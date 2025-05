Efraín Cepeda lapidó la nueva consulta popular del Gobierno Petro en el Congreso “No hay ni una mínima posibilidad en las urnas”

Efraín Cepeda habló sobre la nueva consulta popular del presidente Petro - crédito @SenadoGovCo/X - Juan Diego Cano/Presidencia

El 19 de mayo de 2025, el Gobierno Petro volvió a radicar la consulta popular en el Congreso de la República, la iniciativa para que los colombianos decidan en las urnas si se aprueban varios puntos de la reforma laboral.

El nuevo texto incluye cuatro preguntas en torno a la reforma a la salud y otras propuestas clave que la actual administración busca implementar en el territorio nacional.

En este contexto, Efraín Cepeda, presidente del Senado, aseguró que en un plazo de 20 días se va a expedir el concepto de la nueva consulta popular propuesta por el Gobierno nacional. Sin embargo, hizo un llamado a que el mejor camino es aprobar la reforma laboral.

Efraín Cepeda habló sobre de la Consulta Popular - crédito X

“El plazo que tiene el Senado es de 30 días. Sin embargo, se divide en dos. 20 días para pronunciarse y pedir una prórroga a la plenaria del Senado de diez días más. Lo vamos a hacer dentro de los 20 días. Estamos ya fijando la fecha para pronunciarnos, pero a su vez estamos animando mucho a la Comisión 4.ª de Senado, que está estudiando la reforma laboral y que me cuentan que en el día de hoy radican una ponencia. De manera que puede ser, puede haber aprobación en tercer debate a principios de la próxima semana para que lo recojamos en el Senado de la República, porque estamos en la orilla de que queremos una reforma laboral”, explicó el legislador.

Del mismo modo, volvió a criticar las propuestas del Gobierno nacional para reformar el ecosistema laboral de Colombia. A su juicio, el proyecto que impulsa el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, solo generará más informalidad en el país. Asimismo, aseveró que con las nuevas cargas económicas a las empresas se perderán más de 400.000 empleos.

El presidente del Senado aseguró que un plazo de 20 días se va a expedir el concepto de la nueva propuesta. Sin embargo, hizo el llamado a que el mejor camino es aprobar la reforma laboral - crédito Colprensa/Reuters

“Siendo yo presidente del Partido Conservador, radicamos uno que pasa es que esta contenía unos elementos que destruían el empleo 450.000, dijo el Banco de la República, que incrementaba la informalidad en un 12%, dijo Fedesarrollo. Entonces, creemos que la que está saliendo de la Comisión 4.ª elimina esos riesgos, porque la masa trabajadora en Colombia es más o menos de 26 millones de personas, diez son personas trabajando formalmente 13 o 14 horas en la informalidad y 13 desempleados”.

Y agregó: “Lejos de incrementar la informalidad, como decía Fedesarrollo en algo así como millón y medio más, queremos un mensaje para los informales, darles una mano. Y para los desempleados. Por eso se van a excluir de los costos fiscales o se están excluyendo en la Comisión Cuarta las micro y pequeñas empresas”.

El líder político del Partido Conservador también explicó que es más sencillo para el Gobierno nacional apoyar la reforma laboral en la Comisión Cuarta, ya que, según él, la actual administración no tendría los votos necesarios para aprobar la consulta cuando llegue a las urnas.

Efraín Cepeda, presidente del Senado, insistió en darle prioridad a la discusión de la Comisión Cuarta del Senado y no a la consulta popular - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Ayer no tuvimos plenaria del Senado porque nos pidió la Comisión 4.ª que querían seguir sesionando y lo hicieron hasta siete u ocho de la noche. De manera que estamos, pues en paralelo, porque realmente si sale una reforma laboral mucho menos se necesita una consulta popular que vale 800 mil millones de pesos, que no conduce a nada, porque todos sabemos que no se va a lograr el umbral de los 13.600.000 votos, porque aun en la posibilidad absolutamente remota que se logre, pues tendrá que ir otra vez al Congreso como Ley de la República. De manera que tomemos el camino más corto que es sacar la laboral en el Congreso de la República. Ya no nos falta sino estos dos debates. Entreguemos una laboral”, concluyó.