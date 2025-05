Soy Tribu y su travesía por las carreteras de Latinoamérica: “Cada viaje tiene un propósito, encuentra el tuyo”

Soy Tribu cuenta con más de cinco millones de seguidores en redes sociales - crédito Soy Tribu

En 2017, el español Agustín Ostos decidió dejar su vida para recorrer el mundo a bordo de una motocicleta, sin pensar que ese proyecto lo convertiría en uno de los youtubers de habla hispana más populares.

En la actualidad, Ostos encabeza el proyecto Soy Tribu, que tiene más de cinco millones de seguidores en redes sociales, y por medio del cual ha logrado recorrer las carreteras de múltiples países.

De acuerdo con el español, su canal de YouTube le ha permitido “echarse a la ruta de la vida para abrir una ventana digital que muestre el mundo tal y como él lo ve y siente, dando voz a personajes desconocidos, portadores de mensajes de paz”.

Debido a que Agustín Ostos visitó Colombia para participar de la Feria de las Dos Ruedas, que se registró en Medellín, en diálogo con Infobae Colombia, el español reveló cómo ha sido su experiencia en el país y otros factores.

Soy Tribu en Colombia

En primer lugar, reveló que Colombia es su país favorito del continente, llegando al punto de visitarlo en tantas ocasiones, que ha perdido la cuenta.

“Me encantaría preguntarle a un oficial de Migración que busque en el sistema cuántas veces he entrado a Colombia porque hace rato perdí la cuenta. Lo que sí sé, es que aunque yo me vaya, ella nunca sale de mí“.

Al hablar de las carreteras del país, y los temas ligados a tránsito en Colombia, Ostos mencionó que un aspecto que le emociona es el cambio de clima durante los recorridos y las múltiples culturas que encontró.

“Teniendo en cuenta la accidentada geografía del país, las carreteras se vuelven objeto de deseo para los motociclistas, pues prácticamente te la pasas subiendo y bajando cuestas. Para el viajero es una delicia cambiar tan rápido de clima, por tanto, de cultura, ya que la primera determina la segunda. Lo peor, como todos sabéis, los trancones de las grandes ciudades y los pare por obras”.

El creador de contenido indicó que ha hecho “match” con Colombia, y aunque reconoció que es una nación con “dramas”, para el español eso hace parte de las dos caras de la moneda del país cafetero.

“Colombia y Soy Tribu hicieron un match perfecto desde el minuto uno. Estaba escrito, así sucedió y así sigue sucediendo. De todos los países en los que he viajado, ha sido con el pueblo colombiano con el que más y mejor me he entendido. Los dramas se ven ampliamente superados por la alegría de la gente y en consecuencia, uno viaja por el país repostando entre sonrisa y sonrisa”.

Ostos reveló su momento favorito de los recorridos que ha realizado por el país, que se registró después de la muerte del músico y compositor Juan Chuchita, que por coincidencia, se registró cuando el europeo estaba en el departamento de Bolívar, del que era oriundo el artista.

“Han sido muchas, pero creo que mi favorita fue el día que falleció Juan Chuchita, de Los Gaiteros de San Jacinto, ya que soy fanático de la cumbia y la música de gaita, me presenté en el pueblo para presentarle mis respetos por su trayectoria musical. La familia me recibió con los brazos abiertos, cantos y ron al son de gaitas que se negaban a dejar de sonar”.

A nivel personal, el youtuber indicó que lo que más le ha gustado de Colombia es el “carácter de la gente y la autenticidad de los territorios”, resaltando que se trata de un territorio en el que “la belleza está presente tanto en lo geográfico como en lo antropológico”.

Debido a que visita habitualmente el país para hacer conferencias y actividades externas a la creación de contenido, el español expuso lo que piensa sobre la cantidad de gente que sigue su trabajo y esperar con ansias el próximo vídeo

“Trato de no pensar en eso porque de lo contrario siento que me determina. Para crear, hay que intentar ser lo más genuino y puro posible, si piensas en lo que puede suponer para alguien puede desvirtuar el cauce. Más allá de eso, feliz. Soy cabezón, estoy motivado, trabajo mucho y persevero. Con esa fórmula, sabía que llegaría (a mejorar en redes), lo que no imaginaba es que sería tan rápido”.

Por último, además de agradecer a sus seguidores en Colombia y Latinoamérica, Agustín Ostos, o Soy Tribu, como lo llaman en varios lugares, aprovechó el espacio para incentivar a las personas que quieren conocer nuevos lugares. “Cada viaje tiene un propósito, encuentra el tuyo”, puntualizó.

