La SAE desalojó lujoso penthouse del “hacker” Carlos Escobar en Medellín: el hombre insultó a los funcionarios

El penthouse tiene 389 metros cuadrados y cuenta con todo tipo de lujos, entre ellos, una piscina privada - crédito @activosSAE/X

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llevaron a cabo una diligencia de desalojo en el sector El Poblado, en Medellín (Antioquia), luego de dos intentos fallidos. Según informó, el operativo en cuestión se efectuó el 15 de mayo de 2025.

Las autoridades desalojaron el penthouse 1002 del Edificio Praderas, que pertenecería a Carlos Escobar Marín, “hacker” señalado de ser el jefe de la “bodega uribista”. También incluyeron tres parqueaderos del edificio.

Según La Nueva Prensa, el inmueble fue incautado en 2016 por la Policía, puesto que hacía parte de los bienes de la Oficina de Envigado, una organización criminal dedicada al narcotráfico. Posteriormente, fue entregado a Escobar Marín. La entrega se hizo en 2021, durante el Gobierno del expresidente Iván Duque Márquez y, según el medio, el procedimiento con el que se efectuó habría sido “irregular”.

El penthouse tiene 389 metros cuadrados y cuenta con todo tipo de lujos, entre ellos, una piscina privada. Además, tiene vista al campo de golf del Club Campestre. El informativo indicó que desde allí, Escobar habría llevado a cabo varias actividades irregulares, como la publicación de información falsa en redes sociales, relacionada con políticos de izquierda, periodistas y activistas.

La SAE informó que los bienes recuperados servirán para apoyar la lucha antinarcóticos - crédito Colprensa y @activosSAE/X

Entre las víctimas de esa campaña de desinformación estaría el hoy presidente Gustavo Petro y el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar, cuando ejercían como senadores.

La SAE indicó que la orden de desalojo fue emitida hace casi ocho meses. “Este bien, incautado a estructuras criminales, fue recuperado en cumplimiento de una orden de policía administrativa emitida por la SAE el 24 de septiembre de 2024″, detalló la Sociedad de Activos.

Una fuente de la entidad indicó al medio citado que la orden de desalojo la dio el actual ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, cuando fungió como director de la entidad. Y, aunque se empezaron los trámites requeridos para el procedimiento, hubo aspectos jurídicos que retrasaron la acción.

Los bienes recuperados por las autoridades servirán para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en Colombia. “Agradecemos a nuestros equipos operativos por su compromiso en la recuperación y administración de los activos que pertenecen a todos los colombianos”, añadió la Sociedad de Activos.

La SAE informó sobre el desalojo del penthouse 1002 y de tres parqueaderos en Medellín - @activosSAE/X

Carlos Escobar puso resistencia al procedimiento de desalojo

Durante el procedimiento, Escobar insultó a los funcionarios y agentes que lo realizaron, criticando el desalojo y pidiendo poder llevar consigo algunas de sus pertenencias. Incluso, señaló a algunos de los presentes de estar hurtando sus bienes. “Vienen es a robar, yo conozco a estas gonorreas”, aseveró el señalado hacker.

Además, indicó que la diligencia no estaba sustentada en la legalidad, sino en supuestos prejuicios en su contra, basados en su ideología política afín a la derecha y al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Carlos Escobar aseguró que el desalojo respondió a prejuicios en su contra por ser afín a las políticas del expresidente Álvaro Uribe - crédito Colprensa

“Esto es personal contra mí, porque soy uribista, por eso es contra mí. Déjenme sacar mis cosas, solo les pido, por favor, déjenme sacar mis cosas, yo tengo los camiones”, dijo.

Posteriormente, en medio de amenazas e insultos, pidió a los funcionarios que no efectuaran el desalojo hasta el sábado 17 de mayo, con el fin de que pudiera sacar todas sus pertenencias sin problema. No obstante, los encargados del procedimiento no aceptaron su solicitud y continuaron con la diligencia.

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto, señalando al exmandatario Iván Duque de haber entregado el inmueble desalojado a un “amigo político”. “Este inmueble en el Poblado en Medellín era de la mafia, pasó a propiedad del estado, pero Duque se lo dio a su amigo político. Lo recuperamos. SAE evaluará su uso en manos del pueblo”, escribió.

El presidente Gustavo Petro celebró desalojo de inmueble en Medellín - crédito @petrogustavo/X