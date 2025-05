“No tiene que ser incómodo”: la empresa colombiana que busca terminar con los tabús sobre los juguetes sexuales

"No tiene que ser incómodo" es uno de los lemas de la empresa colombiana - crédito Owna

En los últimos años, el mercado de los juguetes eróticos ha crecido en Colombia, llegando al punto de que en 2024 el ticket promedio de compras de esta índole fue de $123.000 pesos, lo que representa un aumento del 79%.

Estos avances han provocado que se creen múltiples empresas de este tipo de mercado; sin embargo, Owna, una compañía fundada por Luisa Orozco y Camila Montoya, busca revolucionar la industria con un proyecto en el que los productos son diseñados en territorio nacional.

En diálogo con Infobae Colombia, Orozco y Montoya hablaron del proyecto que busca ofrecer soluciones innovadoras que empoderen a las personas, especialmente a las mujeres.

Uno de los factores que llamó la atención de las empresarias es que un estudio identificó que siete de cada diez mujeres no reciben educación sobre salud sexual, lo que, para ellas, crea barreras para el autoconocimiento y la conexión con su bienestar, siendo este un plus que le ofrecen a sus clientes.

Esta es la primera empresa colombiana que diseña juguetes eróticos - crédito Owna

Buscando terminar con los tabús sobre este tema, Owna también cuenta con diferentes cursos, guías, asesorías y juegos que tienen el objetivo de hacer entender que hablar de este tema “no tiene que ser incómodo”.

Orozco y Montoya revelaron que el proyecto nación luego de que identificaron que había una necesidad de cambiar la forma en la que se habla, estudia y se vive la sexualidad en el país.

“Hay una gran desconexión entre lo que las personas sentían y lo que realmente sabían sobre su cuerpo, su placer y su deseo, a la vez, la mayoría de productos estaban concebidos desde una visión antropocéntrica por lo que queríamos enfocarnos en la esencia del placer femenino, creando productos estéticos y acorde a sus necesidades”.

Camila Montoya y Luisa Orozco son las fundadoras de la empresa colombiana - crédito Owna

Al hablar de los retos que tienen en la industria de los juguetes eróticos en Colombia, indicaron que se trata de una lucha “contra la corriente”, puesto que hay un desconocimiento técnico del tema.

“Hay múltiples desafíos, desde el desconocimiento técnico en la industria local hasta barreras culturales y legales a la hora de promocionar nuestros productos. No existe una cadena de producción especializada, por lo que tuvimos que formar alianzas con talleres de manufactura en el exterior, adaptar materiales, moldes, diseños y capacitarnos constantemente. En este momento estamos desarrollando líneas de productos complementarios dentro del territorio Colombiano para completar nuestro portafolio”.

Debido a que Owna es la primera empresa colombiana que diseña y fábrica este tipo de productos, a las empresarias les sorprendió la acogida que ha tenido su proyecto, indicando que la mayoría de marcas no ofrecen un servicio complementario, sino únicamente de venta.

“Nos sorprende y emociona la respuesta que hemos recibido en nuestros clientes. Cada lanzamiento confirma que hay una comunidad lista para explorar su placer de forma consciente, responsable y libre. Nos escriben personas de todas las edades, agradeciendo por crear un espacio donde se sienten vistas, validadas y representadas. Nuestros productos no solo han generado ventas, sino conversaciones. Eso, para nosotros, es una gran victoria”.

Fundadores de Owna afirmaron que se trata de productos pensados para eliminar los tabús - crédito Owna

Por último, destacaron que ofrecen un plus en el mercado colombiano, en el que no hay manufactura para desarrollar juguetes eróticos, por lo que se trata de una industria que no ha sido explotada en el país.

“El mercado colombiano no cuenta con la manufactura para desarrollar vibradores, por lo que nuestro proceso de diseño se realiza aquí con medidas antropométricas colombianas y latinas, modificamos los moldes, realizamos ajustes en el diseño y con altos estándares de calidad. Nuestro producto tiene registro Invima con lo que nuestras clientas pueden tener la certeza que es un lubricante seguro. A diferencia de muchos juguetes sexuales importados, nuestros productos están pensados desde una mirada educativa, estética y emocional”.