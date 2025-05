Cantante mexicano defendió a mujeres colombianas de los que dicen que están todas operadas

El artista defendió a capa y espada a las cafeteras de los que dicen que su belleza no es natural - crédito @iomxreal / TikTok

A capa y espada, el cantante mexicano conocido en redes como io MX defendió la belleza natural de las mujeres colombianas de los comentarios que recibió en un video en el que sostuvo.

“La gente piensa que en Colombia, todas las morras de Medellín, están operadas y no es cierto wey, es genética y puedo jurarlo”.

Tras resaltar la belleza en Colombia, recibió comentarios negativos que lo llevaron a dar una expliación - crédito @Iomxreal

El más crítico señalaba que todas las mujeres en Colombia o en su mayoría son bellas porque recurren a la cirugía estética; sin embargo, io insistió: “Operadas, por genética, naturales o con arreglos/hechas, no importa, wey. El chiste es que la mujer colombiana, por lo que yo he visto, es una mujer que se cuida en todo momento, se cuida esté operada o no, con la alimentación, el gimnasio, todo el tiempo están haciendo ejercicio y las ves en los salones de belleza, arreglándose las uñas, cortándose el pelo y huelen bien todo el tiempo. Eso es lo que las hace más preciosas”.

Para el artista, la belleza de las mujeres colombianas está en su personalidad y cómo la proyectan: “El autoestima, están operadas o tengan buena genética, es lo que las hace diferentes a muchas mujeres en el mundo”.

Un debate sobre hábitos y costumbres culturales ha surgido en redes sociales tras un video publicado por la pareja de creadores de contenido conocida como Santi y Laurita. En el material compartido en TikTok, Laurita, de origen argentino, cuestionó a su esposo colombiano, Santi, por su insistencia en arreglarse antes de salir de casa, incluso en situaciones de emergencia o cuando el tiempo apremia.

En el video, Laurita relató un episodio reciente en el que ambos debían salir rápidamente para realizar una compra urgente. Según explicó, le pidió a Santi que se pusiera cualquier ropa para salir de inmediato, pero él se negó, argumentando que no podía salir sin antes bañarse, perfumarse y peinarse. “Era algo rápido, no podría esperar a que se perfumara, se peinara y se cambiara”.

El cafetero explicó que es algo a lo que las madres colombianas suelen acostumbrar a sus hijos - crédito @santiylaurita / IG

Santi defendió su posición explicando que este hábito es algo que aprendió desde pequeño en su entorno familiar en Colombia. Según comentó en el video, crecer viendo a su madre arreglarse incluso para actividades cotidianas, como comprar pan, moldeó su percepción sobre la importancia de estar presentable en todo momento. “Es que el colombiano no entiende eso de ‘ponte cualquier cosa’, no mi amor. Uno creció viendo a la mamá bañándose y arreglándose para ir a comprar el pan”.

El creador de contenido también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre las diferencias culturales que ha notado desde que vive en Estados Unidos. Según explicó, le resulta sorprendente que muchas personas en ese país salgan de sus casas sin preocuparse por su apariencia, algo que considera impensable en su cultura. “Aquí en los Estados Unidos, la gente está muy malacostumbrada. Salen con todo y cobija, no se bañan, van con las lagañas pa’ el Walmart”, comentó, añadiendo que, para él, salir a la calle implica estar arreglado “como si fuera pa’ un desfile de belleza”.

En su experiencia, las mujeres colombianas suelen ser un referente en cuanto a cuidado personal y presentación. Según explicó, es común que ellas se arreglen desde temprano, incluso si solo van a realizar actividades simples como asistir a misa. “El colombiano lo que conoce, su referente, son las señoritas colombianas. Lo primero que ellas hacen al levantarse es emperifollarse, arreglarse, así sea para ir a misa, pa’ lo que sea”, señaló.

Al cuestionarlo, explicó que, incluso, para ir por el pan del desayuno tiene que bañarse y organizarse, porque es la costumbre en su país - crédito @santiylaurita / IG

El video no solo ha generado miles de comentarios en redes sociales, también ha abierto un debate más amplio sobre las diferencias culturales en torno a los hábitos de higiene y la percepción de la apariencia personal. Mientras algunos usuarios apoyan la postura de Santi, argumentando que refleja un respeto hacia uno mismo y hacia los demás, otros consideran que Laurita tiene razón al priorizar la practicidad en situaciones de urgencia.

Además, el comentario de Santi sobre el hábito de bañarse más de una vez al día también ha despertado opiniones divididas. Mientras algunos usuarios lo ven como una muestra de limpieza y cuidado personal, otros lo consideran innecesario, especialmente en contextos donde el acceso al agua puede ser limitado.