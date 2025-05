Carolina Cruz reveló cómo Lincoln Palomeque ha asumido su relación con Jamil Farah

Tras su separación de Lincoln Palomeque, Cruz había asumido que permanecería sola durante un largo tiempo - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La presentadora Carolina Cruz, una de las figuras más destacadas de la televisión colombiana y conocida por su participación en el programa matutino del Canal Caracol, ha compartido detalles sobre su vida personal que han captado la atención de sus seguidores.

En una reciente interacción en redes sociales, en medio de la dinámica de historias en Instagram, Cruz habló abiertamente sobre su relación con Jamil, un piloto originario de San Andrés, y destacó el vínculo especial que este ha desarrollado con sus hijos, Matías y Salvador.

Según expresó, su pareja no solo la cuida profundamente, sino que ha logrado integrarse de manera significativa en su vida familiar.

De acuerdo con lo publicado, Carolina Cruz destacó la importancia del respeto mutuo en su relación actual, por lo que mencionó que su expareja y padre de sus hijos, Lincoln Palomeque, no ha planteado inconvenientes respecto a su nueva relación. “Lincoln no pone problemas, porque yo jamás lo haría con la de él”, afirmó, por lo que dejó clara la cordialidad que existe entre ambos en beneficio de sus hijos.

La historia de Carolina Cruz y Jamil Farah es una muestra de que siempre hay espacio para nuevas oportunidades, incluso después de experiencias difíciles - crédito @jamil_farah / IG

La presentadora también reveló cómo conoció a Jamil, un encuentro que ocurrió en un momento inesperado de su vida. Tras su separación de Lincoln Palomeque, Cruz había asumido que permanecería sola durante un largo tiempo. “Yo no estaba esperando a nadie, de hecho, pensé que iba a estar sola por mucho tiempo después de una relación tan larga, sentía que no tenía espacio para nada más”, confesó. Sin embargo, durante una celebración, el destino los cruzó, y desde entonces comenzaron a construir una relación que ha ido fortaleciéndose con el tiempo.

A pesar de la diferencia de edad entre ambos, que ha generado comentarios en redes sociales, la pareja ha demostrado que su amor y felicidad están por encima de cualquier crítica. Según detalló Cruz, su relación con Jamil se basa en el apoyo mutuo y en el amor que ambos sienten por sus respectivas familias, en el que consolida un vínculo que ha sido bien recibido por sus seguidores.

Lincoln Palomeque comparte con sus hijos sin inconvenientes con Carolina Cruz - crédito @lincpal/Instagram

Además de su vida personal, Carolina Cruz es reconocida por su faceta como empresaria, habiendo desarrollado varios emprendimientos que cuentan con el respaldo de su público. Su capacidad para equilibrar su carrera profesional, su vida familiar y su relación sentimental la ha convertido en una figura de inspiración para muchas personas, especialmente aquellas que han atravesado procesos de separación y buscan reconstruir sus vidas.

La historia de Carolina Cruz y Jamil refleja cómo, incluso tras experiencias difíciles, es posible encontrar nuevas oportunidades para el amor y la felicidad, siempre en el que se priorice el respeto y el bienestar de los hijos.

La presentadora no quiere más hijos

En una entrevista para el pódcast Historias de madre, la también empresaria habló sobre el acuerdo al que llegó con su pareja actual, Jamil Farah, en relación con este tema, en el que destacó que su decisión no está sujeta a cambios.

Según detalló Cruz, su relación con Jamil se basa en el apoyo mutuo y en el amor que ambos sienten por sus respectivas familias - crédito @jamil_farah / IG

“Entre mis proyectos de vida no hay cabida para un tercer hijo, aun cuando Matías ha sido insistente en tener otro hermano”, afirmó la presentadora, dando a entender que ha sido honesta no solo con su pareja, sino también consigo misma y con su entorno familiar. “Si tuviera otro bebé, se merece la misma calidad de tiempo”, comentó la presentadora.

Carolina reveló que antes de consolidar su relación, le dejó claro a Jamil que la maternidad ya no estaba en sus planes: “Yo sí tuve una conversación con él y le dije: ‘Mira, esto es lo que hay. Si tú quieres tener hijos y si tú quieres tener una familia, pues por acá no es porque yo no voy a tener más hijos’”, comentó Cruz al pódcast.