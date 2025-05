Lady Noriega denunció que no recibió regalías de Codiscos por su álbum vinculado a la novela ‘Pasión de gavilanes’ : “20 años de injusticia”

La actriz y cantante aseguró que, tras dos décadas, no ha recibido pagos por su álbum vinculado a la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’ - crédito @estudioselectroliquido - @codiscos/Instagram

La actriz y cantante Lady Noriega denunció públicamente una situación que, según sus declaraciones, lleva dos décadas sin resolverse.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista acusó a la disquera Codiscos y a su editora filial Promotora de Colombia S. A. de incumplir con el pago de regalías correspondientes a su álbum Pasión norteña, el cual forma parte de la banda sonora de la telenovela Pasión de gavilanes.

Noriega afirmó que, a pesar de los múltiples intentos por obtener una respuesta, no ha recibido ninguna liquidación de regalías desde que firmó el contrato en 2004.

La cantante reveló que desde 2004 no ha recibido ningún pago por el uso de su álbum Pasión norteña, parte de la banda sonora de Pasión de Gavilanes. - crédito @ladynoriega7/Instagram

De acuerdo con las declaraciones de Noriega, el contrato firmado con Codiscos incluía la representación y gestión de los derechos mecánicos y de ejecución generados por el uso de su música en televisión, cine y otros medios. Sin embargo, la artista asegura que durante estos 20 años no ha recibido un solo pago por parte de la disquera ni de las empresas que posteriormente adquirieron el catálogo.

“Hace 20 años celebré un contrato con la empresa Codiscos y hoy quiero denunciarlos porque, en 20 años, ellos han administrado, a través de su editora filial, un álbum llamado Pasión norteña, que además es musicalizador y hace parte de la banda sonora de la novela Pasión de Gavilanes. Las canciones que yo escogí para que hicieran parte de esto se las entregué a la editora (...) y ellos firmaron unas responsabilidades de promoción, de impulsar el álbum, pues para que todos nos beneficiáramos de esto”, explicó.

Según explicó, la editora inicial, Promotora Colombiana S.A., transfirió los derechos a otra compañía llamada ProDemos, que a su vez vendió el catálogo a Spirit Music, una empresa con sede en Estados Unidos.

Según Lady Noriega, los derechos de su música pasaron de Promotora Colombiana a ProDemos, y luego a la empresa estadounidense Spirit Music - crédito @ladynoriega7/Instagram

Noriega detalló que, tras meses de intentar comunicarse con las diferentes empresas involucradas, ha enfrentado una constante evasión de responsabilidades. Spirit Music le informó que solo podía liquidar regalías correspondientes al período de 2019 a 2024, mientras que los derechos anteriores debían ser reclamados a las editoras previas.

Por su parte, Codiscos y ProDemos se han señalado mutuamente como responsables, dejando a la artista en un limbo legal. “Se tiran el balón para aquí, para allá”, expresó Noriega, que calificó esta situación como un “comportamiento de gánster” y una estrategia sistemática para evadir pagos a los artistas.

“Esto es lo más abusivo, es un comportamiento de gánster, esto de quebrar empresas, crear una nueva para evadir las regalías, para quedarse con el dinero de los compositores, con el dinero de los artistas, de los creadores, que confiamos en ellos, que les entregamos nuestro producto y durante 20 años no vemos un centavo”, añadió.

Lady Noriega asegura que las compañías involucradas se culpan entre sí, mientras ella permanece sin respuesta desde hace dos décadas - crédito @ladynoriega7/Instagram

La actriz también destacó la magnitud del éxito de Pasión de gavilanes, una telenovela que ha sido emitida en más de 40 países y retransmitida en varias ocasiones.

Según sus cálculos, las regalías generadas por el uso de su música en esta producción deberían ser significativas, pero hasta ahora no ha visto ningún beneficio económico. Noriega afirmó que no es la única artista afectada por este tipo de prácticas y convocó a otros creadores que se encuentren en situaciones similares a unirse a su denuncia.

En el video, la cantante expresó su frustración por el tiempo, dinero y esfuerzo invertidos en tratar de resolver el conflicto. Aseguró haber consultado con varios abogados y haber agotado recursos legales, como la solicitud de una audiencia de conciliación ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia.

La artista calificó como abusiva la estrategia de quebrar empresas para evitar el pago de regalías a creadores y compositores - crédito @ladynoriega7 / Instagram

Sin embargo, hasta el momento no ha obtenido una solución. “He tenido que consultar con dos, con tres abogados, me dan una salida, me dan la otra, pero esto ha sido un gasto de tiempo, de dinero, de frustración. Me siento vulnerada en mis derechos, me siento atracada, me siento robada. No hay derecho a que se burlen así del artista colombiano. Ese comportamiento de mafiosos, porque eso es una mafia lo que están haciendo, hay que denunciarlo”, declaró.

Además de su denuncia, Noriega hizo un llamado a otros artistas para que compartan sus experiencias y se unan a su causa. En su mensaje, proporcionó un correo electrónico para recibir casos similares y fortalecer la lucha contra lo que describió como una “mafia” que se aprovecha de los creadores.

“Esta denuncia no es solo por mí. Es por todos los artistas que hemos sido ignorados, silenciados o estafados por un sistema que nos usa, pero no nos paga. Hoy decido romper el silencio y decir: ¡Basta!”, afirmó.

En su mensaje, Lady Noriega invitó a otros artistas a unirse a su denuncia - crédito @ladynoriega7/ Instagram

La trayectoria de Lady Noriega abarca más de tres décadas en el mundo del entretenimiento. Inició su carrera como modelo tras participar en el Concurso Nacional de Belleza en 1991. Posteriormente, incursionó en la actuación, destacándose en producciones como Prisioneros del amor, Pandillas, guerra y paz, Victorinos y Sin senos no hay paraíso. Su papel más recordado es el de Pepita Ronderos en Pasión de gavilanes, donde combinó su talento actoral con su faceta musical.

