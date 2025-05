Francia Márquez aseguró que no sabe si saldrá a marchar en apoyo a la consulta popular de Gustavo Petro: “Puede ser que sí, puede ser que no”

FILE PHOTO: Colombia's Vice President Francia Marquez gestures on the day of a media address, before the visit of Britain's Prince Harry and his wife Meghan, Duchess of Sussex, in Bogota, Colombia August 15, 2024. REUTERS/Nathalia Angarita/File Photo

Francia Márquez, vicepresidente de Colombia, se refirió en entrevista con Caracol Radio a las manifestaciones a las que convocó el presidente Petro para exigir la aprobación de la reforma tributaria.

En contraste con la intensidad de la convocatoria hecha por el primer mandatario, la exministra de la Igualdad dijo que no tiene certezas de salir a marchar y que, si el Congreso, saca adelante la reforma, ya no hace falta movilización colectiva.

“No lo sé. Todavía no sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Me tengo que concentrar en gobernar y en responder a Colombia (...) Yo he estado participando en todas las movilizaciones que se han hecho y casi siempre he ido, como cada 1 de mayo. No estoy dubitativa, yo he hecho mi llamado al diálogo y a un acuerdo nacional, que es que salga la reforma en el Congreso que garantice los derechos de los trabajadores. Si de aquí al lunes el Congreso dice que se compromete a sacar la reforma de los trabajadores, pues ahí no creo que haya necesidad de una movilización”, señaló.

Petro pidió ir a paro nacional

Tras el fracaso de la consulta popular, el presidente Gustavo Petro anunció que durante el fin de semana del 17 al 18 de mayo se llevará a cabo la votación sobre el paro nacional en las plazas públicas de todo el país.

Esta decisión busca dar voz directa a las organizaciones populares para definir de manera democrática la realización del paro.

Petro destacó que las asambleas municipales deben coordinar a las organizaciones populares y que el paro nacional debe ser un ejemplo de no violencia activa, respetando a las clases medias, los sectores populares y la fuerza pública.

“El lunes se me informará el resultado. El presidente obedecerá la decisión popular tomada en las asambleas municipales”, señaló.

Además, hizo un llamado a la prensa alternativa para que apoye en la convocatoria y pidió mantener informada a la ciudadanía sobre los políticos que votaron en contra de la consulta popular, sin incitar a la violencia.

“Solicito que no haya violencia contra esas personas, pero hay que recordarlas siempre por haberse puesto en contra de los derechos de la gente trabajadora”, declaró en su mensaje.

“En cada departamento, hasta la última casa, debe existir información sobre los políticos que votaron en contra de la libre expresión del pueblo”, afirmó Petro.

El mandatario concluyó su declaración reafirmando el principio de soberanía popular establecido en la Constitución:

“Una democracia es el poder del pueblo y eso ordena nuestra constitución nacional. No hay ningún poder por encima del poder del pueblo”.

Por su parte, el senador del Pacto Histórico, Alberto Benavides Mora, respondió desde el Comité de Impulso de la Asamblea Nacional Popular anunciando una ruta de movilización permanente.

Benavides Mora explicó que esta iniciativa busca articular los Comités Locales por el Sí y convocar a toda la sociedad a salir a las calles, deliberar en cabildos abiertos y activar la democracia desde las bases.

“No vamos a retroceder, la iniciativa es nuestra, nos expresamos con contundencia”, afirmó el senador.

Petro anuncia cabildo en Barranquilla y llama a movilización popular tras el hundimiento de la consulta

El mandatario también anunció que asistirá a un cabildo abierto en Barranquilla, que se llevará a cabo en el Paseo de Bolívar.

Allí, aseguró, escuchará a la ciudadanía y acatará las decisiones tomadas en ese espacio, al que también convocó a los habitantes del Atlántico.

Petro indicó que desde el cabildo en Barranquilla se dirigirá a la nación, y que en otras ciudades, como Bogotá, también se desarrollarán encuentros similares impulsados por organizaciones sociales.

Estas actividades hacen parte de una estrategia más amplia de movilización ciudadana, que incluye las asambleas municipales convocadas para el fin de semana, con el propósito de dar respaldo popular a las decisiones del Ejecutivo tras el hundimiento de la consulta popular.