Hijo de Pablo Escobar afirmó que su padre podría haber sido “el Carlos Slim de Colombia”

El hijo del capo indicó que Pablo Escobar era igual de inteligente a Carlos Slim - crédito Colprensa/Novicap

Más de 30 años después de la caída de Pablo Escobar, su hijo, Juan Pablo Escobar, que se identifica como Sebastián Marroquín, se radicó en el exterior para realizar conferencias sobre los aspectos negativos del narcotráfico.

De la misma forma, el antioqueño encabeza un proyecto en el que los jóvenes utilizan un videojuego de realidad virtual para identificar las consecuencias de ingresar al mundo criminal.

Para promocionar algunas de sus conferencias, el colombiano habló con el periodista Melo Montoya, al que le reveló detalles inéditos de su vida como el hijo del capo más peligroso del mundo en los 80 y su pensamiento sobre el líder del cartel de Medellín.

El colombiano lleva varios meses en el país norteamericano - crédito @juanpabloescobarhenao/Instagram

En primer lugar, Escobar Henao habló del poder que tenía como hijo de un capo, revelando que en algunas ocasiones fue llevado a la escuela en helicóptero, pero eso no hacía que fuera el niño más popular.

“Algunas veces, para no llegar tarde. Es que estábamos en Nápoles y ahí te tardabas tres horas en carro. Yo no tenía relación con mis compañeros por el temor que tenían los padres. Mi único amigo era huérfano. Por eso yo no era el más popular porque había miedo de que se acercaran a mí”

El hijo del fundador del cartel de Medellín indicó que entendía que los otros menores no tenían nada en su contra, sino que sus padres sabían que estar a su lado era un riesgo constante.

“No era nada personal, ellos recibían información de sus papás, que eran los mismos que hacían negocios con el mío. Yo me creía el cuento de que mi papá era el más rico del mundo, pero en realidad era el más pobre, solo estaba lleno de dinero, sin libertad”.

Escobar Henao reafirmó que las series muestran un aspecto irreal del narcotráfico - crédito Netflix

Después de hablar de las dificultades que tuvo en la infancia, aseguró que recordar eso lo ha hecho entender que el caso de su padre es de fracaso.

“Es una historia de fracaso, no de éxito. Los narcos tienen calidad de vida cuando arrancan, después ven cómo sus seres queridos caen muertos, como es un negocio no regulado, se tienen que armar para pelear, empieza una violencia que no termina nada”

Escobar Henao cuestionó las historias que se cuentan en las producciones sobre la vida del capo, puesto que no muestran los aspectos negativos de haber vivido en una guerra entre el narcotráfico y el Estado.

“Eso no lo muestra la serie, llenos de dinero, pero comiendo sopa podrida, teníamos el dinero para comprar todo, pero no podíamos salir a comprar nada. No hay peor pobreza que morir de hambre, no podía salir a la esquina, te estaba buscando el mundo y te iban a matar”.

El hijo del líder del cartel de Medellín habló del ingenio que tenía su padre - crédito Europa Press

Por último, tras indicar que le pide a los jóvenes utilizar su inteligencia para aspectos positivos, mencionó que está seguro que de no haber sido narcotraficante, Pablo Escobar podría haber sido el hombre más rico de Colombia, comparándolo con el mexicano Carlos Slim.

“Mi papá hoy sería el Carlos Slim de Colombia, rico, poderoso, hubiera llevado sus obras de caridad y viviría tranquilo, en paz. Le falto paciencia y educación. Él quería salir adelante a como de lugar”.

Para entender la comparación, cabe mencionar que Carlos Slim Helú es un empresario mexicano que ha amasado una fortuna que lo posiciona como una de las personalidades más adineradas del mundo.

El Grupo Carso, del que es dueño Slim, tiene la mayoría de las acciones de empresas como América Móvil, Telmex, Claro, Cicsa, Sanborns, Sears y Mixup, ligadas a las industrias de las telecomunicaciones, la construcción y los comercios minoristas.