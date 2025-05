Daniela Ospina reveló el sueño que dejó de lado por casarse con James Rodríguez: “Fue lo único que faltó”

En una reciente entrevista, Daniela Ospina reveló que por casarse con James Rodríguez, tuvo que dejar de lado una gran oportunidad de estudio en Estados Unidos - crédito @daniela_ospina5/Instagram y @jamesdrodriguez/X

La historia entre Daniela Ospina y James Rodríguez sigue dando de qué hablar. Pese a que anunciaron su separación en 2017, con el paso de los años se han revelado distintos aspectos de su relación, ya sea durante sus siete años de matrimonio, o posterior al mismo.

Pese a que hubo rumores de que el futbolista y hoy capitán de la selección Colombia protagonizó una infidelidad, ninguno de los dos se refirió en profundidad a los motivos de la ruptura. Eso sí, ambos han manifestado en distintas oportunidades que mantienen una relación cordial, siempre priorizando el bienestar de Salomé, la hija de ambos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las vidas de ambos son diferentes desde que anunciaron su ruptura. Mientras James Rodríguez ha cambiado de domicilio de manera constante en los últimos años, a tono con los clubes por los que pasó tras su desvinculación del conjunto Merengue – actualmente vive en México, luego de firmar con el Club León –; Daniela se estableció en Miami y maneja una marca deportiva en la que ocasionalmente ella y su hija Salomé se convierten en modelos.

Daniela Ospina se refirió a la educación de su hija Salomé, y las diferencias con la que ella recibió cuando era niña - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Inclusive, la hermana del también futbolista David Ospina se dio una nueva oportunidad en el amor con el empresario venezolano Gabriel Coronel, con quien se casó en 2023 y tiene un hijo.

La colombiana estuvo presente en el pódcast Deja el chou, realizado por la presentadora venezolana Daniela Di Giacomo. Allí contó varios aspectos de su vida personal y profesional, reconociendo, por ejemplo, el contraste que marcaba su crianza en su niñez, en la que era una “princesa”, con su actual relación con Gabriel Coronel, afirmando que es un hombre que “resuelve”.

Daniela Ospina describió en la entrevista a Gabriel Coronel como alguien que "resuelve" - crédito @daniela_ospina5/Instagram

“Yo vengo de una mamá que lo entregó todo y que me ponía a hacer muy pocas cosas. Es más, lo que hacía era porque me tocaba por mi hermano, pero mi mamá fue de esas mamás consentidoras que siempre estuvo presente, que nunca faltó con nada”, comentó. Y aunque no dejó de lado a su padre en esa faceta, explicó que “era más un papá proveedor”.

Con cierta dosis de humor, Daniela contó que su mamá era de “chancleta voladora”, pero aseguró que intenta no repetir algunos de los patrones que vivió cuando era niña.

“Es difícil, porque tú piensas en tu crianza, pero también entiendes que hay una realidad que ya está sucediendo y dices como ‘ok, vamos a poner una balanza’. Es necesario recordar todos esos valores que, de cierta manera, pues sí se han perdido y que sí me gusta ponerlos en la mesa, sobre todo para mis hijos. Pero también entender lo que está sucediendo, y es que estamos en otro siglo”, expresó.

Daniela contó que antes de dedicarse al voleibol probó con el fútbol y el baloncesto, pero desistió porque a su mamá no le gustó la idea. “Al final tú haces lo que tu mamá diga”, comentó la empresaria. “Y ahí es donde llego a mi amado voleibol. A ella le encantó, y efectivamente, me apoyaron siempre y sobre todo me exigían también en el deporte, en el estudio”, señaló, recordando que llegó a jugar en la selección Antioquia y en la selección Colombia.

Daniela Ospina reveló que dejó pasar una beca para estudiar y jugar volleyball en Estados Unidos por casarse con James Rodríguez - crédito James Rodriguez/Instagram

Eso dio pie para recordar su matrimonio con James Rodríguez, cuando tenía 18 años de edad, y la llevó a dejar el voleibol para dedicarse al hogar que comenzaba a formar. Pero, esa decisión tuvo un precio, y así lo dio a conocer Daniela en la charla.

“Estoy en paz y va a sonar muy loco, pero lo sané el año pasado, porque creo que mi única guerra conmigo misma fue que tuve una oportunidad cuando saliera del colegio, para venir a estudiar a Estados Unidos, hacer la universidad (becada) y de paso jugar voleibol. Entonces, fue siempre el sueño de una niña y ya tenía todo listo, pero fue ahí donde me enamoré y decidí casarme”, recordó.

Daniela Ospina reveló que mientras acompañaba a Salomé en un torneo de voleyball, se reencontró con la persona que quiso llevarla a Estados Unidos cuando era adolescente - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Pero, la historia no terminó ahí, pues muchos años después Daniela tuvo un sorprendente encuentro que le recordó esa decisión, pues cuando acompañaba a Salomé a su primer torneo de voleibol en Miami, se encontró con la persona que intentó reclutarla para la universidad.

“Te lo juro que como que la lágrima brotó temblando”, recordó la empresaria. “Ahí sí dije ‘ay juepucha, mi único check’, como que sentí que fue lo único que faltó”, reconoció.