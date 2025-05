Colombiano sorprendió en redes con extraña combinación para los días calurosos: helado con arroz

Si bien los colombianos acompañan casi todas sus comidas con arroz, la combinación no pasó desapercibida - crédito @el_rikiti77 / IG

El colombiano promedio, según la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), consume 1.8 libras (u 816 gramos) de arroz a la semana. Departamentos como Córdoba, Sucre y Cauca lideran el consumo por persona, con cifras de 71, 70 y 57 kilogramos anuales respectivamente

En términos de consumo general, Bogotá ocupa el primer lugar con cerca de 350.000 toneladas anuales, seguida por Antioquia con 290.000 toneladas y Valle del Cauca con 230.000 toneladas. Cifras que posicionan a la capital y otras dos ciudades del llamado “triangulo de oro” como los principales mercados del país para este producto básico.

La importancia del arroz, como un alimento esencial en la gastronomía colombiana, no está a discusión, así como tampoco su papel como una fuente accesible de energía para millones de colombianos.

La mezcla de texturas y sabores abrió un nuevo debate gastronómico en redes - crédito @el_rikiti77 / IG

No sorprende que en la mayoría de sus preparaciones el arroz sea escogido como acompáñate, incluso, de sopas o pastas. Sin embargo, la combinación de arroz con helado del creador de contenido conocido en redes como Rikitii generó revuelo en redes:

“Mi gente. Yo no sé ustedes, pero a mí, en lo personal, me encanta ponerle arroz al helado. Si usted es colombiano y no ha probado esto, es porque usted no es colombiano”.

La mezcla entre la textura cremosa del helado y granular del arroz causó escozor entre sus seguidores, al igual que el toque salado del arroz blanco y dulce del helado de vainilla y mora que utilizó en su receta.

“Mano, échele frijoles y verá que queda al tiro”, “¿Qué hice con mi algortimo para ver esto?“, ”Combina más una arepa con chicle", “No me antojen”, “Que vaina ordinaria”, se lee en algunas de las reacciones al video que superó las 20.000 interacciones en redes.

Receta del helado con salchipapa también abrió un debate en plataformas digitales:

En Barranquilla, una propuesta culinaria dividió bandos en redes sociales, a finales del 2024, luego de que una heladería local anunciara el lanzamiento de un helado inspirado en la salchipapa, uno de los platos callejeros más populares de la costa caribe colombiana. La combinación incluye una base de helado de vainilla con un toque salado, acompañada de trozos de papas fritas y pequeños cortes de salchicha caramelizada. Con la idea Dolce Gelo, busca rendir homenaje a este plato desde una perspectiva diferente.

El anuncio despertó reacciones encontradas entre los usuarios, que expresaron curiosidad y rechazo a partes iguales. Mientras algunos manifestaron interés por probar la mezcla, otros calificaron la idea como una “aberración gastronómica” o un “castigo”. En plataformas como X, comentarios como “Esto es el fin de la gastronomía como la conocemos” reflejan la sorpresa ante semejante combinación.

Así se ve el particular plato que sorprendió a los fanáticos del plato - crédito @dolce_gelo/IG

Sin embargo, no es la primera apuesta poco convencional de Dolce Gelo. Anteriormente, el local presentó un helado de chicharrones, que también generó opiniones divididas entre sus seguidores, cuestionando los límites tradicionales de lo que se considera un postre.

La salchipapa, base de esta creación, es un plato tradicional en varias ciudades de la costa Caribe colombiana que varía según la región. Sus ingredientes habituales incluyen papas a la francesa, salchichas, carne o pollo desmechado, lechuga, butifarra, tocineta y, en algunas versiones, bollo limpio. En otras ciudades del país, como Cali, se han explorado versiones inusuales de platos típicos, incluyendo sabores inspirados en sancocho, mazamorra o champús, pero Barranquilla llevó esta innovación a un nivel distinto al convertir la salchipapa en un postre helado.

Helado de salchipapa sorprendió a los barranquilleros - crédito @dolce_gelo/IG

Este giro convierte a la salchipapa, hasta ahora un plato salado y callejero, en un postre que ha llamado la atención de locales y visitantes, en una explosión de creatividad y sabor que no logró escapar a la controversia.