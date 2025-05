Capturaron al hombre que habría agredido con insultos racistas a un agente de tránsito en Cali: podría pasar varios años en prisión

Autoridades arrestaron a un sujeto implicado en agresión discriminatoria contra un funcionario. El caso subraya el compromiso de la ciudad contra el racismo y la violencia - crédito Fiscalía General de la Nación

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció la captura de un hombre acusado de agredir verbalmente con insultos racistas a un agente de tránsito en el barrio San Fernando, ubicado en el sur de la ciudad.

Según informó el mandatario, el detenido enfrentará cargos por agresión contra un funcionario público (identificado como José Félix Angulo), en concurso con discriminación, en un caso que ha generado indignación en la comunidad.

Éder expresó su agradecimiento a las autoridades encargadas de la investigación, destacando el trabajo conjunto de la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Cali.

En un comunicado, el alcalde afirmó que “No permitiremos más agresiones contra funcionarios públicos en Cali, mucho menos agresiones racistas”.

“Capturado el agresor del agente de tránsito por agresión contra funcionario público en concurso con discriminación. Gracias a la @FiscaliaCol, #CTIFiscalia y a la @PoliciaCali por hacer justicia. No permitiremos más agresiones contra funcionarios públicos en Cali, mucho menos agresiones racistas”, afirmó Eder en su publicación.

El incidente ocurrió en el barrio San Fernando, una zona reconocida de la ciudad, donde el agente de tránsito fue objeto de insultos racistas mientras cumplía con sus funciones.

La rápida actuación de las autoridades permitió identificar y detener al agresor, conocido por su nombre Alexis Velasco y su oficio como bar tender en la capital del Valle. Ahora deberá responder ante la justicia por sus actos.

La captura del agresor representa un paso significativo en la lucha contra el racismo y la discriminación en Cali, una problemática que, según las autoridades, no será tolerada bajo ninguna circunstancia.

Francia Márquez respondió ante actos racistas en Cali

Durante la cumbre titulada ‘Impulsando la Justicia Económica de los Pueblos y las Personas Afrodescendientes’, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, condenó enérgicamente un acto de racismo ocurrido en Cali, donde un agente de tránsito afrodescendiente fue víctima de agresiones verbales.

Márquez destacó que este tipo de incidentes reflejan una problemática estructural en el país y afirmó que “nuestra sociedad ha negado el racismo”.

El caso que motivó estas declaraciones involucra a José Félix Angulo, un agente de tránsito identificado con el número 466, quien fue increpado mientras realizaba un operativo en el barrio San Fernando, cerca de la Calle 5, en inmediaciones del Parque del Perro, al sur de Cali.

Según relató Angulo al medio El País de Cali, el incidente ocurrió mientras controlaba el mal estacionamiento en la zona.

A pesar del impacto emocional que le generó la agresión, el funcionario aseguró que ha recibido apoyo institucional y expresó su compromiso con su labor. “He estado un poco bajo de ánimo, pero he tenido mucho apoyo del Alcalde, del Secretario de Movilidad y de mis compañeros dándome moral y motivándome. Siempre le he dicho a Cali, no al racismo. Cali es amor y alegría”, afirmó.

En respuesta a este y otros casos de discriminación, Márquez anunció que el Gobierno nacional implementará una política pública de desarrollo integral para la región Pacífica, la cual será presentada el próximo mes.

Este plan busca abordar las desigualdades históricas que afectan a las comunidades afrodescendientes en Colombia, según detalló la vicepresidenta durante su intervención en la cumbre.

El acto de racismo contra Angulo no solo ha generado indignación, sino que también ha puesto en evidencia la persistencia de actitudes discriminatorias en el país. Márquez, quien también es exministra de la Igualdad, subrayó la necesidad de reconocer y enfrentar el racismo como un problema estructural.

“Nuestra sociedad ha negado el racismo”, afirmó, destacando que este tipo de agresiones no son casos aislados, sino parte de una problemática más amplia que afecta a las comunidades afrodescendientes.