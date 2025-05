Dura respuesta a polémica reacción de Petro al hundimiento de la consulta popular: “Sus amenazas de revivir el M-19 no nos atemorizan”

El senador Julio César Triana denunció la intención del presidente Gustavo Petro de convocar a las calles a sus simpatizantes para manifestarse en contra de la decisión del Senado - crédito Colprensa

La dura reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, tras el hundimiento en la Plenaria del Senado de la consulta popular, en la que señaló un presunto fraude para que no prosperara su convocatoria, no cayó bien entre algunos de los sectores de la oposición. Como quedó demostrado con la fuerte respuesta del senador Julio César Triana, del partido Cambio Radical, que en sus redes sociales advirtió sobre cómo el jefe de Estado estaría amedrentando a los colombianos.

El primer mandatario, que continúa en China, en donde ya transcurre la mañana del jueves 15 de mayo, se despachó en contra de los senadores que le bajaron el pulgar a su iniciativa y mencionó la fecha en la que, según los exmiembros de la guerrilla del Movimiento 19 de abril (M-19), se produjo el punto de inflexión para la conformación de esta estructura armada: en la que el exdictador Gustavo Rojas Pinilla perdió la contienda presidencial ante el conservador Misael Pastrana Borrero, y en la que aún se insiste que hubo un robo de los comicios al líder de izquierda.

“No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude, como en un 19 de abril de 1970. El senador Efraín Cepeda, sabedor (de) que ingresaban los votos que la hacían mayoría, cerró la votación. Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir. Propongo de inmediato la reunión de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena para dar el paso siguiente", expresó Petro en una de sus publicaciones en la red social X.

La fuerte respuesta de Triana a Gustavo Petro: “No nos atemorizan ni nos van a amedrentar”

Frente a este mensaje, que causó controversia en las plataformas digitales, Triana se pronunció e hizo énfasis en el fragmento en el que Petro recordó el hecho que motivó la fundación del M-19 y que fue entendido de su parte como una clara afrenta no solo a los 49 senadores que le dijeron que no a la consulta, sino a los colombianos en general. Lo anterior, teniendo en cuenta el pasado subversivo del gobernante, que hizo parte de esta organización delictiva que se desmovilizó en 1990.

“Presidente Petro, hoy usted perdió y perdió democráticamente, aunque no lo quiera admitir. Y sinceramente le digo que sus amenazas de revivir el M-19 o una nueva guerrilla no nos atemorizan ni nos van a amedrentar. Usted, una vez más, podrá llamar a las calles, a la confrontación y a la violencia, a esas intimidaciones no le tenemos miedo. Nosotros seguiremos firmes en la defensa de la democracia“, afirmó el congresista, que se fue contra el primer mandatario luego de su mención del nacimiento de la extinta fuerza armada a la que perteneció.

Por su parte, en una segunda publicación, el congresista de una de las colectividades contrarias al Ejecutivo insistió en su postura, y señaló a Petro de estar provocando un nuevo estallido social en el territorio nacional, similar al que ocurrió a mediados de 2021 y en el que el jefe de Estado habría sacado provecho para catapultar su segunda aspiración consecutiva a la presidencia; en la que triunfó el 19 de junio de 2022 ante el ya fallecido Rodolfo Hernández.

“¡El presidente Petro está gestando un ESTALLIDO SOCIAL! Gustavo Petro, lo suyo no es GOBERNAR: es AMENAZAR. Cada vez que algo no le sale, como el hundimiento de su consulta popular, en vez de aceptar la derrota democrática, recurre a su libreto preferido: agitar las calles, sembrar el caos, llamar a la violencia y hasta insinuar nuevas guerrillas.¡Usted no sabe perder! Le incomoda que el Congreso actúe con independencia y no se le arrodille. Pero que le quede claro: aquí no nos van a doblegar ni sus amenazas, ni su populismo incendiario. En Colombia, ¡defendemos la democracia!“, afirmó el congresista opositor.

En contraste con el hundimiento de la consulta popular, el Ejecutivo ahora deberá enfocar sus esfuerzos en lograr en un lapso de 37 días se apruebe la reforma laboral: que resucitó al aprobarse la apelación de su archivo en la Comisión Séptima del Senado y pasará a otra célula legislativa para reanudar la discusión, que podría llegar, incluso, a la plenaria para un cuarto y definitivo debate, que deberá darse el 20 de junio.