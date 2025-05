La Toxi Costeña reveló que siente atracción por un compañero en ‘La casa de los famosos’

Rumores de romance entre La Toxi Costeña y un compañero generan comentarios entre los seguidores del programa - crédito cortesía del Canal RCN

El vínculo entre Cindy Ávila, conocida como La Toxi Costeña, y el actor Camilo Trujillo, dos participantes de La casa de los Famosos Colombia, se ha robado la atención de los seguidores del reality.

Lo que comenzó como una relación con tensiones y desacuerdos ha evolucionado hacia una conexión que muchos interpretan como el inicio de un posible romance. Este giro inesperado en la dinámica entre ambos ha generado una ola de especulaciones y comentarios en redes sociales, donde los fanáticos analizan cada detalle de su relación.

La influencer y cantante sorprendió recientemente al confesar que siente una atracción por Camilo, que en el pasado llegó a nominar para ser eliminado del programa.

La Toxi Costeña confesó que Camilo le parece atractivo desde el inicio del ‘reality’ - crédito Cortesía del Canal RCN

Durante una actividad dentro del reality, Cindy admitió que desde el inicio de la competencia le pareció “guapo”, aunque las diferencias entre ambos los distanciaron en un principio. Sin embargo, en las últimas semanas, la relación entre ellos ha cambiado, y ahora disfrutan de una cercanía que no ha pasado desapercibida para los demás participantes ni para la audiencia.

En una entrevista para La Mega, La Toxi Costeña no escatimó en elogios hacia el actor, destacando su amabilidad y la química que han desarrollado. Estas declaraciones han aumentado los rumores de un posible romance, especialmente porque ambos se encuentran solteros.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación amorosa, las interacciones entre ellos han sido interpretadas por muchos como señales de un vínculo especial que podría trascender la competencia. “Bellos”; “toximilo 🫶🏽”; “Pasaron de decirse marioneta y hablador de copa a bailar el bochinche juntos 🤭”; “Los amo 😍😍😍”; “Ella hasta le pidió disculpas en el brunch por haberlo insultado, a mí si me gusta este ship! 🥰”; “Este nuevo ship me encanta😭”, son algunas reacciones de los usuarios en las redes sociales.

Emiro Navarro también ha mostrado interés por Camilo, aunque este le reiteró su orientación heterosexual - crédito cortesía del Canal RCN

Sin embargo, la cantante no es la única que ha mostrado sentimientos por el actor. Desde el inicio del reality, Emiro Navarro ha manifestado un interés afectivo hacia Camilo, expresando abiertamente sus sentimientos. No obstante, Trujillo ha sido claro en que solo ve al influencer como un amigo, ya que se identifica como heterosexual.

A pesar de estos desafíos, el creador de contenido ha continuado expresando su cariño hacia Camilo, mientras que este último mantiene su postura de amistad. “Eso sería si a mí me gustaran los hombres también, pero yo no te estuviera parando bolas a ti. Dolerte sería que fuéramos amigos y yo te traicionara con algo, ahí sí dolería, porque a uno le duelen las traiciones de los amigos, es diferente (...) seguimos siendo amigos, normal”, le explicó Trujillo en una conversación con Navarro.

La Toxi Costeña es una figura que ha ganado notoriedad en el panorama digital gracias a su estilo único y su capacidad para conectar con el público. Su salto a la fama se dio inicialmente a través de audios humorísticos que se viralizaron en TikTok, y más tarde consolidó su popularidad con la canción Macta Llega, un tema de champeta que se convirtió en tendencia en 2021. Ahora, como una de las participantes más comentadas de La casa de los famosos Colombia, Cindy Ávila ha demostrado ser una competidora polémica.

Las redes reaccionan al acercamiento entre Cindy y Camilo - crédito cortesía del Canal RCN

Antes de ingresar al reality, la influencer confesó en una entrevista con revista Vea que estaba soltera y que no buscaba una relación seria, aunque dejó claro que no le faltaba confianza en su capacidad para conquistar. “No tengo pareja, porque no me aguantan el trote, pero en la casa me van a ver, ustedes van a ver que no soy ninguna vaca muerta, yo tengo ese meneo efectivo, tú vas a ver la batidora que yo le voy a hacer al hombre que se gane mi corazón”, afirmó en su característico tono humorístico.

Mientras tanto, la competencia en La casa de los famosos Colombia se encuentra en su etapa final, con pocos participantes restantes y una creciente tensión por el premio mayor de 400 millones.