Daniel Briceño calificó denuncias de Armando Benedetti de presunto fraude en el Senado como “cuento chimbo”

El concejal de Bogotá Daniel Briceño se despachó en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, ante las denuncias de supuesto fraude en el Senado

Con un duro pronunciamiento en sus redes sociales, el concejal de Bogotá y veedor ciudadano Daniel Briceño, que se ha convertido en un referente de opinión en los sectores de la oposición, calificó como infundadas las acusaciones de fraude en la votación en la que se buscaba, al menos por parte de la bancada oficialista, la aprobación de la consulta popular en el Senado de la República. El joven político, que se ha ganado su lugar por sus constantes denuncias contra el Gobierno nacional, lanzó fuertes críticas hacia el Ejecutivo.

En el clip que publicó en su perfil de X, que se ha convertido en su principal plataforma de amplificación mediática, Briceño rechazó las denuncias hechas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el presidente Gustavo Petro, que señalaron supuestas irregularidades en el proceso de votación. Según Briceño, “el supuesto fraude en la votación de la consulta es un cuento absolutamente chimbo”, y agregó que el Gobierno nacional perdió por errores internos de su bancada.

El concejal de Bogotá por el Centro Democrático explicó en un video su visión sobre las acusaciones de fraude del ministro del Interior y del presidente sobre lo acontecido en el Senado - crédito @danielbricen/X

Recordó que en los días previos a la consulta, el titular de la cartera política había mostrado su optimismo -si se quiere- excesivo con respecto al resultado, al asegurar que contaba con los votos necesarios para avanzar en la aprobación del mecanismo propuesto por el jefe de Estado.

“Yo lo veo bien y lo vengo diciendo desde el primer momento. Es que yo soy optimista que la consulta pase. Tenemos los votos”, dijo el ministro. Sin embargo, el resultado final favoreció al No con una estrecha diferencia de 49 votos frente a 47, lo que, como era de esperarse, desató una serie de acusaciones desde el Ejecutivo sobre posibles maniobras fraudulentas en el Senado. Algunas de ellas provenientes del propio Petro, que en alocución presidencial avisó que convocará a sus seguidores a las calles.

Fue así, pues tras conocerse los resultados, el mandatario dirigió señalamientos al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y calificó los hechos como una táctica irregular. “Tuvieron que hacer trampa. El presidente del Senado, viendo que tenía un voto de ventaja, cierra la votación, mañoso”, espetó Petro.

En la plenaria del Senado, con una votación de 49 votos por el No y 47 por el Si, se hundió en el Congreso de la República, la propuesta presentada por el Gobierno Nacional que buscaba la consulta popular - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Daniel Briceño acusó a la bancada de Gustavo Petro de haber hundido la consulta popular

No obstante, Briceño ofreció una interpretación distinta y señaló que la derrota del Gobierno fue consecuencia de la inasistencia de tres congresistas de la coalición oficialista durante la votación.

“Nos dimos cuenta de que el Gobierno nacional perdió la consulta popular, no porque hubiese fraude y no porque no tuvieran la mayoría, sino porque tres congresistas del propio Gobierno, del petrismo, y que estaban votando constantemente todos los proyectos no votaron, se salieron”, afirmó el cabildante distrital del Centro Democrático.

Así pues, Briceño destacó que una de las ausencias más notorias fue la de la senadora Martha Peralta, del partido Mais, que a su vez hace parte del Pacto Histórico, que, de acuerdo con informaciones que se conocieron en Blu Radio, no estuvo presente porque se encontraba en un salón de belleza en el momento de la votación.

Para ello, compartió lo que dicho el periodista Néstor Morales, del citado medio de comunicación. “¿Quiere que le diga dónde estaba Martha Peralta? ¿Ministro? Le voy a decir dónde estaba Marta Peralta para que vean el nivel de irresponsabilidad. Estaba en el salón de belleza, había salido hace una hora”, afirmó el comunicador. Por lo que, según el concejal, este tipo de ausencias refleja una falta de compromiso dentro de la coalición gobernante.

Una tutela busca esclarecer si hubo vulneración de derechos durante la votación de la consulta popular y la senadora Peralta toma la iniciativa - crédito redes sociales

Además de Peralta, la senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, y Richard Fuelantala, de las Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), tampoco participaron en la votación. Cabe destacar que, en el caso de Lozano, una aliada clave del Gobierno, había anunciado previamente su respaldo a la consulta, pero no estuvo presente.

En ese orden de ideas, Briceño indicó que estas ausencias como determinantes en el resultado, y señaló que, de haber votado estos tres congresistas, el resultado habría sido favorable para el Gobierno Petro. “Miren estas cuentas. El no ganó con 49 votos y el sí sacó 47”, reiteró Briceño, que fue especialmente crítico con los simpatizantes y aliados del primer mandatario; lo que le generó duras críticas de los seguidores del proyecto progresista.