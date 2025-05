Anunciaron nuevos cambios en las votaciones en ‘La casa de los famosos’: los concursantes se quedarán sin impoprtante información

El ‘reality’ introduce modificaciones clave en su dinámica, eliminando los porcentajes de votación y sumando una doble eliminación durante la semana 16 de competencia - crédito cortesía del Canal RCN

La competencia en La casa de los famosos Colombia entró en una etapa decisiva con cambios en su dinámica, que podrían alterar el rumbo del reality.

Los participantes ya no tendrán acceso a los porcentajes de votación, un elemento que hasta ahora les permitía ajustar sus estrategias dentro del juego. Este cambio fue anunciado por los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cézan durante la última transmisión, marcando un giro inesperado en la recta final del programa.

“A partir de hoy, los famosos nunca más van a volver a ver los porcentajes. No saben como están sus compañeros, tampoco saben como están ellos, y no tienen idea como va el juego porque ahí no van a poder leer quién está fuerte, quién no, a quién quieren más o a quién no”, indicó la presentadora y actriz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La casa de los famosos Colombia eliminó el acceso a porcentajes de votos para los concursantes - crédito Canal RCN

Con la reciente eliminación de Yina Calderón, que obtuvo solo el 9,94% de los votos, siete concursantes permanecen en la competencia: Andrés Altafulla, La Jesuu, La Toxi Costeña, Camilo Trujillo, Melissa Gate, Fernando “El Flaco” Solórzano, Mateo Varela “Peluche” y Emiro Navarro.

Sin embargo, deberán replantear sus tácticas, ya que el domingo 18 de mayo se llevará a cabo una nueva jornada de eliminación. La ausencia de los porcentajes de votación podría generar tensiones dentro de la casa, afectando las alianzas y relaciones entre los participantes.

La semana 16 del reality trajo consigo una dinámica especial que incluye una doble eliminación. Durante la gala del domingo 11 de mayo, Karina García fue eliminada tras recibir el 47,59% de los votos en una votación en negativo, donde el público decidió quién debía abandonar la competencia. Antes de su salida, Karina nominó directamente a La Toxi Costeña, que pasó automáticamente a la placa de eliminación.

La semana 16 del reality incluye una dinámica especial con doble eliminación - crédito cortesía Canal RCN

El lunes marcó el inicio de una serie de eventos clave. Se eligió al nuevo líder de la semana, Emiro Navarro, aunque esta vez no tuvo el poder de salvar a ningún compañero de la placa de nominados. Además, se abrieron las votaciones en positivo, permitiendo al público decidir quién no debería ser eliminado. El martes, los participantes realizaron sus nominaciones, y se llevó a cabo la prueba de presupuesto, en la que los alimentos de la semana quedaron en juego dependiendo de las decisiones tomadas en la alacena.

El miércoles fue el día de la primera eliminación de la semana. Durante la mañana, los nominados participaron en un “brunch” con preguntas preparadas por el líder, y antes de la eliminación, los concursantes se posicionaron frente al compañero que deseaban que saliera de la casa. El eliminado, que fue Yina Calderón, regresará el jueves para dejar un mensaje final a sus compañeros, mientras se abre una nueva ronda de votaciones en positivo para el público.

El viernes se realizará la segunda ronda de nominaciones, en la que el nuevo líder enviará a un participante directamente a la placa. A diferencia de semanas anteriores, no habrá prueba de beneficio y castigo. El sábado será un día de descanso para los concursantes, que disfrutarán de una fiesta, mientras las votaciones permanecen abiertas.

El público de ‘La casa de los famosos Colombia’ podrá votar en positivo para salvar a sus favoritos - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

Finalmente, el domingo 18 de mayo se llevará a cabo la segunda eliminación de la semana, completando el top 7 del reality. Durante la gala, los nominados responderán preguntas del líder, y los participantes se posicionarán nuevamente frente al compañero que desean que abandone la competencia.

Esta dinámica especial, que incluye dos eliminaciones en una misma semana, se aplicará únicamente durante la semana 16 del programa. Con estos cambios, La casa de los famosos Colombia se acerca hacia su final, prometiendo momentos de alta tensión y estrategias renovadas entre los participantes.

El 25 de mayo se conocerá quién será el vencedor de la segunda temporada del programa. En la primera edición, Karen Sevillano se coronó como ganadora. La final se realizó el 17 de junio de 2024, tras 128 días de competencia. Sevillano obtuvo el primer lugar con el 51,27 % de los votos del público, superando a los finalistas Julián Trujillo, Miguel Melfi y Sebastián González.