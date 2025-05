Denuncias por glifosato: comunidades Nasa en Putumayo piden reparación

Marilyn Oquendo denunció acoso que sufrió por cuenta de un exmánager que quiso ser su pareja: “Estaba enamorado de mí” La cantante de música popular sacó a la luz un oscuro capítulo de su pasado, en el que fue víctima de las pretensiones sentimentales que tenía su representante artístico, del que por poco no consigue liberarse: “Me dijo que no me iba a soltar”