Lina Tejeiro reveló la millonada que se ganaba en ‘Padres e hijos’

A los 33 años, Lina Tejeiro se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas del país, con una trayectoria que abarca más de dos décadas en la televisión y el cine. Sin embargo, pocos conocían los detalles de cómo inició su carrera en la actuación y las cifras que ganaba cuando apenas era una niña.

En una entrevista para el pódcast Sin filtro, de la revista Semana, la actriz compartió anécdotas sobre sus primeros pasos en la industria, revelando cómo un inesperado giro del destino la llevó a interpretar el papel que marcaría su vida.

La villavicense contó que su incursión en la televisión comenzó a los 9 años con pequeños papeles en producciones como Expedientes. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 2002, cuando fue seleccionada para interpretar a Samantha Pava, conocida como “Sammy”, en la icónica serie colombiana Padres e Hijos.

Según explicó en la entrevista, el proceso de selección fue poco convencional. Mientras disfrutaba de unas vacaciones en una piscina en La Dorada, Caldas, su madre recibió una llamada de la productora Colombiana de Televisión, interesada en que Lina asistiera a un casting. Aunque inicialmente se negó, su madre envió un video de trabajos previos de la joven actriz, lo que resultó suficiente para que fuera elegida sin necesidad de audicionar.

El papel de Sammy no solo le otorgó reconocimiento nacional, también le permitió obtener ingresos desde una edad temprana. Según detalló en el pódcast, le pagaban entre 200.000 y 300.000 pesos por capítulo, y grababa entre 15 y 20 episodios al mes, lo que le generaba un ingreso mensual de entre 3 y 4 millones de pesos. Para principios de los años 2000, esta cifra era considerable, especialmente para una niña de 11 años. No obstante, aclaró que el manejo del dinero estaba a cargo de su madre.

El éxito profesional de Tejeiro tuvo un impacto directo en su vida académica. La actriz confesó que las largas jornadas de grabación, que se extendían de lunes a sábado, le ocasionaron problemas en el colegio.

“Ya había perdido por fallas y no me querían ver”, recordó, y añadió que su madre le planteó una decisión: continuar estudiando o dedicarse por completo a la actuación. Optó por lo segundo, motivada por el conocimiento del valor del dinero y la estabilidad que le ofrecía su trabajo en la televisión: “Como ya conocía la plata, pues me quedé trabajando y duré así hasta los 13 años”.

A pesar de su decisión, Lina retomó sus estudios años después. Entre los 16 y 18 años, completó el colegio a distancia mediante guías, aunque admitió que el aprendizaje fue limitado. “¿Qué aprendí? Nada (risas), pero cumplí”, comentó con humor, aunque también destacó la importancia de la educación.

En su faceta actual como empresaria, reconoce que la falta de preparación académica le ha generado dificultades, especialmente en temas relacionados con números y gestión: “No fue la fórmula que me funcionó a mí, pero estoy segura de que se debe estudiar. Hoy en día encuentro muchas falencias en varios aspectos de mi vida que seguramente hubiera aprendido en el colegio (...) Cuando se emprende se ven números y temas que uno no entiende y se comprende que hace falta el estudio“.

El personaje de Sammy en Padres e Hijos no solo marcó el inicio de su carrera, también se convirtió en una especie de escuela para ella. Durante los cinco años que interpretó este papel, Lina se dio a conocer ante varias generaciones de colombianos, consolidándose como una figura querida en el mundo del entretenimiento.

“Ahí arranca este maravilloso personaje en donde estuve cinco años interpretando a Sammy. Me di a conocer ante muchas generaciones y esa fue la escuela que me ayudó a formarme”, reveló la actriz villavicense.

En la actualidad, con una carrera consolidada y millones de seguidores en redes sociales, Lina Tejeiro es considerada una de las actrices más influyentes del país. Su carisma y sentido del humor la han llevado a ser apodada como la “reina de TikTok”, plataforma en la que comparte videos que rápidamente se vuelven virales. Además, ha sabido diversificar su carrera, incursionando en el cine y explorando su faceta como empresaria.