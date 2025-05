“No quiero volverme drogadicto del poder”, Petro en el cabildo de Barranquilla

El presidente, Gustavo Petro, lideró el cabildo en Barranquilla para convocar una movilización social contra el hundimiento de su propuesta de una consulta popular para refrendar su reforma laboral. (Crédito: Presidencia de la República)

En la noche del martes 20 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró el cabildo en Barranquilla con el que está convocando a una movilización social en contra del hundimiento de su propuesta de una consulta popular en el Senado, con la que buscaba que la ciudadanía respaldara buena parte de la reforma laboral que también le archivaron en el Congreso a mediados de marzo.

Durante su alocución en el evento, que duró una hora y fue televisada, el jefe de Estado reiteró que con el mencionado mecanismo de participación no buscaba quedarse en el poder, si no lograr mejores condiciones para el país.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

“No estoy pidiendo que voten por Petro, no me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino, eso no es para mí. Lo que sí quiero es que esta juventud tenga oportunidades”, afirmó.

El presidente aseguró que con este proceso no buscaba que los colombianos apoyaran a candidatos cercanos a él, sino que estaba buscando un mejor futuro para el país y los jóvenes.

El presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo desde Barranquilla, donde empezó a promover la consulta popular 2.0 - crédito Presidencia

“A Colombia (...) no la podemos dejar suelta por allí en manos del narcotráfico mundial para que despedace. Necesitamos es educar a esa juventud, cuidarla y asegurarla. Para eso se necesita seguridad social, gente y familias que puedan proteger a sus propios hijos, que tengan la capacidad de hacerlo. Para eso necesitamos justicia social (...) No estoy pidiendo aquí que voten por tal o cual personaje”, afirmó en el Paseo de Bolívar, en el oriente de la capital de Atlántico.

El presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo desde Barranquilla, donde empezó a promover la consulta popular 2.0 - crédito Presidencia

El presidente, además, anunció que buscará que haya una negociación con las estructuras criminales que hay en esa ciudad dentro de su política de paz total, pero que conforman jóvenes.

“Antes de hablar de la consulta, que es a lo que hemos venido, quiero hablar en Barranquilla con esas bandas y con esos jóvenes, porque voy a iniciar un diálogo de conversaciones del Gobierno con las bandas juveniles”, comunicó.

(Crédito: Presidencia de la República)

Durante el evento Petro insistió en que su propuesta de una reforma laboral enfrenta la resistencia de sectores privilegiados en Colombia.

“No estamos siendo radicales ni pidiendo algo que no sea normal en el mundo”, afirmó al abordar lo que calificó como una actitud mezquina de las élites ante las iniciativas del Gobierno.

En un tono desafiante, Petro no descartó respaldar un eventual paro nacional como el que se vivió en el país contra el Gobierno antecesor del expresidente Iván Duque, y sugirió que esta vez la movilización podría surgir como una muestra de apoyo a su administración.

“Si toca ir a una huelga indefinida, el presidente no estará contra el pueblo”, aseguró.

Estas fueron algunas de las pancartas en Barranquilla contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, por oponerse a las reformas del presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia

Enfatizó que, si la implementación de estas reformas le cuesta su cargo, estaría dispuesto a enfrentar dichas consecuencias. “Si me van a echar por ello, entonces estalla la revolución en Colombia, porque no vamos a arrodillarnos”, sentenció.

Estas declaraciones posicionan al mandatario en un punto de fricción con aquellos sectores que, según él, obstaculizan los cambios que su Gobierno se ha propuesto impulsar.

A pesar de ese revés, su administración presentó el lunes una nueva propuesta de consulta popular al Senado que esta vez incluye no solo las 12 preguntas iniciales sobre la frustrada reforma laboral, sino también otras cuatro enfocadas en asuntos de salud.

Paralelamente, la Comisión IV del Senado estudia la reforma laboral nuevamente, luego de que se aprobara la semana pasada una apelación contra su archivo en esa corporación, con el fin de que se pueda lograr mejoras en las condiciones de los trabajadores, aunque ya hay resistencias por parte de las centrales obreras, que exigen que el proyecto de ley pase tal como lo ha propuesto el Gobierno, o se irán a movilizaciones.