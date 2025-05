Escenario en el que se presentarían Green Day y Linkin Park en Bogotá tendría como referencia a Adele: conozca la razón

Green Day y Linkin Park son los encargados de inaugurar el escenario Vive Claro en 2025 - crédito Caracol Radio, Colprensa y REUTERS/Mario Anzuoni

El calendario de conciertos para el segundo semestre de 2025 está cargado de eventos masivos que incluyen artistas nacionales e internacionales, muchos de ellos en Bogotá.

Pero, a diferencia de otros años, la gran particularidad es que a los que albergarán el Movistar Arena y el estadio El Campín, ahora se sumarán los del Vive Claro, el recinto que espera responder a la demanda de eventos masivos en el país, especialmente ahora que están por dar inicio las obras de remodelación del coloso de la 57.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De momento son dos los artistas confirmados para presentarse allí: Green Day el 24 de agosto, y Linkin Park el 25 de octubre. Sin embargo, las dudas alrededor de este nuevo recinto vienen circulando con insistencia en redes sociales, debido a que el lugar, ubicado en cercanías al Parque Simón Bolívar, todavía está en construcción, y previamente – cuando todavía recibía el nombre de Distrito Verde – tuvo quejas de los vecinos por las repercusiones que tendría para su vida cotidiana por los niveles de ruido.

A esto se le suman las quejas de grupos ambientalistas y de la concejal Quena Ribadeneira argumentando que el lugar era un humedal. Sin embargo, para los amantes de la música en vivo, la pregunta que queda a poco más de tres meses de que se realice el primer concierto en el lugar es una diferente.

El Vive Claro estaría proyectado para tener una capacidad de 40.000 espectadores - crédito Caracol Radio

En los renders que se dieron a conocer en marzo pasado, se evidencia que hay una estructura amplia y rectangular, delimitada por las tarimas, dejando un amplio espacio para la tarima. En la zona central el espacio disponible serviría bien para disponer a los asistentes, o para colocar una pasarela en caso de que el artista lo requiera.

En diciembre de 2024, Vive Claro confirmó que las graderías serían “estructuras no convencionales modulares, temporales e itinerantes para el desarrollo de eventos”, y en el caso concreto de la gradería se trataría de “una estructura modular y versátil, diseñada para adaptarse a cada ocasión”.

La comparación que viene circulando en redes sociales al respecto para dar algo de referencia, involucra a la serie de conciertos que dio Adele en el recinto ferial de la Feria de Múnich (Messe München) en 2024.

Adele completó un hito para los conciertos con su residencia de 10 fechas en Munich, en 2024, albergando más de 70.000 personas por noche en un recinto con graderías modulares, especialmente construido para la ocasión - crédito Peter Cziborra/REUTERS

En dicha ocasión, la británica decidió realizar una residencia en la ciudad alemana, apoyada por una estructura temporal en forma de anfiteatro al aire libre. Esto permitió sumar una pantalla de video LED curva que medía 220 metros de largo, valorada en 40 millones y acreedora de un récord mundial Guinness para la pantalla de video LED temporal al aire libre más grande.

El equipo de 250 toneladas del escenario principal se instaló dentro de la mayor capacidad temporal jamás construida para un estadio, pues albergo unas 70.000 personas en cada una de las 10 noches que duró dicha residencia.

La británica utilizó un montaje temporal para su residencia de 10 conciertos en Munich, en 2024 - crédito @Paisposiblecol/X

De momento, ni Claro ni Ocesa han dado detalles sobre el funcionamiento de estas graderías modulares.

Preocupación por las obras del Vive Claro

Pese a las expectativas alrededor del recinto, las dudas no dejan de estar sobre la mesa. El canal John de VIDJCB de YouTube, reconocido por su seguimiento al avance de las obras públicas de la ciudad, expresó su preocupación ante lo que consideró como retrasos en la construcción.

“Francamente, desde nuestra última visita la vemos un poco cruda. Debería tener un poco más de avance, aunque ya se le ve algún perfil de gradas“, comentó.

En el video, si bien se manifestó que la construcción respeta las regulaciones ambientales, mostró preocupación por una decisión logística, pues desistieron de sumar un puente peatonal para conectar el Vive Claro con la zona de parqueaderos, que quedaría ubicada pasando la carrilera del tren de la Sabana.

“Hay un puente peatonal que debe hacerse sobre la vía férrea, porque los parqueaderos están del otro lado de la vía férrea. Recordemos que esto va a ser Regiotran Norte y por acá va a pasar una doble calzada. Este contrato de arrendamiento está a cinco años, entonces no tiene sentido que pongan rejas y pongan a unos muchachos con una paleta para decir ‘pasa, no pasa’, cuando está la vida de por medio. Un tren no puede frenar”, se expresa en el video.