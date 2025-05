Petro respondió a denuncia contra 19 ministros de su Gobierno por nueva consulta popular: “No nos amenazan más”

El presidente Gustavo Petro instó a la población a reunirse y organizarse tras caída de la consulta popular - crédito Joel González/Presidencia

El Gobierno nacional volvió a radicar la consulta popular que se hundió en la plenaria del Senado, incluyendo cuatro preguntas relacionadas con el sistema de salud, que ahora se unen a otras 12 enfocadas en la reforma laboral. La radicación estuvo a cargo del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que asumió por algunos días funciones presidenciales, debido a que el mandatario viajó al exterior por responsabilidades oficiales.

El hecho de que el jefe de la cartera presentara la propuesta al Congreso, firmado por otros 18 ministros, llevó a la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín a instaurar una denuncia por los delitos de prevaricato por acción y de abuso de función pública en contra de todos ellos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con la funcionaria, en los decretos que designaron a Jaramillo como ministro delegatorio con funciones presidenciales no se le atañe la facultad de “consultar al pueblo”, contemplada en el artículo 104 de la Constitución Política. Por ende, ni él ni los líderes de cartera que firmaron el documento podían radicar la nueva consulta popular.

“El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección”, detalla la normativa.

La falta de inclusión de ese artículo indica que el jefe de Estado no transfirió jurídicamente la competencia para impulsar una consulta popular. En consecuencia, todos los firmantes estarían incurriendo en conductas penales.

“Ello conlleva necesariamente, a que el documento extendido bajo estas particulares circunstancias sea manifiestamente contrario a derecho, lo que entonces permitiría afirmar que, con el mismo acto, todos los denunciados infringieron la normatividad penal por la adecuación de su conducta al punible descrito para el Prevaricato por Acción”, se lee en el comunicado de la congresista.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la denuncia, afirmando que las acciones judiciales constituyen una forma de intimidación. No obstante, aclaró que la discusión ahora se adelanta con la población, que se está organizando en cabildos abiertos, y no con el Gobierno. “No nos amenazan más. Ya no es con el gobierno, es con el pueblo”, precisó.

El presidente Gustavo Petro rechazó denuncia contra sus ministros - crédito @petrogustavo/X

En desarrollo...