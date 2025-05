Daniel David Geles habló tras cumplirse un año de la muerte de su padre Omar Geles: así es su relación con la viuda del artista

El joven músico y compositor vallenato reveló cómo la influencia de su padre marcó su carrera artística - crédito @danieldgeles - @omargeles/Instagram

Infobae Colombia entrevistó a Daniel David Geles, hijo de Omar Geles, que decidió continuar con el legado musical de su padre.

A sus 21 años, Daniel es compositor, cantante y acordeonero, y ha trabajado en proyectos propios, además de haber colaborado con su padre en vida.

Hace un año, el 21 de mayo de 2024, el cantante vallenato Omar Geles falleció a los 57 años mientras jugaba tenis en el Club Country de Valledupar. Este trágico suceso marcó un antes y un después en el mundo del vallenato, dejando un legado de cerca de novecientas canciones.

Daniel compartió que su incursión en la música no fue un riesgo ni un temor, sino una forma de sentirse más cerca de su padre. Desde muy pequeño, mostró inclinaciones artísticas: comenzó a tocar el acordeón a los tres años y a componer a los 11.

Aunque inicialmente cantaba solo para sí mismo, fue su padre que lo animó a hacerlo de manera profesional. Según Daniel, Omar Geles siempre le aconsejó que todo lo que hiciera fuera con amor y pasión, considerándolo el secreto del éxito.

“Es mi fortaleza en realidad, haciendo lo que hago, así lo siento más cerca de mí (...) yo siempre había cantado, pero lo dejaba para mí. Pero un día mi papá me dijo que lo hiciera y aquí estoy (...) Él siempre me aconsejó que lo que yo hiciera lo hiciera con amor, con muchísima pasión (...) lo hiciera todo con sentimiento. Que ese era el secreto del éxito”, reveló el joven.

El artista contó cómo era la relación con su padre: “Siempre fue muy dadoso, fue muy complaciente, fue muy amoroso y fue alcahueta. (...) Yo siento que el tener mi grupo, los mismos viajes, conciertos, siento que me acercara más a él y estoy seguro de que eso era lo que él quería para mí y por eso lo hago con el mayor de los gustos, con todo mi corazón”.

El joven músico también destacó el apoyo que ha recibido de su familia, especialmente de su tío Wilfran Castillo, reconocido compositor, y de su otro tío, William Machado, que han sido pilares fundamentales en su carrera. Ambos lo han guiado y respaldado en su camino artístico, algo que Daniel agradeció profundamente.

“Wilfran siempre me ha aconsejado y me ha ayudado mucho, al igual que mi tío William Machado, que también es compositor. Ellos dos han sido como que ahora mismo mi apoyo, mis pilares también, mi mejor guía en este mundo musical, y agradeciéndole siempre primero a Dios y luego a mi padre, y a Dios también, porque me han arropado con ese cariño y amor, y eso me hace sentir muy, muy agradecido”, añadió el cantante.

En cuanto a sus planes futuros, el artista reveló que está trabajando en nuevas canciones y colaboraciones con otros intérpretes vallenatos. Además, ha realizado conciertos en diferentes partes del país y recientemente concluyó una gira en Venezuela. Próximamente, tiene programadas presentaciones en varios países.

Uno de los temas abordados en la entrevista fue la decisión de Daniel de no unirse al grupo musical La Gente de Omar Geles, liderado por Maren García, viuda de su padre. Según explicó, esta decisión fue tomada en respeto a un consejo de su padre, que le sugirió construir su propio nombre y carrera. El cantante considera que, al seguir este camino, está honrando el legado de Omar Geles de la manera que él habría deseado.

“Fue cuestión entre mi padre y yo porque él siempre me dijo que hiciera mi propio nombre, que hiciera mi propia carrera, y respeto mucho esa decisión (...) siento que soy mi propia historia y mi propio nombre, estoy honrando a mi padre de la manera que a él le gustaría que hiciera. Entonces, por eso, básicamente no acepté porque yo también, aparte, tengo mis propios temas (...) Y el legado de los padres son los hijos, que son perfectos para representarlos”, explicó en diálogo con este medio.

Sobre su relación con sus seis hermanos, Daniel David aseguró que mantienen una conexión cercana y armoniosa. Además, habló de sus hermanos menores, José Juan y José Mario, que han mostrado interés en la música. Aunque reconoce que esta carrera exige responsabilidad y disciplina, está dispuesto a trabajar con ellos si deciden dedicarse profesionalmente a este arte.

“Tenemos muy buena relación, siempre compartimos cosas. Y, incluso antes de la muerte de mi papá, siempre hemos tenido una relación muy bonita y estoy seguro de que eso no va a cambiar (...) Yo solamente espero que, si ellos de verdad se van a dedicar a esto, que lo hagan con mucha responsabilidad y con mucha disciplina porque esta carrera exige mucho, y falta ver que ellos crezcan y decidan qué van a hacer, pero yo siempre voy a estar para ellos”, reveló.

También expresó su respeto hacia Maren García, que considera una figura importante en la familia por ser la madre de sus hermanitos y última esposa de Omar Geles: “Tenemos muy buena relación, ella es la madre de mis hermanitos y eso hay que respetarle mucho, sobre todo porque fue la última esposa de mi papá”.

En cuanto a los asuntos relacionados con las propiedades y empresas de Omar Geles, Daniel afirmó que estos temas están en manos de los abogados y que los hijos han priorizado mantener la unidad familiar. Según sus palabras, el amor y el respeto entre ellos son fundamentales, y no permitirán que cuestiones materiales los dividan.

“Te puedo decir que esos temas se encargan los abogados; en realidad, los hijos no hemos encargado que la familia esté unida, y ese tipo de cosas no nos separa por nada (...) Todos nos llevamos bien, todos nos amamos mucho y, sobre todo, nos respetamos mucho”, culminó en la entrevista.