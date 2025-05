Yeison Jiménez hizo historia con su concierto en el estadio El Campín de Bogotá: “Se me salen las lágrimas”

Es el primer artista de música popular en vender más de 40 mil entradas para un concierto en el estadio El Campín - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

Yeison Jiménez ha logrado hacer historia en su carrera al convertirse en el primer artista del género regional popular colombiano en llenar el estadio El Campín de Bogotá.

Con más de 40 mil entradas vendidas para su concierto el 26 de julio, fecha que coincide con su cumpleaños, Jiménez celebrará este hito con el YJFest, un festival diseñado para ofrecer una experiencia única a sus seguidores.

El Campín, un escenario reservado históricamente para figuras internacionales y nacionales de renombre como Paul McCartney, Coldplay, Maluma y Bad Bunny, recibirá por primera vez a un exponente de la música popular colombiana como acto principal. Este logro consolida a Yeison Jiménez como un referente clave del género en América Latina.

El YJFest, que tendrá lugar desde la 1:00 p. m. en la zona exterior del estadio, incluirá actividades como ferias de vehículos y motos de colección, una zona tecnológica con experiencias interactivas, presentaciones en vivo de artistas invitados en un escenario exterior, y una muestra sobre la vida y trayectoria musical de Jiménez.

A partir de las 4:00 p. m., el público podrá ingresar al estadio para disfrutar de un espectáculo musical con visuales de vanguardia y una producción de primer nivel, como parte de su gira Mi Promesa Tour 2025.

Es el primer artista de música popular en vender más de 40 mil entradas para un concierto en El Campín - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Tras este evento en Bogotá, el tour continuará en otras ciudades, incluyendo Manizales el 9 de agosto, donde la venta de entradas ya alcanzó el 50% en apenas dos semanas.

El cantante recibió la noticia en medio del llanto y agradeció a sus seguidores por el apoyo a su música. “Se me salen las lágrimas escribiendo esto… Hicimos sold out en el Campín. Gracias, no tengo mucho por decirles, tan solo… Gracias por creer en mí, por apoyarme, por cumplirme un sueño que nunca pensé lograr. Gracias Dios porque sin ti NADA de esto sería posible", escribió Yeison a sus fanáticos.

El cantante de Aventurero también compartió un emotivo video en donde recopilo momentos de su camino en la música, enseñando a sus seguidores el recorrido que ha construido desde hace unos años, cuando decidió empezar su camino en la música.

“Hoy es un día muy especial, es un día lleno de luz, lleno de recuerdos, de tanto y tantos caminos recorridos… Hoy solo puedo decirles que valió la pena, que los llevo en mi corazón, que durante estos 14 años he tratado de hacer las cosas de la mejor manera”, dijo el cantante.

El cantante agradeció que sus fanáticos le cumplieron el sueño de hacer sold out en el estadio El Campín - crédito @yeison_jimenez / Instagram

Además, aprovechó la celebración para agradecer a sus fanáticos el apoyo que ha recibido. “Cada detalle que me han dado ustedes en mis conciertos, junto a 43 mil personas, ustedes me van a dar la oportunidad de hacer historia, les prometo que vamos a pasar la mejor noche de nuestra vida”, dijo el cantante.

Yeison Jiménez compró su quinta propiedad en Estados Unidos

El cantante colombiano ha adquirido su quinta propiedad en el extranjero, una casa ubicada en Estados Unidos, según compartió en sus redes sociales. El artista, conocido por éxitos como Vete, Aventurero y Hasta la madre, mostró imágenes de su nueva adquisición a través de sus historias de Instagram, donde también relató una emotiva experiencia personal que lo conecta con este logro.

En una publicación, Jiménez expresó su gratitud y recordó un episodio difícil de su vida relacionado con la compra de una vivienda. “Cinco y contando. La gloria es de Dios. La primera vez que vine, me humillaron por una casa. Ahora tengo las que quiero y donde quiero. ¡Ánimo, familia! Que la vida da muchas vueltas”, escribió el cantante, destacando el esfuerzo y la perseverancia que lo han llevado a este momento.

El cantante agradeció a Dios en su publicación por la oportunidad de comprar una nueva propiedad en ese país - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

Las imágenes compartidas por el artista muestran una casa de dos pisos pintada en colores blanco y verde, con un amplio antejardín. En una de las fotografías, Jiménez aparece sosteniendo una gran llave, simbolizando el cierre del contrato que lo acredita como propietario. En otra, se le ve estacionando su camioneta frente a la propiedad, dejando ver parte de los detalles de su nuevo hogar.

Los seguidores del cantante no tardaron en reaccionar a la noticia, llenando las redes sociales de mensajes de felicitación y admiración. Entre los comentarios destacan frases como “Qué grande”, “Se lo merece por camellete”, “Gloria y honra para papá Dios” y “Todo esto es fruto de lo que haces”. Incluso algunos bromearon sobre visitar la nueva casa del artista en Orlando, ciudad donde aparentemente se encuentra la propiedad.