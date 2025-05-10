Colombia

Conozca tres recetas fáciles para sacarle el máximo provecho al brócoli

Estas preparaciones demuestran cómo el brócoli puede ser integrado de manera deliciosa y saludable en la cocina colombiana, aprovechando ingredientes autóctonos como la arepa de choclo, las papas criollas y el queso costeño

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Estas tres recetas son ideales
Estas tres recetas son ideales para aprovechar esta deliciosa y nutritiva verdura - crédito Ilustrativa Infobae

El brócoli es una verdura llena de nutrientes y muy versátil en la cocina. En el país, se ha ido incorporando cada vez más a las mesas, ya que se adapta fácilmente a los sabores y preparaciones autóctonas.

A continuación, se presentan tres recetas con brócoli, perfectas para disfrutar en cualquier ocasión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

1. Sopa cremosa de brócoli con arepa de choclo

La sopa cremosa de brócoli es una receta reconfortante y saludable. Acompañada de una arepa de choclo, un clásico colombiano, este plato se convierte en una opción perfecta para una comida ligera pero deliciosa.

Así se prepara una sopa cremosa de brócoli con arepa de choclo

Para comenzar, se debe cocinar el brócoli en agua con sal hasta que esté tierno. Luego, se licúa junto con un poco de caldo de pollo, crema de leche, cebolla, ajo y una pizca de pimienta.

Un tazón de crema de
Un tazón de crema de brócoli, una opción saludable y nutritiva para cualquier comida - crédito Ilustrativa Infobae

La mezcla se pone a fuego lento hasta que tome una textura suave y espesa. Mientras tanto, se preparan las arepas de choclo, utilizando maíz molido, queso fresco, mantequilla y azúcar, cocinándolas en un comal hasta dorarlas; sin embargo, estas arepas se pueden comprar listas. Esta sopa se sirve caliente con las arepas al lado.

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: cuatro personas

2. Brócoli salteado con carne de cerdo y papas criollas

El brócoli salteado con carne de cerdo y papas criollas es una receta que combina sabores tradicionales colombianos con el toque fresco y saludable del brócoli. Las papas criollas, que son pequeñas y sabrosas, aportan un contraste perfecto con el brócoli.

Esta es la receta de brócoli salteado con carne de cerdo y papas criollas

Primero, se corta el brócoli en pequeños ramilletes y se blanquea en agua hirviendo con sal. Después, se saltea la carne de cerdo en trozos pequeños con ajo, cebolla y especias como el comino y el achiote.

La papa criolla es un
La papa criolla es un excelente acompañante en este salteado – FNFP

En una sartén separada, se fríen las papas criollas hasta que estén doradas. Finalmente, se mezcla todo: el brócoli, la carne de cerdo y las papas, y se cocina todo junto por unos minutos, permitiendo que los sabores se integren bien. Si lo prefiere, este plato se puede servir con una salsa a base de tomate y cilantro fresco.

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: cuatro personas

3. Brócoli con huevo y queso costeño

Esta receta es fácil de preparar y puede servir tanto como entrada como plato fuerte. El brócoli se combina con huevo y queso costeño para crear una preparación deliciosa y rápida. Además, es perfecta para quienes buscan una opción rica en proteínas y fibra.

Prepare un rico brócoli con huevo y queso costeño

Para esta receta, primero se hierve el brócoli en agua con sal hasta que esté tierno, pero aún crujiente.

En una sartén, se fríen los huevos al gusto y, al final de la cocción, se le agrega el brócoli ya escurrido. Se mezcla bien para que el huevo y el brócoli se integren, y se agrega queso costeño desmenuzado. Este queso aporta una textura cremosa y un sabor salado que resalta el sabor del brócoli. Se puede acompañar con unas arepas pequeñas o con pan casero para completar la comida.

Esta preparación se puede realizar
Esta preparación se puede realizar en huevos revueltos o huevos duros - crédito Ilustrativa Infobae

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: dos personas

Estas tres recetas demuestran cómo el brócoli puede ser integrado de manera deliciosa y saludable en la cocina colombiana, aprovechando ingredientes autóctonos como la arepa de choclo, la carne de cerdo, las papas criollas y el queso costeño.

Además de ser nutritivas, estas opciones son una excelente forma de disfrutar del brócoli en diferentes presentaciones, desde sopas hasta platos fuertes. Cada receta ofrece un equilibrio perfecto entre los sabores frescos del brócoli y los ingredientes tradicionales de la gastronomía colombiana.

Temas Relacionados

Recetas fácilesBrócoliRecetasRecetas colombianasColombia-RecetasColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva medida del Gobierno Petro duplicará el precio de los tiquetes aéreos en Colombia: dos estratos se verían muy afectados

La nueva reforma tributaria elevaría la carga sobre las aerolíneas y dificultaría el acceso de los estratos medios y bajos al transporte aéreo

Nueva medida del Gobierno Petro

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: José Enamorado abrió el marcador

Los rojos llegan al partido con ventaja de 2-1 desde el duelo de ida, en el que el Tiburón perdió la oportunidad en condición de local y debe mejorar como visitante

EN VIVO América de Cali

Abelardo de la Espriella exigió rectificación del ministro Eduardo Montealegre por llamarlo “abogado de la mafia

La defensa del precandidato presidencial sostiene que las afirmaciones del titular de la cartera de Justicia vulneran los derechos al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia de su cliente

Abelardo de la Espriella exigió

Presuntos feminicidas “confesos” de Sharit Ciro podrían quedar libres: la joven de 19 años fue asesinada tras acudir a una entrevista de trabajo

La alerta fue emitida por Luz Nelly Arbeláez, secretaria de la Mujer del Tolima, a raíz del crimen que dos de los sospechosos confesaron en unos audios que fueron divulgados públicamente

Presuntos feminicidas “confesos” de Sharit

Así reaccionó Colombia al ‘Victoria´s Secret Fashion Show 2025′: Karol G y Valentina Castro se se robaron la pasarela

La presentación de Karol G y el desfile de Valentina Castro desataron una ola de orgullo y emoción entre los colombianos, que celebraron la representación latina en el show más glamuroso del año

Así reaccionó Colombia al ‘Victoria´s
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Destruyen millonario cargamento de cocaína

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Colombia al ‘Victoria´s

Así reaccionó Colombia al ‘Victoria´s Secret Fashion Show 2025′: Karol G y Valentina Castro se se robaron la pasarela

Así fue el ‘Victoria’s Secret Fashion Show’: sonó a Colombia con la presentación de Karol G y Valentina Castro debutó junto a los “ángeles”

Gregorio Pernía soltó dura reflexión sobre las redes sociales: “No es real, nada es real”

Karol G desplegó sus alas durante su paso por el Victoria’s Secret Fashion Show: así fue su presentación

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

Deportes

EN VIVO América de Cali

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: José Enamorado abrió el marcador

“Gracias guerreros”: los memes que dejó la derrota de Colombia ante Argentina en el Mundial Sub-20

Así título la prensa argentina la victoria frente a Colombia en mundial sub-20 de Chile

La inteligencia artificial de Google predijo el resultado de Colombia en el Mundial Sub-20: acertó el marcador

El Tigre Castillo arremetió contra periodista que filtro audio en el que afirma cobrar por entrevistas: “Nos tenemos que ver”