Alci Acosta se pronunció tras el incendio de su casa: “Son cosas que pasan y hay que aceptarlas así”

La casa de Alci Acosta en Barranquilla quedó en ruinas tras un incendio el pasado 25 de abril - crédito @alciacostac/Instagram

Desde el garaje de su casa en Soledad, Alci Acosta, de 86 años, ha seguido de cerca las labores de limpieza y reparación de su casa, afectada por un incendio el pasado jueves 25 de abril.

El siniestro, originado por un cortocircuito en un aire acondicionado del segundo piso, afectó aproximadamente el 75% de esa planta, dejando visibles daños en habitaciones, estudio y techo. No obstante, el cuarto del artista y la mayoría de sus pertenencias personales resultaron ilesas.

Según hizo saber días después Checo Acosta, hijo del cantante, el incidente no dejó víctimas y fue controlado gracias a la acción conjunta de los bomberos, la Defensa Civil y la Unidad de Gestión de Riesgos.

“Muchas cosas que debieron quemarse, no se quemaron. La presencia de Dios estuvo siempre”, expresó en sus redes sociales. También informó que ya estaba en marcha la reconstrucción de las zonas afectadas.

Checo Acosta destacó la disciplina y trayectoria de su padre como símbolo de esfuerzo y dedicación en la música colombiana - crédito @checoacosta/Instagram

El reconocido bolerista habló con La Red de Caracol Televisión, siendo sus primeras declaraciones luego del incendio. “Yo sentía el fogaje de la candela y el humo. Estaba un poquito dormido cuando de pronto entra mi hija toda asustada. Ella y mi yerno me bajaron cargado. Eso fue rapidito”, comentó, recordando que tenía una movilidad limitada por sus problemas para caminar.

Pero a pesar de que todos los recidentes salieron ilesos de la conflagración, el susto le pasó factura al intérprete de No Renunciaré, pues sufrió una crisis nerviosa. ”Eso me altero totalmente la presión, y los enfermeros me llevaron para la IPS. Estuve desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde", reveló.

Más allá de que los daños del inmueble fueron leves tomando en cuenta la magnitud del incendio, Alci reconoció que el aspecto más doloroso de la conflagración fueron los recuerdos que perdió en el incendio, pues muchos de ellos eran de su fallecida esposa, Ruth Agudelo.

Los vecinos de Alci Acosta trabajaron juntos para sacar al cantante de su hogar en medio del fuego, evitando que sufriera daño físico - crédito @laprimicia_/X

“Estoy un poquito triste. Claro que no lo demuestro porque hay que sobrellevar las cosas, y son cosas que pasan, que hay que aceptarlas. Tampoco voy a a protestar contra nadie. Pero bastante triste, porque se dañaron muchas cosas, cosas de mi vieja que tenía guardadas. Pero me aguanto porque son cosas que pasan y hay que aceptarlas así“, comentó.

El programa también habló con Checo Acosta, el hijo de Alci que se puso al frente de las labores de cuantificar los daños y de supervisar la reconstrucción del que también fue su hogar. “Aunque no hubo daños de las cosas de valor, el humo ennegreció todo y por seguridad se va a hacer todo el techo de nuevo”, comentó.

Restos carbonizados en el estudio de la casa evidencian la magnitud de los daños materiales ocasionados por el fuego - crédito @checoacosta/Instagram

Aunque había incertidumbre debido a los daños, Checo confirmó que a pesar de que serán labores largas para completar la reconstrucción, la casa seguirá en pie. “Afortunadamente y gracias a Dios se puede reconstruir la casa con la misma base. Obviamente hay cosas por reforzar, sí, pero el daño más grande fue el techo. El cuarto principal de mi papá quedó intacto. Pero hay que hacer todo nuevo”, reveló.

Mientras se adelantan las obras de reconstrucción, Alci Acosta alterna en el garaje de la casa, que no se vio afectado por las llamas y la casa de su yerno, ubicada a 10 cuadras de distancia.

Según dio a conocer el propio músico, los costos de la reconstrucción llegarían hasta los 120 millones de pesos, de los cuáles ya se pagó cerca de la mitad para iniciar las labores de reconstrucción lo más pronto posible, pues no tiene intenciones de abandonar su hogar.

“Tengo casi 50 años de vivir aquí. Entonces, la gente me quiere mucho. Por ese motivo yo nunca me he mudado ni me voy a mudar de Soledad. Por aquí la gente me cuida, está pendiente de mi casa, hay mucho cariño, y ese cariño no lo puedo cambiar por otras cosas“, expresó.