en 'Ballerina', nueva entrega del universo de John Wick que protagonizan Keanu Reeves y Ana de Armas - crédito @Ccatalinasandinomoreno/Instagram

Con Ballerina, la saga John Wick continúa explorando su característico equilibrio entre elegancia y violencia, mientras introduce nuevos personajes y expande su narrativa. La participación de Catalina Sandino Moreno refuerza su trayectoria como una actriz versátil que ha sabido destacarse en producciones internacionales sin perder su conexión con historias intensas y desafiantes.

Catalina Sandino, dos décadas en el cine y la televisión internacional

La bogotana de 44 años, ha participado en más de 25 producciones a lo largo de dos décadas, consolidándose como una figura clave en la representación del talento colombiano en la industria audiovisual internacional. Su carrera despegó en 2004 con su interpretación de María Álvarez en la película María llena eres de gracia, dirigida por Joshua Marston. Este papel, que retrata la historia de una joven colombiana que transporta cápsulas de droga hacia Estados Unidos, le valió una nominación al premio Oscar como Mejor Actriz Principal, convirtiéndola en la primera colombiana en alcanzar este reconocimiento.

Catalina Sandino continúa escribiendo su historia en el cine tras más de dos décadas de carrera - crédito @Ccatalinasandinomoreno/Instagram

Desde su debut, Sandino Moreno ha trabajado en producciones tanto en inglés como en español, explorando una amplia variedad de géneros y colaborando con cineastas de diferentes regiones. Entre sus papeles más destacados se encuentra el de Hildebranda Sánchez en Love in the Time of Cholera (2007), una adaptación de la novela de Gabriel García Márquez dirigida por Mike Newell. También interpretó a Aleida March, compañera del líder guerrillero Ernesto Guevara, en Che: Parte Dos (2008), una producción dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Benicio del Toro.

Además de su trabajo en el cine, Sandino Moreno ha incursionado en la televisión, participando en series como The Affair (2015), donde formó parte del reparto de la segunda temporada, y en producciones más recientes como From (2022) y American Gothic (2016). Su versatilidad como actriz también se refleja en su participación en proyectos independientes, entre los que destacan Castro’s Daughter (2012), Rojo como el cielo (2009) y The Quarry (2020).

Aunque no ha vuelto a recibir un reconocimiento de la magnitud de su nominación al Oscar, Catalina ha mantenido una carrera activa y diversa, alternando entre producciones independientes y proyectos de estudio en Estados Unidos, Europa y Colombia. Su capacidad para adaptarse a distintos circuitos cinematográficos y su compromiso con papeles que trascienden fronteras culturales han sido elementos clave en su trayectoria.

El impacto de Sandino en la industria del cine y la televisión no solo radica en su talento interpretativo, sino también en su contribución a la visibilización del cine colombiano en el ámbito internacional. Su carrera, marcada por la constancia y la diversidad, continúa siendo un referente para las nuevas generaciones de actores y actrices que buscan abrirse camino en una industria globalizada.