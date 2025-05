Gustavo Petro, desde China, aceptó el reto del senador de Cambio Radical que anunció su renuncia si consulta popular llega al umbral

El presidente Gustavo Petro vio con buenos ojos el anuncio del senador opositor Antonio Zabaraín, de Cambio Radical - crédito Presidencia - Senado

La discusión de la consulta popular en la plenaria del Senado de la República, con la que el presidente de la República quiere resucitar la hundida reforma laboral, empezó a calentarse el martes 13 de mayo de 2025. El jefe de Estado, en sus redes sociales, aceptó la especie de ofrecimiento que hizo el senador del partido Cambio Radical Antonio Zabaraín, que anuncio que en caso de que el mecanismo de participación ciudadana logre superar el umbral en las urnas dejaría su curul en el órgano legislativo.

Desde China, en donde ya transcurría la jornada del miércoles 14 de mayo, el jefe de Estado respondió a lo dicho por el congresista costeño y le tomó la palabra: confiado en que, luego de lograr la aprobación del Senado para convocar a los colombianos a las urnas, podría sacar en estos comicios los 13.654.457 sufragios que se necesitan para que el ejercicio, en el que se pondrán en consideración 12 preguntas referentes al fracaso proyecto de ley, sea válido.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro aceptó la 'apuesta' que hizo el senador Antonio Zabaraín, en caso de que la consulta popular logre el umbral - crédito @petrogustavo/X

“Vale la pena el reto. Si el pueblo colombiano no vota por sus propios derechos en más de 13 millones de electores, pues simplemente se habrá condenado como estirpe sobre la tierra. Los pueblos con futuro, saben luchar por sus propios derechos. Creo que el pueblo colombiano tiene futuro y que es capaz de finalizar los cien años de soledad”, dijo Petro, al citar las declaraciones de Zabaraín, en las que destapaba su intención frente a sus colegas.

Lo dicho por Petro en esta ocasión contrasta con el tono, si se quiere hostil, con el que en las movilizaciones del 1 de mayo se refirió a la manera en la que, según él, el pueblo se encargaría de “revocar” a los senadores que le dieran la espalda a los colombianos.

Un total de 12 preguntas serían sometidas a votación en la consulta popular que promueve el presidente Gustavo Petro - crédito Ovidio Gonzalez/Presidencia - Canva

“Si en una sesión del Senado a medianoche votan para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y los revoca”, dijo Petro ante más de 40.000 personas en la Plaza de Bolívar, en un anuncio que no cayó bien entre algunos sectores políticos. “Ellos creen que vamos a entrar como una estampida, que pudiéramos, y que vamos a llegar allá y los vamos a sacar aquí a la fuerza. No, señores, nosotros somos respetuosos de la libertad humana”, añadió.

¿Cuál fue la ‘promesa’ que hizo senador opositor si la consulta popular logra el umbral?

En su intervención ante la plenaria, Zabaraín, que el pasado ha protagonizado algunos incidentes, sorprendió con su declaración: y puso a disposición su escaño en la cámara alta en caso de que el Ejecutivo reciba el apoyo en las urnas. Un anuncio que fue tomado en buen sentido por el primer mandatario, en especial por los argumentos que expresó para dejar en firme esta especie de apuesta; en la antesala de la votación que definiría si finalmente los ciudadanos deberán acudir o no a pronunciarse sobre esta iniciativa.

Antonio Zabarain prometió renunciar a su curul en el Congreso si la consulta popular del Gobierno Petro supera el umbral de los 13 millones de votos - crédito X

“Yo quiero terminar con esto. Y los que me conocen saben que soy un hombre de palabra. Si la consulta logra el umbral, renuncio a mi credencial porque ello me haría caer en cuenta que estaba equivocado y que no estoy sintonizado con la clase obrera y trabajadora. Eso es razón más que suficiente para no llegar más nunca a este recinto sagrado. Mil gracias”, sentenció el senador que puso a Petro a hablar desde el otro lado del planeta, en relación con el éxito o fracaso de este mecanismo.

Es preciso decir que, además de tener que sumar 13.654.457 votos para que sea válida, cada uno de los interrogantes necesitará, al menos, 6′827.229 sufragios positivos para que el ejercicio sea afín a los intereses del Gobierno nacional.