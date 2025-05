Carolina Gómez habló de como abordó su embarazo a los 19 años: “Era una niña”

Carolina Gómez se refirió a su embarazo de Tomás, su único hijo, y lo que representó en su vida - crédito @carogomezfilm/Instagram

Desde que tuvo su primera oportunidad como presentadora en el programa regional Hoy sábado del canal Telepacífico, Carolina Gómez dio sus primeros pasos en lo que terminaría siendo una larga y reconocida trayectoria en la televisión colombiana.

La caleña se trasladó más tarde a Bogotá, representando a la ciudad en el Concurso Nacional de Belleza de 1993, en el que obtuvo el título de Señorita Colombia y el derecho de representar al país al año siguiente en Miss Universo.

El paso de Carolina por el certamen de belleza le permitió alcanzar el mayor puntaje por un traje de gala en toda la historia del certamen, pero pese a las expectativas de los colombianos, tuvo que conformarse con el virreinato (el tercero consecutivo, tras los obtenidos por Paola Turbay y Paula Andrea Betancourt en los años anteriores).

En ese momento, Carolina Gómez tenía 19 años y comenzaba a perfilarse como una modelo cotizada a nivel internacional, cuando supo que estaba embarazada.

Durante su paso por el pódcast La habitación invisible de City TV, la caleña manifestó que no se sentía preparada para ser madre de su hijo, Tomás Hoyos Gómez.

La actriz admitió que tuvo algunas dudas sobre si seguir adelante con el embarazo de su hijo, pues se produjo cuando era muy joven - crédito City TV

“Yo me sentía muy grande, pero la verdad es que era una niña cuando quedé embarazada, una niña de 19 años, 20 años. Y yo tenía opciones, yo podía haber elegido no haber tenido a Tomás, y yo, siendo una niña, tenía claro que Tomás me había llegado por algo bueno, no por algo malo. Nunca me vi otra vez en una situación en donde yo decía ‘wow, que vértigo, ¿y ahora qué hago?”, manifestó.

Carolina reiteró que pese a la incertidumbre usual en las mujeres que deben afrontar un embarazo siendo tan jóvenes, ella no se sintió así. Por el contrario, lo terminó sintiendo como un impulso en su vida.

“Me salí de este otro rollo [haciendo referencia a su participación en Miss Universo], y cuando apenas estoy saliendo me llega este tema y yo no lo vi como un problema. Pero todos los que somos padres sabemos el rol de los padres, porque los hijos no vienen con manual de instrucciones. Si es cierto, por alguna razón, que todos los hijos vienen con el pan bajo la mano. Es muy curioso, los hijos le ponen por alguna razón el compás por donde es, y a mí Tomás se me volvió un motor, era la gasolina que le echaba al carro”, expresó.

Carolina Gómez y su hijo Tomás Hoyos sostienen una bonita amistad - crédito @carogomezfilm/Instagram

En la actualidad Tomás rondaría los 30 años, y se encuentra radicado en Estados Unidos, donde se dedica al diseño de interiores y la fotografía. Su padre es Nicolás Hoyos, con quien Carolina Gómez mantuvo una relación durante varios años y al que conoció cuando asistían al colegio Nueva Granada de Bogotá, según reveló durante una entrevista a El Tiempo.

Carolina Gómez se prepara para su regreso a la televisión con ‘La venganza de Analía 2′

Carolina Gómez y Paola Turbay actuarán por primera vez juntas en La venganza de Analía 2 - crédito @carogomezfilm/Instagram

La caleña estuvo ocupada durante 2024 con las grabaciones de la segunda parte de la telenovela de Caracol Televisión, que la verá acompañada de su coestelar Marlon Moreno, así como de Paola Turbay que tendrá un papel antagónico.

Esta nueva entrega promete cautivar a la audiencia con una historia renovada, un elenco estelar y una producción de alto nivel.

Clara María Ochoa, productora ejecutiva, destacó en declaraciones recogidas por el portal Produ la calidad de la producción, comparándola con la de cualquier serie internacional. La serie, que cuenta con más de 250 locaciones, incluye persecuciones, helicópteros y grabaciones en la selva tropical, lo que implicó una logística compleja.

En cuanto a la trama, Analía (interpretada por Gómez), quien parece haber derrotado a su padre, Guillermo León Mejía (interpretado por Marlon Moreno), se enfrenta nuevamente a él, quien busca vengarse y llegar a la presidencia de Colombia con la ayuda de la asesina profesional Paulina Peña (interpretada por Paola Turbay).