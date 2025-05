Casa por cárcel para Alexis Velasco por ataques racistas contra agente de tránsito en Cali

La agresión y los insultos discriminatorios contra José Félix Angulo en Cali desataron una condena pública, incluyendo declaraciones del presidente Gustavo Petro y el alcalde Alejandro Éder - crédito Fiscalía

Henry Alexis Velasco Rodríguez, acusado de agredir a un agente de tránsito en Cali, deberá cumplir una medida de aseguramiento en casa por cárcel, según informó la Fiscalía General de la Nación.

La decisión fue tomada por un juez de control de garantías luego de que Velasco aceptara los cargos imputados en su contra, que incluyen los delitos de violencia contra servidor público y actos de racismo o discriminación.

La víctima, José Félix Angulo Cabezas, denunció el incidente, que ha generado indignación a nivel nacional.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el viernes 16 de mayo en el barrio San Fernando, en el centro de Cali.

Angulo, de 52 años, se encontraba realizando sus labores como agente de tránsito cuando se acercó a un vehículo estacionado en una zona prohibida. Al notificar a una mujer que se encontraba dentro del automóvil sobre la infracción y la correspondiente orden de comparendo, Velasco, que salía de un supermercado cercano, reaccionó de manera violenta.

Según el material audiovisual recopilado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Velasco insultó al agente y le dirigió comentarios despectivos y discriminatorios.

El caso ha sido calificado por la Fiscalía como una “conducta agravada”. Tras la captura de Velasco, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, expresó su agradecimiento a las autoridades por su rápida actuación y afirmó que no se tolerarán más agresiones contra funcionarios públicos en la ciudad, especialmente aquellas motivadas por racismo.

“No vamos a permitir más agresiones contra funcionarios públicos en Cali, mucho menos agresiones racistas”, declaró el mandatario local.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se pronunció sobre el incidente, calificándolo como un acto de racismo y recordando que este tipo de conductas constituyen un delito que conlleva penas de prisión. “Esto se llama racismo y es un delito con pena de prisión”, afirmó el jefe de Estado, sumándose al rechazo generalizado que el caso ha provocado en el país.

En una declaración posterior al incidente, José Félix Angulo reflexionó sobre lo ocurrido y dirigió un mensaje a su agresor.

“¿Un afro o un negro como yo no merece ser agente de tránsito? ¿No tengo las capacidades como las tienen los demás? Yo sí las tengo. Si estoy aquí, fue porque me capacité y estudié para servir en mi trabajo”, expresó el agente, que también destacó su compromiso con la ciudad de Santiago de Cali y su disposición para educar a los ciudadanos en lugar de simplemente imponer sanciones.

Francia Márquez condena acto de racismo contra agente de tránsito en Cali

Durante la cumbre ‘Impulsando la Justicia Económica de los Pueblos y las Personas Afrodescendientes’, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, condenó enérgicamente un acto de racismo ocurrido en Cali, donde el agente de tránsito José Félix Angulo fue víctima de agresiones verbales.

Márquez destacó que este tipo de incidentes reflejan cómo la sociedad colombiana ha negado históricamente la existencia del racismo.

El ataque ocurrió en inmediaciones del Parque del Perro, en el sur de Cali, mientras el agente Angulo, identificado con el número 466, realizaba un operativo para controlar el mal estacionamiento en el barrio San Fernando, cerca de la Calle 5.

En declaraciones al medio El País de Cali, Angulo relató que, aunque el incidente le afectó emocionalmente, ha recibido respaldo institucional por parte del alcalde, el secretario de Movilidad y sus compañeros de trabajo. “He estado un poco bajo de ánimo, pero he tenido mucho apoyo dándome moral y motivándome. Siempre le he dicho a Cali, no al racismo. Cali es amor y alegría”, afirmó el funcionario.

En respuesta a este y otros casos de discriminación, Márquez anunció que el Gobierno nacional implementará el próximo mes una política pública de desarrollo integral destinada a la región