Hija de Carlos Vives criticó pronunciamiento del papa León XIV sobre la base de la familia: “Es muy masoquista de nuestra parte”

Lucy Vives arremetió contra el papa León XIV por sus declaraciones sobre la familia - crédito REUTERS/Marco Bello

El jueves 8 de mayo de 2025 se eligió un nuevo papa, del que se esperaba que mantuviera las ideas progresistas sobre diferentes temas que su antecesor Francisco, dejó en la Iglesia católica.

Uno de esos temas y que acercó a millones de feligreses de nuevo a la Iglesia católica, tenía de fondo las uniones entre parejas del mismo sexo, pues aunque no las aprobaba, sí permitía que la bendición equivaliera a un acto de “inclusión” o de “consuelo”, siempre y cuando no formaran parte de una liturgia de la iglesia.

Con la llegada de León XIV, las cosas en esta institución eclesiástica parecen haber tenido un cambio y que está generando un amplio debate en las redes sociales, especialmente, cuando afirmó que la familia únicamente está conformada por un hombre y una mujer. Esta ideología generó rechazo en Lucy Vives, hija de Carlos Vives, que emitió un mensaje en su cuenta de Instagram al respecto.

La hija de Carlos Vives se despachó contra el papa León XIV por pronunciamientos sobre la familia - crédito @lucyvives/IG

La joven se declaró abiertamente lesbianay ha mostrado una defensa por los derechos Lgbt+ al hablar públicamente sobre su orientación sexual.

De acuerdo con lo expuesto por la hija del cantante samario, este tipo de comunicados de parte de la institución que integra el Santo Padre “no debe sorprender”, pues “no es una institución queer, ni un ambiente de debate libre ni progresivo”.

Asimismo, en su comunicado a través de la cuenta de Instagram, la iglesia como institución “no se hizo para nosotres y es un muy masoquista de nuestras partes pedir aceptación”, a un espacio que es considerado como uno de los más anticuados y de los menos reformistas, incluso, con la presencia de Francisco en el trono de San Pedro.

Lucy Vives junto a su padre, Carlos Vives, en una gala de los Grammy, junto a la pareja de la joven - crédito REUTERS/Marco Bello

“No debemos querer estar educando sobre la aceptación ni rogándole amor a un lugar que esconde miles de casos de acoso sexual en contra de menores, que no reconoce a sus propias hermanas en posiciones de liderazgo o igualdad, y que no considera actos ni datos factuales sobre la naturaleza ni biología humana”, apuntó Lucy contra la institución que lidera León XIV.

Finalmente, la hija de Carlos Vives mencionó que no está hablando de ningún debate teológico y mucho menos de las filosofías católicas o cristinas, simplemente se refiere a la Iglesia como tal.

Estas declaraciones de Lucy se unen a las entregadas por la cantante Kany García, jurado de La Voz Kids en 2002. La puertorriqueña compartió una serie de fotografías junto a su esposa, en la que criticó la postura del Santo Padre con respecto a las parejas homoparentales.

Kany García también se despachó contra el papa León XIV - crédito @kanygarcia/IG

“Cuando el nuevo líder de la iglesia Papa Leo XIV establece que la familia es solo entre hombre y mujer amenaza una vez más contra todos aquellos pasos adelantes que hemos dado hacia la equidad y la JUSTICIA... Qué pena que en estos tiempos tan violentos, cargados de odio, donde se anda tan necesitado de reconciliación, paz, empatía y amor, la iglesia nuevamente nos divida y excluya, nos intente callar y borrar del mapa. SOMOS FAMILIA 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️“, escribió la artista.

Quién es la novia de Lucy Vives

La identidad de la novia de Lucy, de 28 años, ha sido objeto de especulaciones, con algunos medios sugiriendo que podría ser una modelo de Puerto Rico, ya que ambas posaron con una bandera de ese país en una fotografía compartida en Instagram. El equipo de comunicaciones de la hija mayor del cantante samario reveló a Infobae Colombia que la pareja de Lucy se llama Ivo Rovis.

Lucy Vives posó con una bandera de Puerto Rico junto a su novia - crédito @lucyvives/Instagram

Lucy ha mantenido una postura valiente y clara respecto a su orientación y su activismo en pro de la diversidad e inclusión. En un pasado estuvo involucrada con Lauren Jauregui, la exintegrante de la famosa agrupación Fifth Harmony, después de que fueron captadas dándose un beso y esto generó rumores de una relación entre ambas, pero en ese momento ninguna confirmó que estuvieran juntas.