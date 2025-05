Arquero de Millonarios relató un momento paranormal antes de un partido: “Me asustaron, me apareció una persona aquí”

El portero Álvaro Montero se perfila para ser titular en las clasificatorias, debido a su experiencia - crédito Colprensa

El equipo Millonarios, reconocido como uno de los clubes más importantes en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), ha experimentado una significativa transformación bajo el liderazgo del técnico Alberto Gamero.

A pesar de su lucha en los últimos años por consolidar títulos, el equipo ha logrado conquistar tres campeonatos durante esta etapa, estableciendo a Gamero como uno de los entrenadores con mayor continuidad en el club en las últimas décadas.

Anécdota que da susto

Durante una conversación con el medio de comunicación del club, Montero narró una particular experiencia que vivió en concentración junto a su excompañero, el portero Juanito Moreno, en un hotel en Cali que describió como una finca con cabañas rodeadas de naturaleza.

Según recordó el arquero, en una madrugada Moreno lo despertó sobresaltado, afirmando haber visto una figura en su habitación. “Se levantó como a las 2:00 a. m. diciendo: ‘Monte, me asustaron, me apareció una persona aquí’. Ese hijuemadre se quedó dormido y yo me pasé toda la noche cuidándole el sueño,” bromeó Montero, por lo que añadió que el episodio se convirtió en una anécdota recurrente entre ellos.

Cabe destacar, que el inicio de la era Gamero, el club contó con guardametas como Esteban Ruiz, Cristian Vargas y Christian Bonilla, quienes, si bien formaron parte importante del equipo, no lograron generar una confianza duradera. Con la llegada de Álvaro Montero, Iván Arboleda y Diego Novoa, Millonarios dio un salto de calidad en esta posición, reflejándose tanto en el nivel de juego como en la relación con la afición. “Los aficionados reconocen la evolución en esta posición, que ahora es un punto fuerte del equipo”, comentó Montero en una entrevista para el canal oficial Millonarios TV.

Montero va por la titularidad en la selección Colombia

David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero son los actuales porteros de la selección Colombia con el técnico Néstor Lorenzo - crédito FCF selección Colombia

Una de las posiciones en la selección Colombia que ha generado mucho debate es en la portería, debido a que Camilo Vargas, que venía siendo el titular desde 2023, se rumora que se perdería los partidos en junio contra Argentina y Perú por una operación de rodilla.

Ante esa situación, el portero Álvaro Montero se perfila para ser titular en las clasificatorias, debido a su experiencia, ser habitual en las convocatorias y el buen momento con Millonarios en 2025, en el que lleva ocho de los últimos nueve partidos sin recibir gol en la Liga BetPlay.

Sin embargo, esa decisión quedará en manos del técnico Néstor Lorenzo, que aún no quiere descartar por completo a Vargas y también tiene como segunda opción a David Ospina, el veterano arquero de Atlético Nacional y que era el inicialista hasta 2022, cuando una fractura en Al Nassr lo sacó de la posición.

Impacto en los cambios de Gamero en Millonarios

La afición y los resultados respaldan, hasta ahora, este enfoque sostenido - crédito Felipe Cubillos / Montaje Infobae

El impacto de estos cambios no ha recaído únicamente en los aciertos tácticos; también ha representado un esfuerzo institucional por combinar experiencia con juventud en todas las posiciones. Pese a las críticas que el equipo enfrentó en momentos de transición, el recorrido reciente de Millonarios evidencia una estructura sólida que lo convierte en un contendiente regular en el fútbol colombiano.

El caso del club azul resalta las posibilidades de éxito de un modelo que conjuga paciencia con proceso deportivo, dejando a Gamero y su equipo en una posición destacada frente a la competencia contemporánea del FPC. La afición y los resultados respaldan, hasta ahora, este enfoque sostenido. “Es una propuesta diferente en nuestro fútbol: esperar y construir en lugar de solo reaccionar de inmediato,” destaca un análisis recopilado por Millonarios TV en relación con los recientes logros del club bajo esta filosofía.