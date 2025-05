Así es como Sofía Vergara le competirá a Juan Valdez para posicionar su café a nivel mundial: “En burra y en tanga”

Sofía Vergara explicó las diferencias que tiene su café 'Dios mío coffee' de las demás marcas existentes en el mercado - crédito Dios míos coffee

En entrevista con Infobae Colombia, Sofía Vergara conversó sobre el nuevo proyecto que tiene fuera de las cámaras y el entretenimiento, ya que, más allá de la televisión, a la actriz barranquillera le apasiona el tema de los negocios. “Me toca trabajar mucho porque me encanta la plata”, dijo.

Por lo anterior, en su faceta como empresaria, la también presentadora barranquillera partió de una necesidad personal y desarrolló Dios mío coffee, una marca con la que quiere inundar al mundo de café colombiano producido ciento por ciento por mujeres caficultoras, a las que espera conocer pronto: “Tengo que ir a compartir con ellas y aprender a recolectar el grano”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sofía Vergara explicó la razón por la que en su marca de café 'Dios mío coffee' solo trabajan mujeres - crédito Infobae Colombia

Sofía Vergara se sinceró con el público y, con franqueza, reconoció que usó la actuación, la presentación y el modelaje como plataforma para lo que realmente le gusta hacer en la vida. “Yo no estudié ninguna de estas profesiones y crecí convencida de que querría ser yo. A mí me encanta la plata, debo ser honesta, soy ‘gastona’ y no he conseguido un marido que me mantenga”, contó entre risas.

Tras posicionarse como la actriz mejor pagada de Estados Unidos por cuenta de sus 11 años personificando a Gloria Delgado en la exitosa comedia Modern Family, cumplir el sueño de interpretar un papel dramático dándole vida a Griselda en Netflix y conquistar como jurado de America’s Got Talent, Sofía Vergara continúa explorando su faceta como empresaria.

Ahora, la actriz de 52 años le apunta a convertirse en embajadora del café colombiano, tanto así que le hará competencia a Juan Valdez, personaje de ficción, imagen de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. “Ya se pasó de moda Juan Valdez. Me tienen que montar a mí en un burro y en tanga si quieren, para ver si me vuelvo más famosa que él, sería buenísimo”, mencionó Sofía Vergara en charla con Infobae Colombia.

Sofía Vergara compartió la forma en la que se identifica un café de calidad - crédito Infobae Colombia

Este es el nuevo café de Sofía Vergara que ya está disponible en Colombia

La estrella colombiana que dejó el país hace más de 30 años, se cansó de encontrar un buen café en Estados Unidos, país en el que se radicó para dar a conocer su talento. Es así como la también empresaria del sector belleza decidió crear una nueva marca propia a la que llamó, Dios mío coffee, nombre que nació de la expresión que tuvo cuando probó su producto, ya que “me supo a Gloria”.

Sofía Vergara afirmó que estará pronto en Colombia para aprender a cosechar café con las recolectoras que hacen parte de su marca 'Dios mío coffee' - crédito Infobae Colombia

Desde entonces, Vergara se dio a la tarea de que el mundo conozca y aprenda a identificar un café de buena calidad.

“Eso es superfácil y lo tengo muy claro: tiene que ser café colombiano como el mío en el que hemos escogido mezclas perfectas. Tenemos uno suave, tenemos uno medio que no es tan fuerte y mi favorito, que es el llamado fuerza, que es un café superintenso. Yo me lo tomo cerrero, sin nada, entonces a mí no me gusta que me traten de tapar el saborcito con azúcar, ni con leche ni con nada. El café tiene que saber a café delicioso, no a un café quemado como el que venden aquí en las grandes cadenas", explicó acerca de esta marca que primero se lanzó en Estados Unidos y ahora se vende en su país, Colombia.

Aunque el objetivo de Sofía es lograr que su marca sea consumida por todo el público que la sigue, le habría encantado que personajes que admira como Fernando Botero o, amigos que ya nos están como es el caso de Gabriel García Márquez se hubieran alcanzado a tomar una taza de café con ella.

Sin embargo, espera que personajes de talla mundial como Oprah Winfrey, Martha Stewart y Sophia Loren le acepten una invitación para sentarse con ellas a charlar con su café en mano.

‘Dios mío coffee’, es un tributo de Sofía Vergara a las mujeres caficultoras de Colombia

Lo primero que impactó a Sofía Vergara cuando comenzó la investigación para encontrar la mejor calidad de café colombiano, fueron las cifras que el compartió la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, debido a que, ella no se imaginó que en esta industria existiera un gran porcentaje de mujeres involucradas y se empeñó en visibilizarlas.

‘Dios mío coffee’ es un tributo de Sofía Vergara a las mujeres caficultoras de Colombia - crédito cortesía Dios mío coffee

“Bueno, la verdad es que yo tenía el proyecto del café en mi cabeza por muchos años. No había encontrado los socios. Y bueno, con la ayuda de mis socios Ricardo Leiva y la Federación Nacional de Cafeteros y del grupo Bancolombia, o sea, hemos logrado hacer un café del que todos nos sentimos orgullosos y con el que todos los días estamos felices de estar trabajando en este proyecto que cuenta con tres presentaciones: dulzura, balance y fuerza.

Y cuando los descubrí, me enteré de que el 30 % de los caficultores son mujeres. Yo ese número... o sea, para mí, yo pensaba en cafeteros hombres. O sea, eso es un trabajo teso, eso es un gremio difícil, y, bueno, para mí fue una sorpresa. Entonces, eso fue lo que me gustó“.

Como parte de su compromiso con el proyecto, Sofía que aseguró está ciento por ciento involucrada ene l proceso de su marca de la que ha hecho parte desde la selección de las vaciedades hasta el diseño de imagen, reconoció que aun no ha tenido la oportunidad de estar en los cafetales, algo que hace parte de su pendientes.

“De las cosas que voy a hacer es ir a Colombia, quiero ir a los cafetales, quiero conocer a toda la gente, aprender a cosechar café, pero desgraciadamente siempre estoy amarrada aquí en Los Ángeles o en Nueva York filmando y eso es uno de los proyectos, pero yo todos los negocios que hago yo no doy mi nombre nada más porque eso no es lo que a mí me gusta, a mí me gusta mucho la parte creativa, eh me encanta todo todo eso, me encanta escoger desde los colores hasta los sabores, las cantidades, todo, todo me encanta, todo lo que tenga que ser escoger y y probar, ahí yo estoy de primera”, mencionó en entrevista con Infobae Colombia.