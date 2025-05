Blessd se fue contra quienes relacionan sus canciones con la modelo Karina García: “Me tienen mamado”

En una transmisión en vivo, el artista rechazó las acusaciones que lo relacionan con la modelo Karina García - crédito @blessd - @karinagarciaoficiall/Instagram

El reguetonero Blessd expresó su molestia ante los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la modelo paisa Karina García, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, y su tema musical Yogurcito.

En una transmisión en vivo, el artista negó cualquier relación con García y criticó a quienes especulan sobre su vida personal: “Mamado con un puto temita que todos comentan, y que para todo el hijueputa mundo las canciones que yo hago”.

Blessd afirmó que sus canciones no están dedicadas a nadie en particular y rechazó las acusaciones que lo relacionan con la modelo y con el programa de televisión La casa de los famosos Colombia.

“No puedo sacar una puta canción porque de una vez le ponen ‘que se la hice a no sé quién’. Dejen de chimbear pues con esa pelada, hermano, que a nadie le he hecho ni una puta sola canción (...) No me interesa lo que están creyendo por ahí. La gente desocupada también, que se la pasa viendo un puto programa todos los días, que no saben qué hacer con su puta vida”, expresó.

Durante la transmisión, el reguetonero expresó su frustración por las constantes especulaciones que surgen cada vez que lanza nueva música: “Las canciones que yo hago no son para nadie, y menos para esa persona. Putas para chimbear, huevón”.

Además, destacó que Yogurcito no fue escrita para ninguna persona en específico y destacó que la canción fue creada en colaboración con el productor sanandresano Jhon Jairo Collante Watson, conocido como Nelson, y el equipo de producción The Prodigiez. El tema forma parte de su álbum BlessDeluxury.

“‘Que Yogurcito es para yo no sé quién’, ¡que no es para nadie! (...) Yogurcito la escribimos entre Nelson y yo, que es un productor muy duro de San Andrés. La hicimos entre los dos. Entonces, a esos que están diciendo maricadas, pues que me tienen ya cansado”, explicó.

No es la primera vez que el cantante paisa aborda los rumores sobre su presunta relación con Karina García. En febrero, cuando comenzaron las especulaciones, Blessd ya había negado cualquier vínculo con la modelo y pidió respeto a su privacidad.

Sin embargo, los comentarios persistieron, lo que llevó al artista a adoptar un tono más contundente en sus recientes declaraciones: “Dejen de estar comentando, maricas, que no tienen nada que ver. Me tienen mamado. Mamado ya”.

En su transmisión, el cantante rechazó las afirmaciones que lo vinculan con la modelo y criticó a quienes, según él, se dedican a “ver programas y meterse en lo que no les importa”. Blessd también expresó su cansancio ante los comentarios de personas que, en sus palabras, “no tienen nada mejor que hacer”.

“Nada que ver con ese programa. Si me escucharon, pa’ que dejen de mariquear. Uno está metido en redes… Yo casi no reviso los comentarios de acá, ni los mensajes de Instagram. Estos días me dio por mirar y ¡uy!, qué mata de desocupados, huevón. De buena. Mis canciones no son para nadie, es para que usted las oiga, las escuche”, agregó.

Además, el reguetonero indicó que las personas que hacen este tipo de comentarios en las redes sociales son “señoras”: “Siempre buscan cómo decir que yo no sé hablar, opinar, o que tengo algo que ver con esa persona, y nada que ver con ese programa. Qué hijueputas tan canzones. Y son puras señoras. Ni me siguen son y que: Doris, Estela, Ligia, Marta (risas) Son puras señoras, huevón. Esas cuchas están desocupadas”.

A pesar de las declaraciones del artista, el tema sigue generando debate entre sus seguidores. Mientras algunos apoyan su postura y defienden su derecho a la privacidad, otros continúan especulando sobre su vida personal y las posibles conexiones entre su música y los rumores que lo rodean.

“Bueno pero Palabras sobran si es para ella por algo salió en el video”; “Pero Yogurcito si es para Karina o no? 😔”; “Yogurcito es para Karina que lo acepte”; “Justo cuando salió Karina puso una historia que decía “Mándame la ubi yo le caigo” y de fondo Yogurcito”; “Él cree que si dice todo eso La Suprema vuelve con él. Que pecao”, son algunas reacciones en las redes sociales.