Petro echó reversa y ya no culpa a Toro del hundimiento de la consulta popular, aunque sí lanzó pullas a Cepeda: “Fue hurtada”

Tras la intensa polémica que causaron sus declaraciones en las redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, moderó el domingo 18 de mayo de 2025 su tono frente a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro: en especial, luego de haberla señalado como una de las responsables del hundimiento de la consulta popular laboral en la plenaria del Senado. Sin embargo, pese a lo que sería este reversazo, las tensiones entre el mandatario y la dirigente regional persisten.

En una publicación en la red social X, Petro afirmó los motivos por los que ya no estaría acusando a la veterana política vallecaucana de haberse inmiscuido al interior de su colectividad, el partido de la U, para que el mecanismo de participación ciudadana que quería sacar adelante en el legislativo no tuviera éxito. Y es que por dos votos la diferencia en favor de los que querían el fracaso de la propuesta, el jefe de Estado –que en ese momento estaba en China– tuvo que asumir su revés.

“No culpo a Dilian por una razón; la consulta no fracasó, tiene mayorías en el Senado, por eso suspendieron la votación a los dos minutos. La consulta fue hurtada”, escribió, en un mensaje que habría requerido varias correcciones antes de su publicación. El comentario también fue interpretado como una crítica velada al presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia, al que desde el mismo momento en que se enteró del fiasco de su iniciativa lo señaló de haber cometido fraude.

La polémica surgió en medio de la filtración de unos chats entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila. En los mensajes, Benedetti habría pedido frenar el respaldo institucional a la gobernadora del Valle. “Hay que pararle todo a la Gobernadora del Valle del Cauca. Nos traicionó y de qué manera… pregúntale al presidente”, se leyó en una conversación divulgada por la revista Cambio, en la mañana del domingo 18 de mayo.

Petro fue contundente al responsabilizar a Toro por la división interna en su partido. “Hay maneras de hacer sumas y restas en las matemáticas, y dan resultados diversos. Pero indudablemente en el Partido de la U, la actitud anticonsulta de la gobernadora partió las aguas. No era necesario impedir la voz de la sociedad completa (....) Las tomó el corazón el instinto de clase sobre el interés general. Lástima que el mundo laboral vallecaucano se quede sin gobernadora”, escribió.

Por su parte, en un segundo mensaje, y tras la natural respuesta de la gobernadora, profundizó su postura. “Significa que el mundo laboral vallecaucano no tiene gobernadora aliada a sus intereses. No veo por qué tanto prejuicio en una frase tan simple. El ser humano toma posición de acuerdo a los intereses que lo animan. No fueron los intereses de la gobernadora los de las y los trabajadores. Son otros, respetables, pero es la realidad de la votación”, concluyó.

Dilian Francisca Toro y su defensa ante los señalamientos de Gustavo Petro

Frente a las acusaciones, Dilian Francisca Toro respondió de manera firme: primero, en un mensaje en su cuenta de X, en el que negó haber actuado en contra de la reforma laboral y defendió su trayectoria en favor de los derechos de los trabajadores; y luego en una carta abierta. “Presidente, los derechos de los trabajadores no son una lucha exclusiva suya; han sido una lucha mía también, la he dado desde el Congreso, como gobernadora y como jefa que fui de un partido político”, afirmó.

Del mismo modo, se refirió a la independencia del Congreso y a la postura del Partido de la U. “Aunque yo no voto en el Congreso, lo que sí le quiero decir es que incluso, el Partido de la U presentó ponencia alternativa para mejorar los derechos a los trabajadores. Y ahora, cuando el Congreso, en su independencia, busca tramitar la reforma laboral, mi deseo es que resulte en una verdadera protección de los derechos laborales”, sostuvo la mandataria regional.

Fue tal el enojo de la exdirectora del partido de la U, que señaló la insinuación de que el Valle del Cauca se quedaría sin liderazgo regional. “Ahora bien, presidente, le pregunto: ¿qué está usted queriendo decir, cuando afirma que el Valle del Cauca se va a quedar sin gobernadora? ¿Está usted publicando la nota en la que hay unos supuestos chats ordenando que le frenen todo a la gobernadora del Valle del Cauca? ¿Avala usted esa orden?”, preguntó la política.

Finalmente, hizo un llamado a la institucionalidad. “Presidente, en público y en privado, le he pedido a usted y a su gobierno que ejecute las grandes obras que el Valle está esperando de ustedes. Esas obras son de los ciudadanos, ni suyas ni mías. ¿Las va a frenar porque, equivocadamente, piensa usted que yo soy su oposición? Demos el debate”, enfatizó la política en su mensaje.