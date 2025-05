Petro aseguró que coincide con Uribe en que las contralorías departamentales “no sirven para nada”: propuso una reforma

El mandatario calificó estos entes de control como “pura politiquería local”, usados para negociar puestos con concejales - crédito X

En un encendido discurso durante el Foro “Retos de la descentralización diferencial y el control de los recursos públicos en Colombia", el presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas contra el actual modelo de control fiscal territorial, al que calificó como inoperante y capturado por intereses políticos locales.

El evento, organizado por la Contraloría General de la República, reunió a autoridades nacionales, expertos y líderes regionales para discutir los obstáculos al desarrollo equitativo del país.

Desde ese escenario, Petro sorprendió al manifestar que comparte una visión crítica sobre las contralorías departamentales con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pese a sus profundas diferencias políticas.

“Por la vía de formas funcionales de la Contraloría. Con Uribe también estaba de acuerdo en que las contralorías departamentales no sirven para nada. ¿Cuál es su balance hoy? De hecho, han demostrado, han paralizado, han impedido en beneficio de la sociedad. Es pura politiquería local un puesto ahí para negociar con concejales”, afirmó el mandatario.

Un sistema sin control real, según Petro

Petro denunció que desde el nivel nacional no se tiene claridad sobre el destino de los recursos públicos asignados a las regiones - crédito Presidencia de la República

El presidente insistió en que el control fiscal en las regiones se ha convertido en un mecanismo clientelista, incapaz de garantizar la vigilancia efectiva del gasto público. “Entonces hay una falta de control. Nosotros desde la Nación no vemos a dónde van a parar los recursos. Sabemos después ya pa qué. La obra no se hizo, que no sé qué, que regalías. Usted habla de 6 billones. Nosotros hemos encontrado más”, agregó, dejando en evidencia que el gobierno ha identificado una cifra superior de recursos con posibles irregularidades.

Las declaraciones de Petro se alinean con los múltiples cuestionamientos que han recaído sobre las contralorías regionales a lo largo de los años. En diversos informes y denuncias ciudadanas se ha documentado cómo estos entes han sido instrumentalizados como “botines políticos” para negociar cargos y cuotas de poder con concejos y asambleas departamentales.

“Hacer visible el salto presupuestal”: la orden del presidente al contralor general

Petro propuso al contralor general realizar una auditoría en todos los municipios para verificar el uso de los incrementos presupuestales en salud, educación y agua - crédito Juan Páez/Colprensa

Una de los llamados concretos que hizo el mandatario durante el foro fue solicitar al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, la realización de una auditoría nacional que permita rastrear el destino de los incrementos presupuestales en sectores clave.

“Hagamos con la ayuda nuestra, con lo que quieren. Hay que hacer una auditoría en todos los municipios sobre ese salto presupuestal tan sustancial en que se ha destinado. Porque si saltamos de 50 a 70 en educación y de 45 a 65 en salud, tiene que haber necesariamente mejor educación, mejor salud. Lo que dicen los alcaldes es que no se está viendo, pues por lo que pude ver ahí algo está sucediendo y hay que poner el ojo”, sostuvo.

Además, Petro expuso su preocupación sobre el uso ineficiente de estos recursos y señaló la existencia de “barriles sin fondo”, especialmente en el sector salud: “La salud. ¿De dónde sacan que no hay suficiencia? Pues hay un barril sin fondo ahí que quiere estar luchando en el Congreso para que se mantenga”.

Según el jefe de Estado, si no se mejora la vigilancia y el uso de estos presupuestos, el país podría perder una oportunidad histórica de transformación regional: “Todo lo que podamos hacer de incremento de la descentralización puede perderse con una oportunidad histórica de Colombia. Ahí sí que las estirpes condenadas bajo los cielos del planeta no tendrían otra oportunidad”.

El salto que se hizo en inversión preocupa al jefe de Estado porque no se ve la inversión según los alcaldes - crédito redes sociales

En su intervención, el mandatario compartió propuestas orientadas a garantizar los derechos de toda la población y transformar el modelo territorial.

Entre otros temas que abordó, destacó la necesidad de trabajar por la libertad, enfrentar la corrupción, empoderar a la ciudadanía, mejorar el control de los recursos públicos, asegurar el acceso a la educación superior pública y promover una sociedad del cuidado, en la que la vida se sitúe como prioridad fundamental.