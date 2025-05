Fenavi reveló el verdadero interés de China en el pollo colombiano: alertó sobre posibles errores en la estrategia de acceso al mercado asiático

Fenavi alertó sobre un posible error en la estrategia planteada para ingresar al mercado chino - crédito Fenavi

El sector avícola colombiano se enfrenta a una oportunidad de trascendencia internacional con el mercado chino, pero también a desafíos internos que afectan su desarrollo.

Según explicó Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), a las recientes manifestaciones en el Valle del Cauca han causado complicaciones logísticas que amenazan la distribución de alimentos.

Estas interrupciones, especialmente en zonas como la recta Cali–Palmira y Candelaria, han generado preocupación. “Es importante respetar el derecho a la protesta, pero sin impedir la libre circulación”, afirmó Moreno en entrevista con La W Radio.

Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi - crédito Fenavi

Advirtió que los bloqueos obstaculizan la movilidad de bienes esenciales y comprometen la seguridad alimentaria y el funcionamiento de sectores clave como el avícola.

En el ámbito internacional, el pollo colombiano ha despertado el interés del mercado chino, pero Moreno destacó que es crucial comprender las verdaderas demandas de este país para evitar errores estratégicos en la oferta.

“En el caso del sector avícola, el interés de China se concentra en partes del pollo que no tienen un alto valor comercial en Colombia, como las garras, las puntas de ala y las crestas”, explicó. Estas partes, consideradas de menor valor en el mercado local, son un elemento habitual en la dieta y la cultura gastronómica china, especialmente en restaurantes o eventos sociales informales.

Trino donde Moreno muestra su inconformidad frente a la situación - crédito @gmorenogo/X

De acuerdo con Fenavi, la exportación al mercado chino tiene un potencial económico significativo. Una vez superadas las barreras sanitarias y otros trámites de formalización, se estima que las exportaciones avícolas podrían alcanzar un valor de 150 millones de dólares anuales.

“El proceso de admisibilidad sanitaria ya se encuentra en curso, tras la recepción de los formularios enviados por las autoridades chinas”, señaló Moreno. “Aunque se trata de un trámite largo, la industria ya avanza con presencia en ese país a través de productos procesados, que permiten ingresar de forma más ágil”, agregó.

A pesar de estos esfuerzos, Moreno lamentó que el sector empresarial no haya estado incluido en la reciente misión presidencial a China. Durante este viaje, que contó con más de 200 empresarios brasileños y resultó en la firma de acuerdos de cooperación, no se consideró la participación de representantes del sector privado avícola colombiano. En este sentido, el presidente de Fenavi subrayó que “abrir mercados debe ser una política de Estado, no de gobierno, y que el proceso debe ser impulsado de manera conjunta entre el sector público y privado”.

El caso colombiano pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las industrias en países en desarrollo al insertarse en mercados internacionales altamente específicos. Un ejemplo de ello es la necesidad de ajustar estrategias comerciales que respondan a los hábitos de consumo locales, como sucede con las garras y las crestas de pollo en China. Según Fenavi, comprender y atender este tipo de detalles podría marcar la diferencia entre el éxito comercial y el fracaso.

Índice del Pollo Asado aumentó por paro camionero registrado en el país a principio de septiembre - crédito Pixabay

Por otro lado, si bien las exportaciones representan una oportunidad, las tensiones internas, como los bloqueos en las carreteras del Valle del Cauca, complican el panorama. Aunque el puerto de Buenaventura, vía crucial para las exportaciones, permaneció abierto, las restricciones en rutas alternas han generado dificultades para el transporte de productos avícolas dentro del país y hacia los mercados internacionales. Moreno enfatizó el impacto de estas interrupciones en la industria y reiteró la importancia de garantizar el libre tránsito para evitar mayores efectos negativos en el sector.

El interés de China por el pollo colombiano refleja, además, una oportunidad única para valorizar subproductos avícolas que no tienen una alta demanda en el mercado nacional. La demanda por partes específicas como las garras responde a dinámicas culturales y gastronómicas propias de este mercado, lo que resalta la importancia de que las estrategias de exportación sean diseñadas cuidadosamente, con base en estudios de mercado detallados.

Mientras continúan las gestiones para la apertura oficial del mercado chino, el llamado de Fenavi es claro: la colaboración entre el gobierno y el sector privado es indispensable para alcanzar este objetivo y garantizar que Colombia pueda destacar como proveedor competitivo en un mercado tan específico.