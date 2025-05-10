Conozca tres recetas fáciles para sacarle el máximo provecho al brócoli

Estas tres recetas son ideales para aprovechar esta deliciosa y nutritiva verdura - crédito Ilustrativa Infobae

El brócoli es una verdura llena de nutrientes y muy versátil en la cocina. En el país, se ha ido incorporando cada vez más a las mesas, ya que se adapta fácilmente a los sabores y preparaciones autóctonas.

A continuación, se presentan tres recetas con brócoli, perfectas para disfrutar en cualquier ocasión.

1. Sopa cremosa de brócoli con arepa de choclo

La sopa cremosa de brócoli es una receta reconfortante y saludable. Acompañada de una arepa de choclo, un clásico colombiano, este plato se convierte en una opción perfecta para una comida ligera pero deliciosa.

Así se prepara una sopa cremosa de brócoli con arepa de choclo

Para comenzar, se debe cocinar el brócoli en agua con sal hasta que esté tierno. Luego, se licúa junto con un poco de caldo de pollo, crema de leche, cebolla, ajo y una pizca de pimienta.

Un tazón de crema de brócoli, una opción saludable y nutritiva para cualquier comida - crédito Ilustrativa Infobae

La mezcla se pone a fuego lento hasta que tome una textura suave y espesa. Mientras tanto, se preparan las arepas de choclo, utilizando maíz molido, queso fresco, mantequilla y azúcar, cocinándolas en un comal hasta dorarlas; sin embargo, estas arepas se pueden comprar listas. Esta sopa se sirve caliente con las arepas al lado.

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: cuatro personas

2. Brócoli salteado con carne de cerdo y papas criollas

El brócoli salteado con carne de cerdo y papas criollas es una receta que combina sabores tradicionales colombianos con el toque fresco y saludable del brócoli. Las papas criollas, que son pequeñas y sabrosas, aportan un contraste perfecto con el brócoli.

Esta es la receta de brócoli salteado con carne de cerdo y papas criollas

Primero, se corta el brócoli en pequeños ramilletes y se blanquea en agua hirviendo con sal. Después, se saltea la carne de cerdo en trozos pequeños con ajo, cebolla y especias como el comino y el achiote.

La papa criolla es un excelente acompañante en este salteado – FNFP

En una sartén separada, se fríen las papas criollas hasta que estén doradas. Finalmente, se mezcla todo: el brócoli, la carne de cerdo y las papas, y se cocina todo junto por unos minutos, permitiendo que los sabores se integren bien. Si lo prefiere, este plato se puede servir con una salsa a base de tomate y cilantro fresco.

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: cuatro personas

3. Brócoli con huevo y queso costeño

Esta receta es fácil de preparar y puede servir tanto como entrada como plato fuerte. El brócoli se combina con huevo y queso costeño para crear una preparación deliciosa y rápida. Además, es perfecta para quienes buscan una opción rica en proteínas y fibra.

Prepare un rico brócoli con huevo y queso costeño

Para esta receta, primero se hierve el brócoli en agua con sal hasta que esté tierno, pero aún crujiente.

En una sartén, se fríen los huevos al gusto y, al final de la cocción, se le agrega el brócoli ya escurrido. Se mezcla bien para que el huevo y el brócoli se integren, y se agrega queso costeño desmenuzado. Este queso aporta una textura cremosa y un sabor salado que resalta el sabor del brócoli. Se puede acompañar con unas arepas pequeñas o con pan casero para completar la comida.

Esta preparación se puede realizar en huevos revueltos o huevos duros - crédito Ilustrativa Infobae

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: dos personas

Estas tres recetas demuestran cómo el brócoli puede ser integrado de manera deliciosa y saludable en la cocina colombiana, aprovechando ingredientes autóctonos como la arepa de choclo, la carne de cerdo, las papas criollas y el queso costeño.

Además de ser nutritivas, estas opciones son una excelente forma de disfrutar del brócoli en diferentes presentaciones, desde sopas hasta platos fuertes. Cada receta ofrece un equilibrio perfecto entre los sabores frescos del brócoli y los ingredientes tradicionales de la gastronomía colombiana.