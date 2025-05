Vicky Dávila cuestiona a Ángela María Buitrago tras su renuncia: “Si tuviera principios sólidos, jamás habría hecho parte de ese Gobierno”

Vicky Dávila arremetió en contra de la saliente ministra de Justicia - crédito Colprensa

Ángela María Buitrago se apartó de su cargo en el Ministerio de Justicia tras advertir interferencias externas en su labor y reiterar la necesidad de enfrentar la corrupción. De acuerdo con su testimonio, entregó a las autoridades documentación que sustentaría presiones que, según ella, comenzaron a manifestarse desde marzo de 2025.

La renuncia de la saliente jefa de cartera no pasó desapercibida para Victoria Eugenia Dávila Hoyos​, periodista y precandidata presidencial, más conocida como Vicky Dávila. A través de sus redes sociales, Dávila reaccionó con dureza al anuncio, afirmando: “Si tuviera principios sólidos, jamás habría hecho parte de ese Gobierno”.

En su renuncia, Ángela María Buitrago rechazó presiones políticas en el Ministerio de Justicia y afirmó haber entregado documentos que respaldan sus denuncias sobre intentos externos de interferir en decisiones fundamentales de la entidad.

Buitrago sostuvo que, como funcionaria del Estado, tenía la responsabilidad de alertar sobre situaciones que, a su juicio, afectan los principios de legalidad y ética en la gestión pública.

Durante su discurso de salida, visiblemente conmovida, Buitrago declaró: “Mi rechazo a presiones, mi rechazo a injerencias políticas, mi rechazo a todo lo que significa que haya intermediarios que beneficien a unos y privilegien a otros, todos tenemos derechos”.

Ante las declaraciones de despedida de Ángela María Buitrago, la precandidata presidencial Vicky Dávila, respondió con dureza cuestionando que haya aceptado pertenecer al Gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

“Esto se llama el petrosantismo oportunista, posando de aterrada, a un año de elecciones. Ángela María Buitrago entró al Gobierno Petro sabiendo todas las porquerías que había allí, toda la corrupción y cómo era. Quería ser la fiscal de Petro, pero no ganó. Y como premio de consolación aceptó ser ministra de Justicia”, escribió en sus redes sociales la periodista.

La reacción de Dávila continuó acusando a la saliente funcionaria pública Ángela María Buitrago de carecer de legitimidad para cuestionar al Gobierno del que hizo parte. Para la precandidata, Buitrago no puede desligarse de una administración que, según ella, conocía desde dentro.

“Ahora posa de crítica, pero no tiene autoridad moral. Si tuviera carácter y principios sólidos, jamás hubiera hecho parte de ese Gobierno de bandidos”, comentó la periodista en su mensaje.

Dávila concluyó su mensaje afirmando que Buitrago conocía desde el inicio las condiciones del Gobierno al que se vinculó. “Ya no hay excusa, se sabía todo lo que estaba pasando. Ahora que no venga a derramar lágrimas de cocodrilo. ¿Pensó que estaba entrando a un Gobierno de angelitos? Ella sabía que no. Ella es abogada aguda y sabe que todo allá olía y huele a podrido, desde la campaña”, aseveró en su publicación en su cuenta de la red social X.

Por otro lado, en su discurso de despedida, Buitrago también reveló que una de las presiones que enfrentó fueron solicitudes directas para retirar a ciertos funcionarios, pese a que en varios casos esas decisiones no estaban bajo su jurisdicción.

La saliente ministra de Justicia relató que, en al menos una oportunidad, recibió la solicitud de firmar una resolución para desvincular a un director, pese a que consideraba que este había desempeñado su labor de forma adecuada.

Advirtió que el Ministerio de Justicia no debe transformarse en “la bolsa de empleos de algunos” y recalcó que los nombramientos deben responder a criterios de idoneidad y trayectoria, no a motivaciones políticas.

Durante su declaración, Buitrago mencionó que al asumir como ministra, recibió del presidente Gustavo Petro la instrucción de actuar con total responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.

Buitrago indicó que, pese a las dificultades en su gestión, no logró establecer comunicación con la persona designada temporalmente para liderar la cartera. “Nunca hablé con el ministro Jaramillo, nunca tuve ni siquiera un mensaje”, aseguró, al referirse al ministro encargado de Justicia.

De igual manera compartió un episodio que, a su juicio, deja en evidencia la incertidumbre que rodeó su salida del Ministerio. Contó que el lunes 12 de mayo fue llamada con carácter urgente desde la Presidencia para asistir a una intervención del presidente Gustavo Petro, a pesar de que ya se le había encomendado una misión diplomática. Para la exministra, este tipo de situaciones demuestra la falta de claridad sobre su permanencia en el Gobierno.