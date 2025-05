Los secretos del amor entre Pablo Escobar y Victoria Henao: “Él se casó por interés”

El capo se casó antes de su auge criminal - crédito Editorial Planeta

En las producciones, libros y otros tipos de contenidos que se han expuesto con el paso de los años sobre la vida de Pablo Escobar, fundador del cartel de Medellín, se han expuesto algunos de los romances que tuvo el capo.

A pesar de que estuvo casado con una sola mujer, el criminal es recordado por conquistar a varias modelos y celebridades de la época, además de que algunos de sus hombres de confianza han revelado que tenía un fetiche ligado a las jóvenes que no habían perdido la virginidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Este tipo de historias han provocado que Victoria Eugenia Henao, única esposa del capo, expusiera mediante libros y entrevistas los secretos de la relación que tuvo con el antioqueño, en la que se registró el nacimiento de dos hijos.

Hasta la fecha, Juan Pablo ni Manuela Escobar, hijos del capo, habían hablado de su percepción de la relación que tenían sus padres, pero esto cambió en una entrevista que realizó el primogénito del capo con Melo Montoya.

La esposa de Pablo Escobar ha expuesto los secretos de su vida en libros y entrevistas - crédito Editorial Planeta

En primer lugar, Juan Pablo Escobar destacó que su madre no tenía ningún tipo de interés en la fortuna del capo, sino que se trataba de un amor de infancia del que no logró escapar.

“Es que mi madre no se casó con el capo, el bandido que todos hoy conocen. Se casó con el tipo más pobre del barrio, con el que menos futuro tenía. Crece en esa necesidad, mi mamá no se enamoró como muchas se enamoraron del Pablo exitoso con helicóptero”

Debido a que ha escuchado comentarios sobre el “interés” que tenía su madre, el antioqueño reveló que cuando se conocieron, Victoria Henao estaba en una mejor condición económica que Pablo Escobar.

“Mi mamá estaba en una mejor condición económica que él, se puede decir que él se casó por interés, porque ella era la niña rica del barrio, era la única familia con televisión, con vehículo, no ella, mis abuelos que eran trabajadores”.

El hijo de Pablo Escobar reveló detalles de la relación de sus padres - crédito Editorial Planeta

Escobar Henao reveló cómo se conocieron sus padres, que comenzaron una relación en la que el capo le llevaba 11 años de diferencia a su esposa.

“Después mi papá se convirtió en lo que se convirtió. Victoria Eugenia. No sé la ocasión en la que se conocieron, pero sí sé que fue porque él llegó desplazado de la violencia. Llegaron al barrio en el que mi madre vivía y ahí comenzaron a relacionarse”.

El hijo del narco indicó que, aunque estuvo con el narcotraficante hasta su muerte, Victoria Henao fue una de las críticas principales del accionar delictivo del capo.

“Hasta la muerte estuvo con él, aunque no estuvo de acuerdo con su accionar, yo me volví un crítico de mi papá porque aprendí de como mi mamá lo hacía. Ella le decía lo que pensaba, pero era una sociedad muy machista. Ella le decía «Yo sé que no puedo opinar, sé que no puedo hablar, lo único que sé es que cada vez que tú haces daño a alguien, la primera que tiene que esconderse con mis hijos soy yo»“.

El capo solo estuvo casado con la antioqueña, con la que tuvo dos hijos - crédito Editorial Planeta

Al exponer esos secretos de la relación entre sus padres, Juan Pablo Escobar indicó que la valentía de su madre le hizo entender que podía cuestionar las decisiones de Pablo Escobar.

“Con ella me di cuenta de que a mi papá se le podía cuestionar. Nadie lo hacía, él que lo hacía perdía la vida. Yo tenía el chaleco de ser el hijo, aprovechaba para ser crítico, pero en vida, ahora es fácil”

Por último, indicó que en más de una ocasión discutió con su padre por ordenar atentados, puesto que ese tipo de acciones no tenían congruencia con los consejos que le daba internamente sobre su buen comportamiento.

“20 veces le dije que no matara más, que estaba creando una situación de la que no íbamos a salir. Tengo cartas en las que me decía que no me asustara si escuchaba bombas, que las iba a poner él. Era difícil, había un papá amoroso, que decía que tenía que decir por favor y gracias, pero, por otro lado, mataba a todos”.