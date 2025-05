Viena Ruiz se destapó a sus 57 años y posó sensual en traje de baño para su seguidores: “Ya no busco encajar”

Viena Ruiz reveló su lado más sensual para enviar mensaje de empoderamiento y libertad - crédito @vienaruiz/Instagram

La presentadora Viena Ruiz ‘encendió’ las redes sociales al publicar en su Instagram un sensual video en el que presumió el escultural cuerpo que luce a sus 57 años. “Ya no busco encajar, ahora busco disfrutar“, escribió.

Además, la ahora también creadora de contenido digital sorprendió con revelador mensaje en el que se refirió a la nueva vida que está viviendo fuera de las cámaras. “Hago lo que quiero”.

“Mi elección favorita…soy yo Ya estoy en una edad en la que puedo elegir desde el alma…Lo que quiero, lo que me hace bien, lo que me hace reír. Puedo decir que no sin culpa. Puedo decir que sí con todo el corazón“, este es parte del mensaje que Viena compartió con el público en su cuenta oficial de Instagram donde ahora conquista con divertidos videos y recomendaciones saludables.

Viena Ruiz presumió sus curvas y las piernas que la hicieron famosa en los 90 - crédito @vienaruiz/Instagram