Hassam recordó la falta de oportunidades con las que creció en humilde barrio de Bogotá: “Nunca robé, pero lo pensé”

El comediante Gerly Hassam Gómez Parra conversó con Infobae Colombia acerca de la experiencia que tuvo al regresar al barrio El Milagro, popular sector en el sur de Bogotá en el que vivió hasta los 27 años, pues por la falta de oportunidades tardó en independizarse de la casa de su madre.

El también actor habló de los motivos que lo llevaron a alejarse de esa zona en la que creció y evitó que sus dos hijas Mariana y Juanita pasaran necesidades como le tocó a él, pues afirmó que estuvo a punto de caer en el camino del mal: “Pues nunca robé, pero lo pensé en alguna oportunidad porque las circunstancias eran muy difíciles”.

De acuerdo con lo relatado por el humorista a Infobae Colombia, él conoce de primera mano las dos caras de Colombia, razón por la que juzga a quienes no tienen otra alternativa que buscar la supervivencia a su manera. No obstante, aclaró que siempre se mantuvo fiel a sus principios y no cayó en tentación y no se dejó llevar por el rumbo equivocado, aun cuando no veía más opciones, pues a la falta de recursos, se le sumaba el hecho de no encontrar alternativas de ingresos económicos estables.

“Tenía que sobrevivir, aguanté hambre.” Pues nunca robé, pero lo pensé en alguna oportunidad porque las circunstancias eran muy difíciles”, confesó.

Verse entre la espada y la pared, llevó a que Hassam decidiera reescribir su historia y saliera de este sector, motivado en garantizar un mejor futuro a las generaciones venideras.

“Tener dos hijas y ponerme como una meta de que ellas tuvieran de pronto un mejor contexto, algo más llevadero, pero constantemente voy al barrio, allá tengo amigos, allá acá y siempre voy y juego mi partido de baloncesto de fin de año, como en esos años donde jugaba baloncesto. Entonces, eh ese barrio me vio crecer y seguirá viéndome mientras pueda, entonces creo que yo salí del barrio, pero el barrio no salió de mí”.

Hassam volvió al barrio en el que creció, pero esta vez convertido en una estrella de la pantalla chica

Según contó a Infobae Colombia, para el humorista bogotano de 48 años, el primer acto de rebeldía que existió en la historia fue la risa, algo que él entendió como medio trasgresor para expresarse y con humor contar las duras experiencias que marcaron su pasado, pero que gracias al humor consiguió superar.

“Irrumpir en ámbitos que no puedo hacer desde otro lado. No sé, no hay nada más transgresor que la risa, burlarnos del sistema, tema de las reglas que nos intentan imponer, y Rogelio es eso. Por eso, el novicio rebelde habla de que hay que creer más allá de lo que nos imponen”.

Con amplio recorrido en programas de comedia, el cine nacional y varias giras como humorista, Hassam volvió al lugar que lo vio dar sus primeros pasos como humano, pero también como profesional, pues su historia de vida se asemeja a la de su persona Rogelio Pataquiva, protagonista de la nueva serie de Prime Video, El Novicio Rebelde.

El alter ego más popular de Hassam, es el personaje principal de la serie, marcando la primera vez en 20 años que uno de sus personajes de stand-up es adaptado a la ficción.

La trama de El Novicio Rebelde está basada en la historia de Rogelio, un ladrón de buen corazón que se esconde en la iglesia del barrio El Milagro, donde es confundido con el nuevo seminarista. Para salvar su vida, Rogelio decide seguir con la farsa, usando sus dichos callejeros, su astucia y algunas oraciones que le enseñó su madre para ganarse a los habitantes del barrio mientras finge ser un seminarista. Allí descubre la amistad, la solidaridad y un amor que parece imposible. Sin embargo, varias personas le harán la vida imposible, poniendo en riesgo su farsa, la confianza que ha logrado y hasta su propia vida.

“Por coincidencia terminamos robando en el barrio donde yo crecí. Yo viví en ese barrio hasta los 27 años, porque mi mamá casi no me puede sacar de la casa. Y hoy en día poder decirle a la gente que en ese barrio yo crecí y me fui un Rogelio, porque lo que Rogelio hace es sobrevivir, encuentra el amor y yo creo que para mí la comedia es ese amor, es algo que Dios me dio y me regaló y me ha llevado a lugares que no me imaginé”, desveló Hassam a Infobae Colombia acerca de la coincidencia entre la serie en la que actúa y lo que fue su pasado.

El Novicio Rebelde se estrenará el 30 de mayo y estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo, sobre la historia que se cuenta en los 10 episodios, su protagonista expuso lo que piensa acerca de las circunstancias que llevaron a que su personaje sea llamado “Un ladrón de buen corazón”.

“Curiosamente, en un país tan desigual, la falta de oportunidades genera muchas cosas. Cuando no somos conscientes del lugar donde estamos o del país en el que nacimos, pues juzgamos, pero creo que conozco la otra parte de nuestro país donde no hay oportunidades, donde cuesta muchísimo adaptarse a un sistema clasista y mucha gente ve en el sistema clasista la forma más fácil de adquirir las cosas, pues una oportunidad. Entonces, no es que haya ladrones de buen corazón son, pero curiosamente este país es tan chistoso que creo en esa búsqueda de suplir nuestras necesidades, nuestro país sufre muchísima indiferencia”, concluyó Hassam en su entrevista con Infobae Colombia.