Juzgado niega detención domiciliaria a Epa Colombia: deberá seguir en El Buen Pastor

Epa Colombia seguirá pagando su condena en la cárcel - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

La influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, deberá continuar cumpliendo su condena en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, luego de que un juzgado de ejecución de penas negara la solicitud de sustitución de su reclusión por detención domiciliaria.

Así lo reveló en primicia la revista Semana, que pudo acceder a la información sobre la decisión judicial que fue emitida el 8 de mayo de 2025.

La creadora de contenido fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia y había solicitado cumplir su sentencia en casa, argumentando su condición de madre cabeza de familia. Sin embargo, el juzgado tercero de ejecución de penas de Bogotá desestimó la petición tras analizar múltiples informes entregados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la cárcel El Buen Pastor, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia.

“Niego el sustituto de la prisión domiciliaria por cabeza de familia”, dice de forma contundente la resolución judicial, que fue notificada a todas las partes involucradas.

Epa Colombia deberá pagar cinco años en la cárcel - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

La condena de cinco años contra Barrera Rojas fue emitida a raíz de los hechos ocurridos en noviembre de 2019, durante el Paro Nacional. En aquel entonces, Epa Colombia publicó un video en sus redes sociales en el que se le veía destruyendo con un martillo las instalaciones de la estación San Mateo de Transmilenio, en el sur de la capital.

Dentro de las situaciones que más tuvieron en cuenta las autoridades para tomar la decisión de hacer efectiva la condena de la empresaria de keratinas fue que en las imágenes, no solo estaba dañando el bien público, si no instaba a la violencia, pues les decía a sus seguidores que hicieran lo mismo como forma de protesta.

Estos actos y palabras llevó a su condena por instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial.

La Corte Suprema, en su fallo, recalcó que la influencer usó su visibilidad en las redes sociales para hacer un llamado público a la comisión de actos violentos y destructivos, afectando el orden público y la estación de Transmilenio. Además, a la determinación de se le sumó que Epa Colombia en su momento se declaró culpable por los hechos cometidos.

Epa Colombia fue enviada a la cárcel por los daños que ocasionó a una estación de Transmilenio en las protestas de 2019 - crédito Cárceles Podcast/YouTube

Pese a que su defensa insistió en que Epa Colombia es madre cabeza de hogar y ha presentado complicaciones de salud durante su reclusión, los argumentos no fueron suficientes para que se le concediera la prisión domiciliaria.

En declaraciones recogidas por el pódcast La Red Viral, su abogado penalista relató el deterioro físico y emocional que, según él, ha sufrido Barrera en la cárcel.

“Ya no está en un lugar seguro, no está en un lugar donde se sienta bien. Es terrible. Su situación de salud ha empeorado dramáticamente, la alimentación es pésima y tiene toda una serie de dificultades que son muy complicadas [...]. Estar en una cárcel es muy difícil, no come bien, no duerme bien, la piel se le ha deteriorado y se ha adelgazado terriblemente”, aseguró el abogado en la entrevista.

De todas formas, la decisión judicial mantiene a la empresaria en El Buen Pastor, donde permanece desde que se hizo efectiva la sentencia a principios de este año. Aunque la defensa no descarta nuevas acciones legales, el fallo actual representa un revés importante en los intentos de Epa Colombia por cambiar su lugar de reclusión.

La influenciadora "Epa Colombia" fue condenada por instigación a delinquir con fines terroristas por difundir un video dañando instalaciones de TransMilenio - crédito 123RF e Inpec

La situación de Epa Colombia ha conmovido a varias personas del mundo del entretenimiento en el país, las cuales han enviado en diferentes oportunidades mensajes de apoyo para ella y su familia, así como también aseguran que esperan que se le dé el beneficio de casa por cárcel por los actos de mejora que realizó después de que cometió el error y comprendió que podía perder su libertad, pero especialmente por su hija.